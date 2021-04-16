الكويتية صمود الكندري تكشف سبب اعتزالها التمثيل بعد زواجها!

ردت الفنانة الكويتية صمود الكندري على الأخبار التي ترددت حول كون زواجها هو السبب وراء اعتزالها التمثيل والاتجاه للإنتاج الدرامي.

التوقف عن التمثيل

وأكدت الفنانة الكويتية، أن الموضوع لا علاقة له إطلاقاً بزواجها، وأنها منذ بدايتها الفنية كانت تقرر أن تتوقف في عمرٍ معين عن التمثيل.

وأوضحت الكندري، أن الإنتاج أيضاً ليس السبب وراء اعتزالها، ولكنها كانت قد قررت اعتزال التمثيل قبل 3 سنوات. مشددةً على أن الموضوع نابع من قناعة شخصية وليست له علاقة بأحد.

وكشفت الفنانة الكويتية أن أكثر أمر مروع ومخيف كان حادث السيارة الذي تعرضت له العام الجاري، عندما انقلبت سيارتها. بسبب توقف سيارة فجأة أمامها وكانت مشغولة بالهاتف المحمول.

وأضافت الكندري أنها تعلمت درساً قاسياً بأن لا تمسك هاتفها خلال القيادة لأن الأمر خطير جداً، وقررت بعدها عدم قيادة سيارتها. أبداً رغم خروجها سالمة من الحادث.

ريم ارحمة

ونفت صمود الكندري ما تردد حول أنها لا تقوم بإنتاج أعمال إلا لأصدقائها فقط، لافتة إلى أنها قامت بإنتاج عمل تشارك فيه الفنانة. ريم ارحمة رغم وجود سوء تفاهم بسيط بينهما أشعله الإعلام.

وأوضحت أنها تحدثت مع ارحمة هاتفياً بعدما تحدثت عنها في لقاء تلفزيوني وزال سوء الفهم وعادت علاقتهما عادية وليست صداقة.

وأشارت إلى عدم وجود صداقات لها في الوسط الفني، ولكن معارف وعلاقات جيدة فقط.

إطلالة جديدة

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة الكويتية صمود الكندري إعجاب الجمهور بإطلالتها الجديدة بالشعر القصير لأول مرة والتي أظهرتها بشكل مختلف تماماً.

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ونشرت صمود الكندري لقطة سريعة من شعرها القصير مع لقطة سابقة لشعرها الطويل، وعلقت عليها قائلة: “كلش ما توقعت إني راح أحب الشعر القصير، بس بالصج أنا أحب الشعر الطويل أكثر”.

وانهالت تعليقات الجمهور وخاصةً والمتابعات على الفيديو وأكدوا أن الفنانة تحظى بإطلالة مميزة وجديدة رغم جمال إطلالتها في السابق أيضاً

وكانت صمود الكندري قد أثارت الجدل مؤخراً بعد إعلانها اعتزال التمثيل والعمل في مجال الإنتاج الفني، حيث أكدت. أن لديها أعمال تريد التفرغ لها إلا أنها لم تكشف عنها.

باسم عبد الأمير

والعام الماضي، قال الممثل والمنتج الكويتي ​باسم عبد الأمير​ إن تصوير مسلسله “​بيت الذل​” إنطلق، تمهيداً لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وحسب قوله، فهو من تأليف منى النوفلني وإخراج أحمد الفردان، ومن بطولة الممثلين عبد الرحمن العقل، فاطمة الطباخ. مشاري البلام، لولوة الملا، إيمان الحسيني، عبدالله الطليحي، عبدالله الطراروة، إيمان فيصل وفهد باسم.

وقال عبد الأمير: “المسلسل درامي اجتماعي فيه جميع الخطوط المتنوعة ما بين الإنسانية والرومانسية والكوميدية”.

وأضاف: “وهو ذو إنتاج مشترك مع الفنانة صمود الكندري، حيث إنني أرى أن هذه التجربة جميلة وأمر صحي لصالح صناعة عمل درامي حقيقي. ناهيك عن أن صمود إنسانة تهتم بعملها وبأدق التفاصيل”،

وتابع: “لهذا ومن هذا المنطلق أردنا أن نقدم شيئاً معاً، وهذه الفكرة كانت مطروحة في العام الماضي لكن جائحة فيروس كورونا حالت دون ذلك”.

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