“شاهد” زوج هالة صدقي يطلقها في مقطع فيديو ويرد على صوره مع الفتيات!

أعلن سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، تطليقه زوجته رسمياً، بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم وإنكاره نسب نجليه وتوقّفهما عن العيش معاً منذ فترة.

وعبر سامح سامي في تصريحات صحافية، عن استيائه الشديد من اتّهامات زوجته له أخيراً، عبر الفضائيات، في إشارة منه. إلى حوارها في حلقة ضمن برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة “القاهرة والناس”.

هذه أسباب طلاق سامح سامي و هالة صدقي

وعزا من جانبه أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتّهامات التي وجّهت إليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية.

ورد سامح سامي على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وقال “شيخ الحارة” إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على “فيسبوك”. ليوضح حقيقة الصور وكتب: “دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو. حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها. أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!”.

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وتحدثت هالة صدقي مع إيناس الدغيدي في كثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية كتغيير أبنائها لاسم والدهم على “فيسبوك”. واستبداله باسم والدتهم صدقي، مما سبب لهم الكثير من المشاكل.

وأوضحت هالة صدقي حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت: إنه لم يقدم لها. مهر أو شبكة أو شقة وقال لها أنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتري وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ وقتها 50 ألف جنيه.

وكانت هالة صدقي قد أكدت أن كل التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأن أزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة. في هذه التجارب، قائلةً: “لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جداً، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

وأضافت هالة خلال حوارها أن والدتها توفيت بسببها، إذ قبل وفاتها مباشرةً وصلها إعلان قضية ضدها، قائلةً: “ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجّعت قلبها”.

وبكت هالة صدقي على الهواء بسبب حزنها على فراق والدتها، مؤكدةً أنها لم تعد قادرة على العيش في منزلها، وأنها كان ستكتب كل ما تملك لأولادها.

هالة صدقي تصلي مع المسلمين

وكانت الفنانة المصرية صدقي تحدثت عن موقف محرج تعرضت له أثناء حضورها عزاء الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

وردا على سؤال “ماذا ستفعل إذا شاركت في عزاء شخص مسلم بداخل مسجد؟”، قالت هالة صدقي إنها شاركت. في عزاء أحمد زكي. ودخلت المسجد هي وبعض أصدقائها مثل أنوشكا وغيرها.

وأضافت هالة صدقي خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي على فضائية. “القاهرة والناس”. “أنا ذهبت إلى مساجد كثيرة، ولكن هذه المرة يوجد زميلة قالت لنا من لا يريد أن يصلي فليخرج من هنا”.

وتابعت: “أنوشكا نظرت لي وقالت هل سنخرج؟ قلت لها لا، فقامت هذه الزميلة للمرة الثانية وقالت من لن يصلي. فليتفضل. بالخروج، ولم يرد عليها أحد”.

واستطردت هالة صدقي ضاحكة: “حين شعرت الزميلة بالملل قالت بالصريح، هالة إنت وأنوشكا لو سمحتم. من لن يصلي فليخرج. فقلت لها لن أخرج هذا بيت الله، وأحمد زكي كان واحد منا وأخ وحبيب لنا، وسنصلي كما تصلون تماما، ونحن صلينا ولكن صلواتنا نحن”.

برنامج رامز مفبرك ولهذا أرفضه

وكشفت صدقي عن رأيها في برامج المقالب، وقالت: “أعيب على برامج رامز جلال في الجزء الأول من الحلقة. لأنه يُقدم الضيف في حلقاته بطريقة ساخرة”؟

وأشارت هالة إلى أنها وافقت على الظهور في برنامج رامز فى المواسم السابقة، بشرط مشاهدة الحلقة. بعد المونتاج ولكنهم رفضوا.

وأكدت هالة صدقي أن البرنامج مفبرك، وتابعت: “برنامج رامز جلال مفبرك، وما يضايقني إهانته للضيوف، والسبب. في استمتاع الجمهور خلال مشاهدتهم مقالب الفنانين والاستمتاع لأن المشاهد يحب أن يرى الفنان يتعرض لهذه المواقف ويرتاح نفسيًا حين يرى يتمرمط”.

“علينا تقبل المثليين”

وحول المثلية الجنسية، قالت هالة إن المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، لكنها. تقبلهم وتقف بجانبهم.

وتابعت:”المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، ولكن لا يجب محاسبة المثليين على اتجاهاتهم. فالشخص المصاب. بالمثلية قد يكون تعرض في الطفولة للتحرش أو خلق كهذا الشخص وعلينا تقبلهم”.

وترى صدقي أن جميع التجارب الزوجية التي تعرضت لها فاشلة، ووصفت أزواجها السابقين بالفاشلين. مضيفة: “أنا الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، ولن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

وأشارت هالة صدقي إلى أن والدتها توفيت بسببها، إذ أن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها. مضيفة: “ماتت من حرقة الدم، مشاكلي وجعت قلبها”.

وبكت صدقي على الهواء خين تحدثت عن فراق والدتها، مؤكدة أنها غير قادرة على الوجود في بيتها.

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