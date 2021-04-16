الانهيار وشيك.. حزب الله بدأ في تخزين كميات ضخمة من الأغذية والأدوية والوقود

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصادر لبنانية قولها إن جماعة حزب الله اللبنانية تقوم باستعدادات تحسباً لانهيار تام للبلد المتعثر عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود القادم إليه من إيران.

أزمة اقتصادية خانقة في لبنان واستعدادات حزب الله

الوكالة الدولة نقلت عن ثلاثة مصادر تأكيدها أن هذه الخطوات والتي قالت إنها تأتي استجابة لأزمة اقتصادية خطيرة تعيشها البلاد. حيث ستتوسع الخدمات التي تقدمها الجماعة إلى قاعدة دعمها الشيعية الكبيرة، وستشمل شبكة جمعيات خيرية وشركات بناء ونظام تعويضات.

وتلقي هذه الخطوات الضوء على المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح السلطات فيه غير قادرة على. استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الأزمة، كما تبرز الدور المتنامي لحزب الله.

خطة شاملة للسيناريو الأسوأ

وقالت المصادر من الجهة المؤيدة لحزب الله، والتي طلبت عدم نشر أسمائها، إن الخطة التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ. المحتمل تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، مما يثير أشباح الجوع والاضطرابات.

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وقالت المصادر إن بطاقة حزب الله التموينية الجديدة تساعد بالفعل مئات الأشخاص على شراء السلع الأساسية بالليرة اللبنانية. وهي عبارة عن مواد إيرانية ولبنانية وسورية بسعر أرخص إلى حد كبير وبخصم يصل إلى 40% بدعم من الحزب، كما يمكن استخدام البطاقة، التي تحمل اسم إمام شيعي. في تعاونيات بعضها جديد في ضواحي بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ حزب الله.

حزب الله ملأ مستودعاته

كما قال مصدر شيعي ثان إن حزب الله ملأ المستودعات ووزع البطاقات لتقديم الخدمات إلى عائلات لا تنتمي إلى حزب الله. وسد الثغرات في السوق اللبنانية حيث المواد البديلة عموماً تعد أرخص وأكثر شيوعاً مما قبل الأزمة.

وقال المصدر إن البطاقة تقدم حصة، على أساس حجم الأسرة، لاحتياجات مثل السكر والطحين.

هذه البضائع مدعومة من حزب الله أو تستوردها شركات حليفة له، أو تأتي بدون رسوم جمركية عبر الحدود مع سوريا، حيث . تتمتع قوات حزب الله بنفوذ قوي منذ انضمامها للحرب لدعم دمشق إلى جانب إيران.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأرفف مكدسة بالبضائع المعلبة، وقيل إنها من إحدى التعاونيات التابعة لحزب الله. في لبنان الأسبوع الماضي.

وقالت فاطمة حمود وهي في الخمسينيات من عمرها، إن البطاقة التموينية تسمح لها مرة واحدة في الشهر بشراء الحبوب والزيوت. ومواد التنظيف لأسرتها المكونة من ثمانية أفراد.

وقالت “إنهم يعلمون أننا في حالة سيئة… بدونهم، ما الذي كنا سنفعله في هذه الأوقات الصعبة؟”.

الأدوية والوقود

وأضاف المصدر أن حزب الله لديه خطط مماثلة لاستيراد الأدوية. وقال بعض الصيادلة في الضاحية الجنوبية لبيروت إنهم تلقوا. تدريبات على التعامل مع ماركات إيرانية وسورية جديدة ظهرت على الرفوف في الأشهر الأخيرة.

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وقال مصدران إن الخطة تشمل تخزين الوقود من إيران، فيما تحذر وزارة الطاقة اللبنانية من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. وقال المسؤول الكبير إن حزب الله يسعى لإيجاد أماكن تخزين الوقود في سوريا المجاورة.

وقال المسؤول “عندما نصل إلى مرحلة العتمة والجوع، ستجدون أن الحزب راح على الخيار الثاني وهذا قرار خطير. عندها الحزب سيقوم مقام الدولة”.

أضاف “إذا وصلنا إلى ذلك الوقت يكون الحزب قد اتخذ احتياطاته لمنع الفراغ”.

ولم يرد الحزب الذي يتمتع مع حلفائه بالغالبية في البرلمان والحكومة على طلب للتعليق.

فيما قال أحد المصادر وهو مسؤول كبير “الاستعدادات بدأت للمرحلة المقبلة.. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية”.

الحزب بديلاً عن الدولة

وتعكس هذه الخطة أيضاً مخاوف في لبنان من أن يدفع الانهيار الناس إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية للحصول على الغذاء. والأمن كما كان الحال مع الميليشيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

ورداً على سؤال حول خطط حزب الله قالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال ليلى حاطوم إن البلاد “ليست في وضع. يسمح لها برفض المساعدة” بغض النظر عن السياسة.

وانهارت العملة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

كما أصبح الشجار في محلات السوبر ماركت شائعاً الآن، وكذلك صور الأشخاص الذين ينبشون في القمامة بحثاً عن الطعام. وأسفر شجار حول مساعدات غذائية هذا الأسبوع عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وحزب الله قوة شبه عسكرية ممولة من إيران يصفها منتقدوها بأنها “دولة داخل دولة”. وأصبح الحزب أكثر انخراطاً في شؤون . الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة. وشددت واشنطن، التي تعتبر الحزب منظمة إرهابية، العقوبات لخنق مصادر تمويله، بما في ذلك ما تقدره بمئات الملايين من الدولارات من طهران كل عام.

والتمويل الإيراني يجعل الحزب في وضع أفضل من العديد من الأحزاب المتنوعة في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون ترسانته. ووزعت بعض الأحزاب سلال مساعدات للمجتمعات التي ترعاها، لكن الشبكة المدعومة من إيران لا تزال كبيرة بالمقارنة.

وقال جوزيف ضاهر الباحث الذي كتب كتاباً عن الاقتصاد السياسي لحزب الله “كلهم يفعلون ذلك… لكن نطاق حزب الله أكبر. وأقوى بكثير ولديه موارد للتعامل مع الأزمة”، أضاف “هذا يتعلق أكثر بالحد من الكارثة لقاعدته الشعبية. هذا يعني أن الاعتماد على حزب الله بشكل خاص سيزداد”.

وبينما يعمل الحزب على توزيع البطاقات التموينية، فإن الدولة، التي تئن تحت سياط الفساد والهدر والديون منذ عقود، تحدثت. عن فكرة مثل هذه البطاقة للفقراء اللبنانيين لمدة عام تقريباً دون أن تتحرك. ويقول وزراء إن الحاجة إلى موافقة البرلمان أخرت خطة الدولة لإصدار بطاقات للأشد فقراً.

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