حارس ريال مدريد “كورتوا” يسخر من نفسه بصورة طريفة

نشر حارس ريال مدريد الأساسي البلجيكي “تيبو كورتوا” 28عامًا. عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”. بصورة سلفية مع الزرافة الطويلة. ساخرًا من نفسه.

حديقة الحيوانات وكورتوا

كما وعلق الحارس “كورتوا” الذي يصل طوله 199 سنتيمترًا، على صورته التي نشرها بجانب زرافتين. من داخل حديقة الحيوانات. قائلاً: ” مع إخواتي”.

Con mis bro’s 🦒🦒 😂 !! Gracias al @safarimadridoficial por la excelente tarde en familia!! pic.twitter.com/u8nlxr5CsZ — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 15, 2021

فيما وضع البلجيكي رمزين تعبيريين للزرافة. إلى جانب وجوه مضحكة. ساخرًا من نفسه. كما وتفاعل مع صورته الطريفة أكثر من 54 ألف متابع. وقد علقة عليها أكثر من ألف متابع عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأداء الرائع مع ريال مدريد

كما ويقدم الحارس الأساسي البلجيكي “كورتوا” مع فريقه ريال مدريد الإسباني. الأداء الرائع. بعد نجاحه مع الفريق في التأهل إلى دور النصف من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، على حساب فريق ليفربول في مجموع كلا المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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واستطاع من الوصول إلى مركز وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري بالمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة مع الفريق المهدد بانتزاع عرش الصدارة خلال المباريات القادمة. فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

معاناة فريق ريال مدريد

كما ويعاني فريق ريال مدريد من الإصابات الكثيرة في صفوف نجوم فريق ريال مدريد الأساسين من أبرزهم قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس.

Queríamos los 3 puntos en #ElClasico y nos dejamos todo para conseguirlo. Ésta victoria es para vosotros madridistas! #HalaMadrid 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/Tc1aLmCZ1t — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 10, 2021

ولاعب الظهير الأيمن مواطنه داني كرفخال. والبلجيكي إيدين هازارد. ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة. كما غياب الفرنسي رافائيل فاران بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

تفاصيل المواجهة بين ريال مدريد وليفربول

وشهدت مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا، المنافسة الشديدة والشراسة القوية بين الفريقين. مع الفرص المهدرة من جانب فريق أصحاب الأرض “ليفربول” الذي لم ينجح في تعديل النتيجة في ميدانه والصراع على المنافسة على لقب “Champions League”.

Improvement has no limit. 🔥 Almost El Clásico time! #HalaMadrid pic.twitter.com/fiWQpz4AYy — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 9, 2021

وسط الأداء المميز الذي قدمه فريق الضيف فريق ريال مدريد. الذي احتفظ بالكرة داخل أرضية الملعب.

كما مع منع المنافس من الوصول إلى مرمى حارس الفريق البلجيكي “تيبو كورتوا” الذي تصدى للعديد من الكرات القاتلة باتجاه مرماه خلال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

مواجهة ريال مدريد في النصف النهائي

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد بعد نجاحه في التأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. منافسه الإنجليزي تشيلسي في مواجهة قوية بين الفريقين.

بعد نجاح الأخير، في التأهل بعد غياب ل7 سنوات عن منافسات النصف النهائي نهاية الشهر الجاري.

الدوري الإسباني وترتيب ريال مدريد

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

كورتوا حارس مرمى #ريال_مدريد: الانضباط التكتيكي كان مفتاح العودة ببطاقة التأهل رغم أننا لم نأت للعب من أجل التعادل بل من أجل الفوز #UCL pic.twitter.com/YKTwNgjbxY — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 14, 2021

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وريال سوسيداد

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 58 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

Champions League in sight! Channeling our enthusiasm into hard work.💥 #HalaMadrid pic.twitter.com/RcKhwNjGzo — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 5, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بنزيما هداف ريال مدريد

بينما جاء في المركز الثاني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا مع كلاً من: الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو والإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال بنفس رصيد الأهداف.

🇪🇸 ماركا | كورتوا، ناتشو، ميليتاو، فالفيردي هم أبطال مباراة الأنفيلد. • كورتوا كان بارعًا في تصدي إلى تسديدات، كذلك في الخروج بالكرة وبالتمريرات القصيرة والطويلة منح الفريق الأمان، كما أضعف الروح المعنوية لكل من صلاح وفيرمينو وماني. pic.twitter.com/cLHYjJjcRM — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 15, 2021

كما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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