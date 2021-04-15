فيديو صادم بعد استهداف منشآت ارامكو السعودية بـ 10 طائرات مسيرة

تسترت المملكة العربية السعودية على استهداف جماعة الحوثي اليمنية، لمنشآت حيوية وحساسة بالمملكة. بينها عملاق النفط ارامكو.

وهز القصف الذي نفذه الحوثي عدة مناطق في المملكة أبرزها جازان، فيما أظهرت مقاطع فيديو موثقة الاستهداف الذي ضرب منشأت ارامكو.

التحالف السعودي الإماراتي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أنه أحبط هجوم جديد للحوثيين بواسطة أربع طائرات مسيَّرة دون طيار.

وأوضح التحالف، أنه أحبط أيضاً صاروخين باليستيين، كانت تستهدف منطقة جازان جنوبيّ المملكة. بالتزامن. مع تصعيد عسكري واسع في محافظة مأرب النفطية، شرقيّ اليمن.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف، تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه جازان.

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واعتبر المالكي، ذلك “محاولات ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، دون الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة على وجه الدقة.

وأشار المالكي إلى أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

استهداف ارامكو

هذا ونشرت الناشطة نوره الحربي، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر الهجوم الحوثي العنيف على شركة أرامكو في جازان. فيما لم تكشف السعودية عن تفاصيل الهجوم.

لقطات توثق آثار دمار قصف جماعة الحوثي على أرامكو #جدة! اللّهم احفظ شعبنا وبلدنا من الهلاك اللي سببها ابن سلمان#جازان_الان pic.twitter.com/021biNKE4s — نوره الحربي (@n_alharbi12) April 15, 2021

وأعلنت جماعة الحوثيين في وقت لاحق من فجر الخميس، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منطقة جازان، وقالت إنها جرت بواسطة 11 طائرة مسيَّرة وصاروخ باليستي.

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة ب 11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

الحوثيون يعلنون استهداف ارامكو

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه جرى استهداف شركة “أرامكو” وأهداف أخرى في جازان بسبعة صواريخ من طراز “سعير” و”بدر”.

حيث تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو.

فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

وذكر المسؤول العسكري الحوثي، في بيان على “تويتر”، أنه استُهدِفَت أيضاً مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيَّرة من طراز “صماد 3″ و”قاصف 2k”.

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس بصعدة.

كما نعد النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

وتحدث عن إشعال القصف الذي استهدف “أرامكو” في جازان حرائق كبيرة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي يؤكد ذلك من الجانب السعودي.

حيث تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو.

فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

معارك عنيفة

وتأتي الهجمات بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً وجماعة. الحوثيين في محافظة مأرب. التي تتصاعد رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف الهجوم الحوثي العدائي والقبول بمبادرات الحل السلمي.

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس بصعدة.

كما نعد النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

وقال مصدر عسكري موالٍ للحكومة اليمنية، إن الساعات الماضية من مساء الأربعاء، شهدت معارك عنيفة في الأطراف الغربية. والشمالية لمحافظة مأرب، في أعقاب هجوم حوثي واسع على مواقع الجيش الوطني في المشجح والكسارة.

وأشار المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المليشيات الحوثية تحاول التوغل للسيطرة على منطقة التلة السوداء.

وتكبدت خسائر بشرية فادحة جراء قصف مدفعي للقوات الحكومية وغارات جوية للتحالف السعودي.

تسع غارات للطيران السعودي

وأقرت قناة “المسيرة”، الناطقة بلسان الحوثيين، بوقوع تسع غارات شنها الطيران السعودي على مواقعهم غربي مأرب. 5 منها استهدفت مديرية صرواح، و4 استهدفت مديرية مدغل، مسرح المعارك الرئيسية منذ أسابيع.

ولم تكشف القناة عن حجم الخسائر البشرية جراء المعارك الميدانية والغارات الجوية، لكن وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. كشفت مساء الأربعاء عن تشييع 18 عسكرياً، بينهم اثنان يحملان رتبة عقيد في الجيش الموالي للجماعة.

في السياق، يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الخميس، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي. حول تطورات الأزمة اليمنية، ونتائج جولته الإقليمية التي شملت خلال الأسابيع الماضية مسقط والرياض وانتهت في برلين.

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