“شاهد” المان سيتي يحقق الفوز على دورتموند وينجح في التأهل إلى النصف النهائي

في مباراة الإثارة والقوة التي شهدت اللقاء بين المان سيتي متصدر الدوري ونظيره الألماني بوروسيا دورتموند في مواجهة الإياب من دوري أبطال أوروبا. لينجح في نهاية الأمر فريق السيتي من تحقيق الفوز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

هدف التقدم لدورتموند

كما استطاع فريق أصحاب الأرض الألماني “دورتموند” من تسجيل الهدف الأول في المباراة. في الدقيقة ال 15، عن طريق اللاعب الإنجليزي في خط الوسط ” جود بيلينغهام” 17 عامًا. في شباك الضيف المان سيتي.

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👕 مانشستر سيتي 🆚 باريس سان جيرمان pic.twitter.com/UYVaYV5em5 — #UCL – دوري أبطال أوروبا (@UCL_4_EVER) April 14, 2021

هدف المان سيتي ورياض محرز

كما ونجح اللاعب الدولي الجزائري 30 عامًا في فريق مانشستر سيتي من إحراز هدف التعديل وتقليص الفارق مع المتصدر “رياض محرز”، في الدقيقة ال55 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء. عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب ببراعة على يسار حارس مرمى فريق المنافس “دورتموند” الألماني.

ليضيف لاعب الوسط في السيتي الإنجليزي ” فيل فودين” 20 عامًا. من هز شباك أصحاب الأرض الألماني “دورتموند”. وإضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال75 من اللقاء. في دور إياب الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

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وسط المحاولات من فريق المنافس “دورتموند” من تعديل النتيجة حتى آخر دقيقة من اللقاء. والكثير من الفرص المهدرة من الفريق الألماني.

المواجهة المان سيتي القادمة

كما وسيواجه المان سيتي فريق الوصيف في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي. بعد نجاحه في إقصاء حامل اللقب بايرن ميونيخ “البافاري” الألماني. من منافسات المسابقة. مستفدًا من نتيجة مباراة الذهاب. في دور النصف النهائي. وتحديد أول المتأهلين من كلا الفريقين للمنافسة على اللقب.

تشكيلة فريق المان سيتي

كما واعتمد المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا. على تشكيلة أساسية أمام المنافس دورتموند الألماني في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021. حيث جاء في مركز حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون.

كما في مركز خط الدفاع: كلاً من: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

🎥 أفضل اللحظات من فوزنا على دورتموند في إياب ربع نهائي دوري الأبطال #UCL شاهد ملخص المباراة! 👇 🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 14, 2021

أما في مركز خط الوسط: اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان. إلى جانب إشراك البلجيكي كيفين دي بروين.

فيما اعتمد المدرب الإسباني في خط الهجوم على ثلاثي الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين. في مواجهة فريق دورتموند الألماني في ميدانه.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق المان سيتي من التغلب في مباراة الإياب الذي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الاتحاد” الإنجليزي، بصعوبة أمام منافسه الألماني دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد. في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ” Champions League”.

مانشستر سيتي يضمن لكم سحورا سعيدا هذه الليلة! 😃😋 🔷 #السيتي pic.twitter.com/XLaWzNfhLl — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 14, 2021

هدف البلجيكي بروين

ونجح فريق المان سيتي من تسجيل هدف التقدم في المباراة في شباك منافسه الضيف الألماني دورتموند. في مباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة ال 19 بعد عرضية جميلة وقوية من اللاعب الجزائري رياض محرز وصلت إلى أقدام البلجيكي “كيفين دي بروين” ليسجلها ببراعة داخل شباك الضيف.

A semifinales de #UCL!! Gran trabajo de todo el equipo. @PhilFoden Crack ! 🤟🏽//Onto #UCL semis!! Great job from the whole team. @PhilFoden my man! 🤟🏽 pic.twitter.com/jBbL1SSmle — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 14, 2021

كما وشهدت الفريقين المنافسة والإثارة القوية بين المنافسين. مع محاولة فريق الضيف من إحراز الأهداف داخل مرمى أصحاب الأرض مانشستر سيتي. لكنه فشل في ذلك. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد.

هدف التعادل لدورتموند

فيما أحرز لاعب الوسط الألماني في صفوف بوروسيا دورتموند ” ماركو رويس” 31 عامًا. في شباك المان سيتي في الدقيقة ال84 من مجريات أحداث الشوط الثاني في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا. بعد هجمة مرتدة سريعة.

عرض رائع على ملعبه القديم! 🔥 اختيار @IlkayGuendogan رجل مباراتنا ضد دورتموند في دوري الأبطال! 🏆 🔷 #السيتي pic.twitter.com/sq4ktNWlkf — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 14, 2021

الهدف القاتل للمان سيتي

كما وأضاف فريق المان سيتي عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” فيل فودين” 20 عامًا هدف الفوز في الدقيقة ال90 قبل انتهاء المباراة بين المنافسين، لينتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الفريقين في الدوري

كما ويحتل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في خامس جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الجاري برصيد 46 نقطة. بفارق كبير عن حامل اللقب السابق البايرن ميونيخ “البافاري” الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة.

فيما يحتل المان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 74 نقطة. منفردًا عن أقرب المنافسين المان يونايتد الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 63 نقطة. ليقترب من حسم لقب الدوري لهذا الموسم 2020-2021.

على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة قبيل مواجهة دورتموند أمام فريق ليدز يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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