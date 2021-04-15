سهر الصايغ تتصدر التريند بمشهد اغتصابها.. هل تُجسد قضية فتاة “الفيرمونت”؟

تصدرت الفنانة المصرية سهر الصايغ، التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما حقق مشهد اغتصابها في مسلسل “الطاووس” أكثر من مليون مشاهدة في ساعات.

مشهد اغتصاب أمنية

وجاء مشهد اغتصاب شخصية “أمنية” التي تؤديها سهر الصايغ، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “الطاووس”. فيتم تخديرها على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ، وذلك بعد خطف أحدهم لهاتفها الشخصي، خلال عملها داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي.

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وتبرز الحلقة معاناة شخصية “أمنية” التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على عائلتها، وشقيقتها التي انفصلت. عن زوجها، وكفاحها للحصول على شهادة جامعية، فتضطر للذهاب إلى الساحل الشمالي للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات، ما يجعلها فريسة ويتم اغتصابها هناك.

إشادة بأداء سهر الصايغ

وأشاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء سهر الصايغ في المشهد، فكتب أحدهم: ” مسلسل “الطاووس” عايز يقول حاجه كويسه برضو وغالبا فيه اسقاط على حدث ما كان من وقت قريب، لأول مرة مخرج يوصل للمشاهدين مشهد الاغتصاب بدون ما يصور الصراخ والعنف المعتاد ولا أي حاجة محرجة المشهد نفذته سهر الصايغ باحترافية تامة”.

مسلسل "الطاووس" عايز يقول حاجه كويسه برضو وغالبا فيه اسقاط على حدث ما كان من وقت قريب ،،

لأول مره مخرج يوصل للمشاهدين مشهد الاغتصاب بدون ما يصور الصراخ والعنف المعتاد ولا أي حاجه محرجه ،،

المشهد نفذته سهر الصايغ باحترافيه تامه .. — Mohamed El Ganainy (@MohamedGanainy) April 15, 2021

وكتبت مغردة باسم آية: “غول تمثيل والله إيه دة ياشيخة بجد!”.

وأشادت أخرى بجميع أدوار سهر الصايغ وقالت: ” سهر الصايغ عامله عظمه ودايما مُبدعه وادوارها كلها بتبقي جميله الطاووس”.

سهر الصايغ عامله عظمه ودايما مُبدعه وادوارها كلها بتبقي جميله

الطاووس ❤️ pic.twitter.com/6rIIH4omc6 — Fagr 🇪🇬 (@FagrMohammed3) April 15, 2021

وعبر آخر عن شعوره بعد المشهد، وكتب: “ممثلة اكتر من رائعة كالعادة وكمية نكد يخليك تعيط وكأنها حقيقة مش تمثيل”.

ممثله اكتر من رائعه كالعادة و كمية نكد يخليك تعيطت و كأنها حقيقة مش تمثيل 😔😔#سهر_الصايغ — 🍫 bscota 🍫 (@Bscooota) April 15, 2021

ورأت منة الله أن مشهد الاغتصاب والمسلسل يمثلان قضية “الفيرمونت” التي هزت مصر قبل فترة حين تعرضت فتاة مصرية لاغتصاب جماعي في أبريل 2014 على يد عدد من الشباب من أبناء كبار الاثرياء والمشاهير والاغنياء تناوبوا على اغتصابها وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة.

وكتبت منة: “طبعا مسلسل الطاووس بيمثل قضية الفيرمونت والواحد قلبه وجعه علي سهر الصايغ من مجرد تمثيل مبالك بالضحايا ال حصل فيهم كدة فعلا !! الله يقوي كل بنت اتعرضت للقرف دا من شوية خنازير”.

طبعا مسلسل الطاووس بيمثل قضية الفيرمونت والواحد قلبه وجعه علي سهر الصايغ من مجرد تمثيل مبالك بالضحايا ال حصل فيهم كدة فعلا !! الله يقوي كل بنت اتعرضت للقرف دا من شوية خنازير — مِــنَــةُ اللّٰه (@_mennatallah10_) April 15, 2021

وعلقت أخرى: “سهر الصايغ بكل دور تثبت لي انها نجمة، الاقناع والتمثيل القوي بدون ابتذال، قطعت قلوبنا”.

مسلسل الطاووس

ويشارك في مسلسل “الطاووس” نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان السوري جمال سليمان، والفنان المصرية سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وهو من تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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