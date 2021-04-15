ريال مدريد يطيح ليفربول من منافسات أبطال أوروبا ويتأهل إلى النصف النهائي

نجح فريق ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، على حساب منافسه ليفربول. رغم التعادل السلبي بين الفريقين. في مباراة إياب الربع النهائي، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “الآنفيلد”.

ليستفيد ريال مدريد من نتيجة مواجهة الذهاب وانتصاره على ليفربول على ميدانه. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، نهاية الأسبوع الماضي على ملعب ” سنتياغو برنابيو”.

كما ويعد فريق ريال مدريد بعد الإطاحة بحامل لقب دوري أبطال أوروبا السابق الألماني “بايرن ميونيخ” من أبرز المرشحين على لقب المسابقة هذا الموسم. حيث سيواجه فريق تشيلسي في منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

تفاصيل المواجهة بين ريال مدريد وليفربول

وشهدت مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا، المنافسة الشديدة والشراسة القوية بين الفريقين. مع الفرص المهدرة من جانب فريق أصحاب الأرض “ليفربول” الذي لم ينجح في تعديل النتيجة في ميدانه والصراع على المنافسة على لقب “Champions League”.

وسط الأداء المميز الذي قدمه فريق الضيف فريق ريال مدريد. الذي احتفظ بالكرة داخل أرضية الملعب. ومنع المنافس من الوصول إلى مرمى حارس الفريق البلجيكي “تيبو كورتوا” الذي تصدى للعديد من الكرات القاتلة باتجاه مرماه خلال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول

كما وأحرز المهاجم البرازيلي “فينيسيوس جونيور” 20 عاماً في صفوف ريال مدريد. الذي تألق في المباراة هدف التقدم في الدقيقة ال 27 من عمر زمن المباراة .

في شباك الضيف ليفربول من صناعة صاحب المكينة الألمانية توني كروس. وعاد جونيور إلى إضافة الهدف الثاني له والثالث في المباراة في الدقيقة ال 65 من المباراة.

وتوج البرازيلي جونيور برجل المباراة من قبل القائمين على مسابقة دوري أبطال أوروبا. بعد المستوى الرائع الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق الملكي الإسباني في المباراة على ميدانه، أمام منافسه الضيف فريق ليفربول “الريدز”.

هدف الإسباني أسينسيو مع الريال

كما ونجح المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني في اللقاء. الذي جاء في الدقيقة ال36 من عمر زمن أحداث الشوط الأول من المباراة.

⚽📰 حجزنا مقعدا في نصف نهائي دوري الأبطال!

👇 #UCL — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 14, 2021

فيما سجل النجم المصري محمد صلاح بعد ارتكاب دفاع ريال مدريد الخطأ في التمركز ليستغلها اللاعب ويحرز الهدف في شباك ريال مدريد في الدقيقة ال51. لينتهي اللقاء بتقدم بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة ريال مدريد في مواجهة ليفربول

واعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً، في ظل الغيابات المهمة والأساسية في الفريق لمساندة ودعم الفريق، حيث تغيب عن المباراة كلاً من: المهاجم البلجيكي إيدين هازارد. وسيرجو راموس. ورافئيل وفاران. وداني كرفخال. لوكاس فاسكيز.

ليعتمد المدرب على تشكيلة مكونة من: في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا، وفي خط مركز الدفاع سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا. وميلتاو.

😃🤳⭐ @Casemiro: ¨مرحبا مدريديستاس، أنا سعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة، لكنها ليست ملكي فحسب، بل هي لجهود الفريق أيضا.

'باموس' إننا في نصف النهائي! سنقاتل بكل في وسعنا. سنقاتل من أجل لاليغا، ومن أجل دوري الأبطال، لأننا نستطيع! هذه الألقاب مهمة جدا بالنسبة لنا.

محبتي. ¨#UCL pic.twitter.com/WyfP0acvKM — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 14, 2021

أما في مركز خط الوسط لعب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، بينما لعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة ليفربول في مواجهة ريال مدريد

كما ولعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

أما في مركز خط الوسط، كلاً من: اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي هجوم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

غيابات ليفربول في مواجهة ريال مدريد

كما غاب عن التشكيلة المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك”. وكذلك اللاعب الإنجليزي “جوردان هندرسون”. إلى جانب اللاعبين جو غوميز والكاميروني “جويل ماتيب” بسبب الإصابة.

نتائج الفريقين في الدوري

ونجح فريق ريال مدريد في مباراته الأخير في الدوري الإسباني” الليغا” من تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في قمة الكلاسيكو في منافسات الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز.

بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحتل وصافة الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

آنفيلد يتذكر الـ96 ❤️ pic.twitter.com/n7RvfxgH0a — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2021

كما وحقق فريق ليفربول الانتصار على منافسه أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة. بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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