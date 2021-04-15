بالصور: ميسي يعرض حذائه الذهبي في المزاد من أجل أعمال خيرية

في لفتة إنسانية. طرحت دار “كريستيز”، الحذاء الخاص بأسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عامًا. نجم فريق برشلونة الإسباني.

الذي سجل فيه الرقم القياسي مع الفريق “الكتالوني” والذي وصل فيه إلى 644 هدفًا. في المزاد العلني الافتراضي. من أجل تقديم الأعمال الخيرية من أجل عدد من مشاريع الفن والصحة داخل مشفى برشلونة.

حذاء #ميسي الذي سجل به الهدف رقم 644 في مسيرته، سيعرض في المزاد العلني لمساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان 🔷 كرة القدم أكثر من مجرد لعبة ❤️ pic.twitter.com/ZZHeylHeUO — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) February 19, 2021

المتحف الوطني

كما وأفادت تقارير إسبانية، أن اللاعب ميسي. قد تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في مدينة كتالونيا. حيث طالب اللاعب بعرض حذائه للبيع في مزاد علني. والذهاب بكافة إيراداته للأعمال الخيرية. لصالح الأعمال الخيرية الإنسانية في برشلونة.

موعد المزاد العلني لحذاء ميسي

ومن المقرر أن يقام المزاد العلني عبر موقع دار “كريستيز”. لعرضه للبيع. خلال الفترة ما بين 19-30 من الشهر الجاري. فيما قال اللاعب الأرجنتيني ميسي في بيان صحفي.

Adidas تُصدر حذاء خاص بالأسطورة ليو ميسي بعد تحطيمه لرقم بيليه وتسجيله للهدف رقم 644 مع نادي برشلونة 👟 pic.twitter.com/9gTrYPChyO — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 23, 2020

قائلاً: ” تحقيقي للرقم القياسي644 هدفًا. مع نفس النادي. جعلني سعيدًا. ولكن الأهم من ذلك كله. هو مساعدة كل الأطفال الذين يناضلون من الحصول على الشفاء”.

اقرأ المزيد: بالفيديو: أثناء استقبالهم .. جماهير ليفربول تحطم حافلة ريال مدريد والنادي يعتذر

كما وأضاف، ” نتمنى أن يسلط ذلك المزاد الضوء على تلك المبادرة. كما وأود الشكر للجميع على دعمه لهذه القضية. المهمة للغاية بنسبة لي”.

ميسي وتسجيل الرقم القياسي

فيما أحرز الأرجنتيني ميسي هدف رقم 644 مع فريق برشلونة الإسباني. خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري، في شباك منافسه بلد الوليد. والتي انتهت بثلاثية نظيفة للفريق الكتالوني. ضمن منافسات الأسبوع ال15 من الدوري الإسباني الممتاز.

ميسي يواصل الاعمال الخيرية

لاعب برشلونة يتبرع بحذائه الذي سجل به هدفه رقم 644 مع برشلونة لصالح الأطفال

حذاء ميسي تم وضعه في متحف الفن الوطني في كتالونيا

سيتم عمل مزاد علني على حذاء ليو لمصلحة الأطفال المصابين بالأمراض (سبورت) pic.twitter.com/qi3uCpUJfm — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) February 27, 2021

كما وكشفت تقارير صحفية إسبانية. بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً. وجه ثلاثة طلبات إلى رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد “خوان لابورتا”، من أجل البقاء في صفوف النادي. خلال المواسم المقبلة.

فكرة البقاء

كما ووفقاً للوسائل الإسبانية، فإن قائد الفريق ميسي. قد أبلغ بالفعل رئيس النادي لبورتا. في فكرة البقاء داخل صفوف الفريق إلى أن يقرر اعتزال عالم كرة القدم. لكنه حدد ثلاثة شروط لبقائه. حتى لا يشعر بالندم على قراره حينما يفكر في الاعتزال بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وانهاء مسيرته الاحترافية الكروية.

شروط ميسي للبقاء

وأوضحت تلك التقارير الإسبانية. بأن ليونيل ميسي قد طلب في شرطه الأول، تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي. إلى جانب الاستمرار في تصعيد سياسة ألمع جواهر أكاديمية نادي برشلونة ” لاماسيا”. مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل أنسو فاتي. بيدري.

طريقة التعامل في برشلونة

كما وطلب اللاعب الأرجنتيني ميسي. أن يكون التواصل مع المدرب الهولندي “رونالد كومان”، بشكل مباشر. حيث أن اللاعب يشعر بالإحباط من طريقة التعامل الذي يفعلها المدربون السابقون. وهو ما سبب التوتر داخل الفريق، من خلال التواصل معهم عن طريق سكرتير الفني للفريق الكتالوني.

Adidas تُصدر حذاء خاص بالأسطورة ليو ميسي بعد تحطيمه لرقم بيليه وتسجيله للهدف رقم 644 مع نادي برشلونة 👟 pic.twitter.com/mHqFE7Hptp — Lovers Of Barca (@Lovers_of_barca) December 24, 2020

كما ورد ميسي على أن الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المدرب كومان واللاعبين في صفوف الفريق “البلوغرانا”. إلى جانب تعزيز الحوارات الإيجابية مع الرئيس خوان لابورتا. والسكرتير الفني للنادي رومان بلانز مع اللاعبين.

عقد ميسي

وينتهي عقد الجوهرة الكروية الأرجنتينية ليونيل ميسي في شهر يونيو/ حزيران القادم مع نهاية الموسم الجاري. كما أن اللاعب لم يحدد بعد الرغبة في البقاء أو الرحيل عن النادي. وترك ذلك مع نهاية الموسم ليقرر بذلك.

رغم توديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور ال16 ذهاباً والتعادل في الإياب. إلى جانب خسارة الفريق المذلة أمام العملاق البافاري الألماني بايرن ميونيخ. بثمانية أهداف مقابل هدفين. في دور الأبطال عام 2019-2020م.

المقايضة مع ميسي

كما وقايض الرئيس السابق لفريق برشلونة الإسباني. “جوسيب ماريا بارتومو”. المتهم بالعديد من قضايا الفساد داخل برشلونة. وكذلك محاولته مقايضة اللاعب ليونيل ميسي. بالشرط الجزائي في عقده من أجل رحيل ليونيل ميسي. الذي كان على أعتاب مغادرة الفريق آنذاك قبل الاستقالة.

SPORT | ليو ميسي- ملك النهائيات . . ▪️ منذ 2006 وحتى الان لعب 30 نهائي

▪️ سجل 29 هدف وصنع 13 وفاز في 22 نهائي pic.twitter.com/NyxAF8Ui0k — FCB World (@FCBW_A7) April 15, 2021

فيما يرتبط علاقة جيدة بين الرئيس الجديد لابورتا واللاعب ليونيل ميسي. خلال فترة ترأسه الأولى للنادي الكتالوني بين عامي 2003-2010م.

تعهد لابورتا

وقد صرح في وقت سابق رئيس برشلونة الجديد “خوان لابورتا” عبر وسائل الاعلام الإسبانية خلال الحملة الانتخابية له، قائلاً: ” لو فزت في بالانتخابات، سأسعى إلى إبقاء اللاعب ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. وعلاقتي وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة”.

أكثر من حقق جائزة رجل المباراة هذا الموسم : الأسطورة ليونيل ميسي : 18 مره

كريستيانو + نيمار + ليفاندوفسكي : 17 مره 🔝👑 pic.twitter.com/sIVJtVZf1n — Messi World (@M10GOAT) April 15, 2021

كما وتولى المرشح لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة (2003-2010). والتي شهدت انتعاشه الفريق الانتعاش في فترته على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد