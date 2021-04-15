“لم تدفعوا لنا لنقدم لكم محتوى”.. الاعلامي محمد العمر يظهر مع زوجته بفيديو حميمي!

أثار الإعلامي السعودي محمد العمر جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره الجريء مع زوجته مشهورة “سناب شات” نورة الأسمري.

“لم تدفع لنا نقود لنقدم لك محتوى”

وظهر محمد العمر بفيديو عبر “سناب شات” وهو يحتضن زوجته نورة الأسمري، ويقوم بتقبيلها بطريقة حميمية، ثم يسخر قائلاً: “اللي يطالبنا بمحتوى، تراك ما دفعت لنا فلوس عشان نقدم لك محتوى”.

محمد العمر : اللي يطالبنا بمحتوى؟ تراك مادفعت لنا فلوس عشان نقدم لك محتوى pic.twitter.com/zlR22WUfl1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 14, 2021

وأثار الفيديو غضب المغردين الذين عبروا عن صدمتهم من تحول محمد العمر، وطالب معظمهم بالقبض عليه وزوجته، فكتب أحدهم: “نطالب بالقبض ياخي مانبغى نشوف الطراش اللي كذا”.

نطالب بالقبض ياخي مانبغى نشوف الطراش اللي كذا https://t.co/AmXOC9imWu — راء (@_i556i) April 14, 2021

وعلق آخر: “سبحان مغير الأحوال ، محمد العمر كان متشدد دينياً ، وفجأة تحول إلى الوضع الحالي بكل سلبياته !”.

سبحان مغير الأحوال ، محمد العمر كان متشدد دينياً ، وفجأة تحول إلى الوضع الحالي بكل سلبياته ! — saudalnaser (@saudalnaser4) April 15, 2021

يستعرض زوجته من أجل المال!

واتهم آخر محمد عمر باستعراض زوجته من أجل المال، وكتب: “الديوث حينما يستعرض بمحارمه وعرضه وشرفه لأجل المال هكذا هم بعض من #مشاهير_الفلس“.

الديوث حينما يستعرض بمحارمه وعرضه وشرفه لأجل المال هكذا هم بعض من #مشاهير_الفلس https://t.co/fVLW03He32 — 💙الش💚ري🇸🇦 (@kMhSmadA) April 14, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “كيف تكسب فلوس ؟ استفز الناس يشتمونك وكل محامي يرقع قضايا اطلب فلوس للتنازل”.

كيف تكسب فلوس ؟ استفز الناس

يشتمونك

وكل محامي يرقع قضايا

اطلب فلوس للتنازل https://t.co/2377HHdX5t — مش عربي™ (@DontCallMe3rabi) April 14, 2021

وكتب آخر: “لاتلوم هالديوث على دياثته ولاتلوم الشاذ على شذوذه اللوم على الجهات المسؤولة اللي تاركتهم ينشرون قذارتهم على الملأ .. لو انه مسوي إعلان بدون مايوضح انه إعلان سجنوه لكن حدود الشرع والأخلاق والأعراف لا خذ راحتك “.

لاتلوم هالديوث على دياثته

ولاتلوم الشاذ على شذوذه

اللوم على الجهات المسؤولة اللي تاركتهم ينشرون قذارتهم على الملأ ..

لو انه مسوي إعلان بدون مايوضح انه إعلان سجنوه

لكن حدود الشرع والأخلاق والأعراف لا خذ راحتك ! https://t.co/BxLLzjojX1 — عبدالله (@hereiamagain_) April 14, 2021

اقرأ المزيد: ادمان السعوديين على مشروب السوبيا يثير شكوكاً حول إضافة الكحول إليه.. ما حقيقة الأمر

وهاجمه مغرد قائلاً: “قدر وجهك وجهك بارد ما في قلبك حرارة ما عندك غيره لأنك خنزير، شهر رمضان شهر عبادة وغسل الذنوب و الدنس منها مهما كانت الأسباب الله امر بستر وانت تجاهر بالمعاصي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

قدر وجهك وجهك بارد ما في قلبك حرارة ما عندك غيره لأنك خنزير￼شهر رمضان شهر عبادة وغسل الذنوب و الدنس منها مهما كانت الأسباب الله امر بستر￼وانت تجاهر بالمعاصي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم https://t.co/bJbwEgw783 — Sancheru (@Sancheru2) April 14, 2021

وسخر آخر بالقول: “يا ويلك من العربي إذا تزوج عن حب تحس إنك معاقب منه يوميًا تشوف قرفه وهو فرحان كأنه اخترع الذرة ويبغا يستعرض إنجازه ويحشره بحلوق كل الناس ويحس كذا إنه قاعد يغيضهم وحاسدينه”.

يا ويلك من العربي إذا تزوج عن حب تحس إنك معاقب منه يوميًا تشوف قرفه وهو فرحان كأنه اخترع الذرة ويبغا يستعرض إنجازه ويحشره بحلوق كل الناس ويحس كذا إنه قاعد يغيضهم وحاسدينه https://t.co/sber68Wtj1 — redundant thoughts (@ya_ee2) April 14, 2021

لم نقفل على بعضنا

وقبل أسابيع، أثارت نورة الأسمري ومحمد العمر الجدل بفيديو جعل الناشطون يشبهونهم بالناشطة السعودية فوز العتيبي وزوجها أحمد السالم.

وظهرت نورة الأسمري وزوجها محمد العمر في الفيديو متلاصقان ببعضهما ويجيبان على أسئلة المتابعين، وأجابت نورة على سؤال “عندك معارف الحين غير نورة”: “أكيد يعني ما قفلت عليه”.

بينما رد محمد عمر: “ولا أنا قفلت عليها لنا أصدقاء وصديقات هذا شيء طبيعي، مو أنا الذكر اللي بيقفل عليها كل شيء ويمنع مصالحها في الحياة. كل إنسان له أصدقاء وصديقات وعنده مصالح. وبعدين الإنسان اللي يهجر أصدقاءه هذا مو إنسان أصلا”.

وتابع محمد عمر: “نورة لا بديل هي الأخير وتاج راسي ومكفيتنا ومعبية عيني وعقلبي وقلبي وان شاء الله طول العمر لعمر التسعين والمية”.

ودائمًا ما يثير محمد العمر نورة الأسمري الجدل بمواقفهما المخالفة لثقافة المجتمع السعودي، ما جعل المتابعون يشبهونهما بفوز العتيبي، وزوجها المثيران للجدل أيضًا.

فوز العتيبي و زجاجة الشمبانيا

ومؤخراً خرجت فوز العتيبي لترد على مهاجميها بعد انتشار فيديو لها وهي عارية مع زوجها في حوض الاستحمام وتفتح زجاجة كحول.

وظھرت العتیبي في فیدیو عرضت فیه الزجاجة التي كانت في حوض الاستحمام مع زوجھا .

وعلقت: “بقول كلمة واحدة لكل من اتھمني الله لا یسامحك لا دنیا ولا آخرة”.

وأضافت: “هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل”.

وانتشر فيديو ظهرت فيه فوز وهي ترقص على أنغام أغنية “انساي” لسعد المجرد ومحمد رمضان.

وكانت فوز ترقص بالفيديو مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول. وعلقت: “على نخب توثيق سنابي”.

هجوم سعودي

وهاجم سعوديون فوز العتيبي وزوجها. وأكدوا أنه لا يحبها وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين بوضع حد لتصرفاتهما.

ووصف بعضُ المتابعين ما يفعله زوجها على مواقع التواصل بـ”قمة الدياثة” .حسب رأيهم

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .