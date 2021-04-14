مشهد شراء عمرو أديب بأموال السعودية جعل تركي آل الشيخ ترنيد في أول أيام رمضان

تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ابن سلمان المقرب تركي آل الشيخ، مواقع التواصل ومحركات البحث بعد ورود اسمه في مشهدين من مسلسلين في السباق الدرامي برمضان.

شراء عمرو أديب بأموال السعودية

وجاء المشهد الأول الذي ظهر فيه تركي آل الشيخ عبر مسلسل “ستديو 21″ الذي يعرض على شاشة قنوات MBC ويقدمه خالد الفراج.

ويقدم البرنامج عدداً من الاسكتشات الكوميدية ويستعرض أحداثه داخل الاستديو ومكاتب قناة فضائية في قوالب كوميدية.

وقلَّد الفراج عددا من المواقف لـ”آل الشيخ”، والتي كان أولها أثناء توقيعه عقدًا مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وقام حينها بضربه. على كتفه وقال جملته الشهيرة “اللي بعده”، في إشارة اعتبرها البعض مسيئة وأن ابن سلمان يشتري الكل بأمواله.

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كما تضمنت الحلقة تقليد “آل الشيخ” بشكل ساخر أثناء إعلانه عن انطلاق موسم الرياض، بالإضافة إلى تواجد “أيبار آل الشيخ”. التي كانت تركض خلفه، والمعروفة بتعليقها المستمر على تغريداته.

تركي آل الشيخ في “ملوك الجدعنة”

المرة الثانية لظهور آل الشيخ، أمس جاءت في مسلسل “ملوك الجدعنة” في حوار بين نجمي المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد.

الحوار بين بطلي العمل جاء حول افتتاح مشروع وعدم توافر الأموال اللازمة لذلك.

ليرد عليه يوسف شعبان:”فاكر نفسك تركي آل الشيخ”، ليكون الحوار بينهما أنه لن يشتري نادي ألميريا الإسباني بهذا المشروع. في ظل الظروف المادية بينهما.

ويشار إلى أن مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وغيرهم، وتأليف. ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومعروف أن تركي آل الشيخ هو رجل ابن سلمان المقرب، الذي يستخدمه هو وسعود القحطاني في تنفيذ سياساته القذرة وقمع أي مخالف لتوجهاته.

وعاد آل الشيخ حديثا من رحلة علاج صعبة في أوروبا، حيث أجرى عدة عمليات دقيقة وتم إنقاذه من وعكة صحيى كبيرة.

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