لهذا السبب اضطرت هالة صدقي أن تصلي مع المسلمين!

تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي عن موقف محرج تعرضت له أثناء حضورها عزاء الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

هالة صدقي تصلي مع المسلمين

وردا على سؤال “ماذا ستفعل إذا شاركت في عزاء شخص مسلم بداخل مسجد؟”، قالت هالة صدقي إنها شاركت. في عزاء أحمد زكي، ودخلت المسجد هي وبعض أصدقائها مثل أنوشكا وغيرها.

وأضافت هالة صدقي خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي على فضائية. “القاهرة والناس” : “أنا ذهبت إلى مساجد كثيرة، ولكن هذه المرة يوجد زميلة قالت لنا من لا يريد أن يصلي فليخرج من هنا”.

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وتابعت: “أنوشكا نظرت لي وقالت هل سنخرج؟ قلت لها لا، فقامت هذه الزميلة للمرة الثانية وقالت من لن يصلي. فليتفضل بالخروج، ولم يرد عليها أحد”.

واستطردت هالة صدقي ضاحكة: “حين شعرت الزميلة بالملل قالت بالصريح، هالة إنت وأنوشكا لو سمحتم. من لن يصلي فليخرج، فقلت لها لن أخرج هذا بيت الله، وأحمد زكي كان واحد منا وأخ وحبيب لنا، وسنصلي كما تصلون تماما، ونحن صلينا ولكن صلواتنا نحن”.

برنامج رامز مفبرك ولهذا أرفضه

وكشفت صدقي عن رأيها في برامج المقالب، وقالت: “أعيب على برامج رامز جلال في الجزء الأول من الحلقة. لأنه يُقدم الضيف في حلقاته بطريقة ساخرة”؟

وأشارت هالة إلى أنها وافقت على الظهور في برنامج رامز فى المواسم السابقة، بشرط مشاهدة الحلقة. بعد المونتاج ولكنهم رفضوا.

وأكدت هالة صدقي أن البرنامج مفبرك، وتابعت: “برنامج رامز جلال مفبرك، وما يضايقني إهانته للضيوف، والسبب. في استمتاع الجمهور خلال مشاهدتهم مقالب الفنانين والاستمتاع لأن المشاهد يحب أن يرى الفنان يتعرض لهذه المواقف ويرتاح نفسيًا حين يرى يتمرمط”.

“علينا تقبل المثليين”

وحول المثلية الجنسية، قالت هالة إن المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، لكنها. تقبلهم وتقف بجانبهم.

وتابعت:”المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، ولكن لا يجب محاسبة المثليين على اتجاهاتهم. فالشخص المصاب بالمثلية قد يكون تعرض في الطفولة للتحرش أو خلق كهذا الشخص وعلينا تقبلهم”.

وترى صدقي أن جميع التجارب الزوجية التي تعرضت لها فاشلة، ووصفت أزواجها السابقين بالفاشلين. مضيفة: “أنا الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، ولن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

وأشارت هالة صدقي إلى أن والدتها توفيت بسببها، إذ أن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها. مضيفة: “ماتت من حرقة الدم، مشاكلي وجعت قلبها”.

وبكت صدقي على الهواء خين تحدثت عن فراق والدتها، مؤكدة أنها غير قادرة على الوجود في بيتها.

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