عبدالرحمن العقل يكشف لأول مرة ما فعلته به “جاسوسة الفنانين” خلال غزو الكويت!

تحدث الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، لأول مرة عن التهديدات التي تعرض لها من جانب زميلته الفنانة العراقية الأصل، زينب الضاحي، وذلك أثناء غزو العراق للكويت عام 1990.

عبدالرحمن العقل وجاسوسة الفنانين

وقال العقل في لقاء عبر برنامج “مع حمد قصص” على فضائية atv الكويتية: “فوجئت بمكالمة. هاتفية من زينب الضاحي جاسوسة الفنانين بعد الغزو العراقي تطالبني بمقابلتها فورًا داخل المسرح العربي لكي أقابل بعض القيادات العراقية”.

وتابع العقل: “هددتني زينب أنه في حال عدم مجيئي سترسل لي عربة شرطة تأخذني بالقوة وبشكل مهين”.

وأشار العقل إلى أن زينب الضاحي طلبت منه ومن عدد من الفنانين أن يقفوا أمام كاميرات الفضائيات المختلفة. ويعلنون دعمهم للغزو العراقي حتى يكتسب الشرعية.

عبدالرحمن العقل: “لم أتوقع موقف زينب الضاحي من الكويت”

وتابع: “لم أكن أتوقع أبدًا أن يكون هذا هو موقف زينب الضاحي من الكويت رغم أنها كانت تعيش بها منذ. فترة وقامت بتمثيل العديد من الأعمال الهامة معي وهي متزوجة من كويتي”.

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وقال عبدالرحمن إنه وقت الغزو العراقي للكويت كانت أمواله بالبنك ولم يكن يملك إلا 20 دينارا كويتيا فقط. مضيفاً: “اضطررت للسفر من الكويت إلى السعودية بسبب أطفالي وسط بكاء نساء العائلة، وحصلنا في السعودية على استقبال رائع ليس له مثيل”.

من هي زينب الضاحي؟

يذكر أن زينب الضاحي تزوجت مرتين، الأولى كانت من الملحن الكويتي ​خالد الزايد​، ولكنها انفصلت عنه وبعدها تزوجت من العراقي صالح مرجان والذي أنجبت منه أبناءها الخمسة، قبل أن تعلن انفصالها عنه قبل الغزو العراقي للكويت بأشهر قليلة.

وفي عام 1990 وأثناء غزو العراق للكويت، كانت زينب الضاحي تصور مسلسلها “قاصد خير”، ولكن بسبب الغزو. توقف العمل لفترة، وتمت إعادة تصويره ولكن بعد الإستعانة بالممثلة ​إنتصار الشراح​ بدلاً منها.

ولاحقاً، تم اتهام زينب الضاحي بخيانة الكويت لكنها روت الواقعة بشكل مختلف وقت الغزو وقالت إنها استيقظت. على صوت الجيران من هول ما سمعوه وذهبت إلى والدتها.

وقالت زينب الضاحي حينها أنها فوجئت بإتصال تهديد لها بأن تقدم ثلاث حفلات خلال عيد الجيش ورأس السنة. وافتتاح جدارية صدام وغنت الله يخلي الريس، وطلبوا منها ان تتصل بالفنانين المقيمن في الكويت للإنضمام للنقابة في العراق. ووقتها سافرت إلى العراق مرتين.

وسبق أن قالت الفنانة الكويتية ​حياة الفهد​ إن زينب الضاحي كانت مرشدة للنظام العراقي، وكانت تدل القوات. العراقية على الفنانين الكويتين.

وبعد انتهاء الغزو العراقي للكويت، حُكم على زينب الضاحي بالمؤبد، قبل أن يخفف لـ15 عاماً وإتُهمت وقتها. بالتعامل مع العراق وتعذيب فتيات المقاومة الكويتية.

وفي عام 2002 قام أمير الكويت بالعفو عن زينب الضاحي وتم ترحيلها إلى ​الإمارات​، بعد أن قضت في السجن سنوات. وقد عادت إلى بلدها العراق وصدر قرار بقطع مشاهدها من الأعمال الكويتية التي شاركت بها.

وأقامت زينب الضاحي بعدها في سوريا لفترة، وبعد اندلاع الحرب هناك سافرت مع ابنتها عبير إلى الأردن، وهي تقيم هناك حالياً.

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