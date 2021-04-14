“رامز عقله طار” .. شاهد انهيار رمضان صبحي وصراخه في فقرة الرعب مع رامز جلال

وقع اللاعب المصري الشهير رمضان صبحي، ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار”، الذي يقدمه بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

واستقبلت رمضان صبحي الإعلامية سارة مراد، لإقناعه بدخول لعبة “السيموليتر” داخل افتتاح الملاهي الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021.

ورد رامز جلال على سؤال الإعلامية سارة مراد للنجم رمضان صبحي: “هل التكنولوجيا أفادت رمضان أم أضرته؟!”.

واضاف: “ضرته طبعا دا العيال هارياه تحفيل وكومنتات وكوميكسات وطموح وتيجي بالسلامة وليلة سودا”.

ليجيب رمضان صبحي، قائلًا: “بقى في حاجات زي التنمر وبقالي فترة كبيرة”، ليرد رامز جلال، قائلًا: “خلاص جلده نحس”.

وقال رامز: “ارفعوا الخطاف، وهجيبهالكم على بلاطة اللي هيهوب ناحيتنا هوريه غباوتنا”.

رمضان صبحي ينهار

وفقد رمضان صبحي أعصابه وانهار حيث أخذ بالصراخ والسب، في فقرة الكبسولة وظهر عليه الرعب الشديد.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويذاع برنامج المقالب “رامز عقله طار”، في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب.

اضافة الى لاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش، والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

مقالب رامز ترند

واحتفل رامز جلال سابقا بتصدر الإعلان الدعائي لبرنامج رامز عقله طار، تصدر تريند موقع يوتيوب للفيديوهات في عدد من البلدان العربي.

ونشر رامز منشوراً عبر حسابه الشخصي بفي سبوك قال فيه: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذًا رضيت ولك الحمد. بعد الرضا. برومو رامز عقله طار، على الفيس بوك وصل لأكتر من 10 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة.. بسم الله ماشاء الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

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وأثار برومو البرنامج إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما احتواه من مشاهد رعب. وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو الخاص ببرنامجه: “الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.

واعتاد الجمهور في شهر رمضان على مقالب الفنان المصري رامز جلال رغم الجدل الذي يصاحبها.

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