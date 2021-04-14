بالفيديو: قميص رونالدو التعيس يعود للجدل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عاد قميص كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس. بعد رميه داخل أرضية الملعب غاضبًا، عقب انتهاء المباراة مع منافسه فريق جنوى الإيطالي. والتي انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Genoa defender Criscito surprised his son with @cristiano’s match shirt after the game 🆚 Juventus 👕👨‍👦 pic.twitter.com/0FC3ZHWJ3A — 433 (@433) April 12, 2021

رونالدو وجامع الكرات

كما والتقطت عدسات الكاميرا صورة الدون “رونالدو” وهو يرمي قميصه بغضب شديد. قبل أن يركض جامع الكرات لأخذ قميص الدون بعد رميه داخل أرضية الملعب. من أجل الاحتفاظ به.

المدرب بيرلو ورونالدو

وقد فسر مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي “أندريا بيرلو” 43 عامًا. غضب مهاجم فريقه البرتغالي رونالدو، في تصريح له عقب نهاية المباراة.

قائلاً: ” رمي القميص على الأرض. كان كريستيانو رونالدو غاضبًا. لعدم تسجيله أي من الأهداف في المباراة. ولن يكون هناك أي من الغرامات. كما ويمكن أن يحدث مع أي لاعب”.

Ronaldo throws shirt away in anger after Juventus beat Genoa https://t.co/uTQKhyyFWT pic.twitter.com/bcta57A5jU — Goal South Africa (@GoalcomSA) April 11, 2021

مصير القميص السيئ للدون رونالدو

وكشفت تقارير إيطالية، على أن القميص الذي رماه رونالدو. والذي أثار العديد من التساءلات الكثيرة حول مصيره.

🎙 كريستيانو رونالدو إلى ليونيل ميسي : إبني جونيور دائمًا يذهب الى اليوتيوب لمشاهدة مهاراتك ، إنه يتحدث عنك كثيرًا. pic.twitter.com/KkMOCYX5q4 — Messi World (@M10GOAT) April 13, 2021

بعدما أصبح في نهاية المطاف مع مدافع فريق جنوى “دومينيكو كريتشيتو”. في فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو يهدي إبنه قميص الدون رونادو.

ويبقى التاريخي كريستيانو رونالدو أكثر مدريديستا سجل في الكلاسيكو مناصفةً مع الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، 18 هدف في 30 مباراة للاثنين. ✨ pic.twitter.com/x4pdcw6SBd — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 10, 2021

كما وبدأ الابن في غاية السعادة بالهدية الثمينة التي حصل عليها. ليقوم على إثرها بتقليد حركة النجم البرتغالي رونالدو الشهيرة بعد تسجيل الأهداف داخل أرضية الملعب. من خلال القفز من الأعلى إلى الأسفل.

تفسيرات أخرى لقميص رونالدو

فيما تحديث عدد من التقارير الإيطالية، بأن القميص الذي حصل عليه المدافع “كريتشيتو”. أنه مختلف عن القميص الذي ألقاه في أرضية الميدان أثناء مباراة مع فرق جنوى مع يوفنتوس الأخيرة. لكن بعض الأحاديث قد فسرت بأن كل لاعب يستخدم قميصين خلال المباراة.

تفاصيل المباراة بين يوفنتوس وجنوى

وجاء هدف التقديم الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة من بداية انطلاق الشوط الأول عن طريق النجم السويدي “ديان كولوسفكي” لاعب خط الوسط في فريق يوفنتوس الإيطالي بتسديدة قوية من داخل منطة الجزاء.

MisterChip : منذ انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس .. ميسي لم يسجل أو يصنع في اخر 7 كلاسيكو ! 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/hqWsX76MoP — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 10, 2021

كما وأضاف الهدف الثاني الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 22 من المباراة. بعد فشل هداف الدوري الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الهدف الذي انصدم في العارضة. ليتابعها موراتا ويحرز الهدف بتسديدة قوية في شباك مرمى جنوى.

كما وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب” ويستون ماكيني” في الدقيقة ال 70 من اللقاء. عانقت شباك المنافس جنوى بعد تسديدة وعرضية أجمل.

هدف تقليص الفارق

فيما سجل لاعب فريق جنوى هدف اللقاء الوحيد “جيانلوكا سكاماكا” الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال 49 من عمر اللقاء.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 74 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 63 نقطة. وبفارق على الانتر 8 نقاط مع متصدر دوري “الكالتشيو”.

أكثر اللاعبين تحقيقاً للإنتصارات مع الاندية

الأوروبية في تاريخ كرة القدم 1- كريستيانو رونالدو 🇵🇹 (600 فوز) 2- ريان غيغز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (589 فوز)

3- إيكر كاسياس 🇪🇸 (569 فوز)

4- جانلويجي بوفون 🇮🇹 (549 فوز)

4- بيلي مكنيل 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (549 فوز) pic.twitter.com/Oi2ZuTeyDx — Cristiano Stats (@CR7StatsArab) April 7, 2021

صعود نابولي وتراجع روما في الدوري

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس بعد الفوز على نابولي برصيد 62 نقطة في ترتيب جدول الدوري. فيما جاء فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 59 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 58 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

بينما جاء لاتسيو برصيد 55 نقطة. في المركز السادس. وفي المركز السابع جاء فريق روما بفارق نقطة وحيد برصيد 51 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 41 نقطة. أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 40 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 36 نقطة.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 25 هدفاً.

روبن جوسينس كشف أنه تعرض لموقف محرج عندما طلب قميص كريستيانو رونالدو🤭 لكن الدون رفض طلبه!😬 🗣"بعد مباراة ماضية في كأس إيطاليا 2019 بين أتالانتا يوفنتوس، انتهت لمصلحتنا، اقتربت بأدب من كريستيانو، أردت تحقيق حلمي بالحصول على قميصه بعد صافرة النهاية.. لم ينظر إلي وقال فقط: لا". pic.twitter.com/VWg7mw87Yi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 13, 2021

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 18 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

عبر Repubblica // نصيحة أليجري الأخيرة للرئيس أنييلي: تخلص من كريستيانو رونالدو .. إنه يعيق نمو الفريق والنادي ! 🛑🛑🛑 pic.twitter.com/Xfgle05Xmf — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 13, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي. متساويًا مع اللاعب سيمون نوانكو بعدد الأهداف. في نفس المركز.

ويأتي الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

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