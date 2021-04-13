هذا ما دار بين أمير قطر وابن سلمان بعد يوم واحد من اتصال مماثل للشيخ تميم بالسيسي

هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد يوم من اتصاله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الأمير القطري هاتف ولي العهد السعودي مهنئاً إياه بحلول شهر رمضان المبارك.

أمير قطر يهاتف السيسي

وفي اتصال هو الأول من نوعه منذ عقد المصالحة الخليجية بقمة الرياض والتي شملت مصر أيضا، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء اتصال الشيخ تميم، بالسيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وفي هذا السياق وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره. لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة.

“داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.”

كما جاء في خبر نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” أنه تم “تبادل التهنئة من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس. عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير عصر اليوم”.

ويشار إلى أن مصر كانت إحدى الدول الأربع التي فرضت حصارا جائرا ضد قطر عام 2017.

وذلك قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

وشهدت قمة الرياض في شهر يناير الماضي في المملكة العربية السعودية، انتهاء أسوأ أزمة ضربت منطقة الخليج بمصالحة قطر ودول الحصار. ووضع اتفاق ملزم لكل الأطراف لإعادة العلاقات المقطوعة وبدء صفحة جديدة.

وكان سببا رئيسيا لذلك انتهاء فترة حكم دونالد ترامب، الذي كان بمثابة الراعي الرسمي لزعماء القمع بالمنطقة العربية، وصعود الديمقراطيين. مرة أخرى للبيت الأبيض بقيادة جو بايدن.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في قمة العلا، التي عقدت في مدينة العلا السعودية. في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

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