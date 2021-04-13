موعد ومعلق مباراة ريال مدريد أمام ليفربول والقنوات الناقلة في أبطال أوروبا

من المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مساء يوم الأربعاء. لمباراة من العيار الثقيل ومواجهة ستحمل القوة والمفاجأة أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

في منافسات إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021. داخل معقل ليفربول ” الآنفليد”.

📋 قائمة الفريق المستدعاة لمباراة ليفربول. pic.twitter.com/y2ywXXCJdT — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 12, 2021

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما ستقام المباراة بين المنافسين العملاقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية. وفلسطين. اليمن. العراق. لبنان سوريا. والبحرين. والكويت. ودولة قطر.

كما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

🛫 يتجه ريال مدريد إلى ليفربول من أجل الأبطال 🏆. يسافر فلورنتينو بيريز مع

الفريق.#ArabRM https://t.co/M5E9jZOfCF — ريال مدريد بالعربي (@ArabRM) April 13, 2021

وستبث المواجهة الصعبة بين فريق ليفربول وريال مدريد. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما وستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك ستبث عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على النايل سات 11585. وبمعدل ترميز 27500. كما باستقطاب عامودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على أحداث اللقاء

سيعلق على أحداث مجريات اللقاء بين فريق ليفربول الإنجليزي ومنافسه ريال مدريد الإسباني في إياب دوري أبطال أوروبا. المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. العامل في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية.

🚌🛅🏨 وصول بعثة الملكي للفندق في ليفربول! #UCL pic.twitter.com/hS5MW8LYlp — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 13, 2021

تشكيلة ريال مدريد في مواجهة ليفربول

وسيعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً، في ظل الغيابات المهمة في مساندة ودعم الفريق، حيث سيتغيب عن المباراة كلاً من: المهاجم البلجيكي إيدين هازارد وقائد الفريق الإسباني “سيريجو راموس” . لوكاس فاسكيز. داني كرفخال بسبب الإصابة.

إلى جانب المدافع الفرنسي رفائيل فاران بسبب الإصابة بفيروس كورونا. كما أصيب مؤخرًا اللاعب المصاب وقائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

ليعتمد المدرب على تشكيلة مكونة من: في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا، وفي خط مركز الدفاع سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي، الفرنسي رافائيل فاران، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا.

أما في مركز خط الوسط سيلعب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، بينما سيلعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو.

غياب كرفخال

كما وكشفت صحيفة “أس” الإسبانية بأن لاعب الظهير الأيمن في صفوف حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني. يستعد للعودة. خلال الأسابيع القليلة القادمة. لكنه لم يشارك مع الفريق في إياب دور أبطال أوروبا أمام ليفربول.

أداء كبير منتظر في مباراة العودة على آنفيلد! ✊🔴#ليفربول_مدريد pic.twitter.com/inwp8YLZ6V — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 12, 2021

في مواجهة منافسه إيبار ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من منافسات “الليغا” الإسبانية. في الثالث من شهر إبريل/ نيسان القادم.

تشكيلة ليفربول في مواجهة ريال مدريد

كما وسيلعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، سيكون كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

ما وراء كواليس فوزنا الرائع في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 أمام أستون فيلا 👌🔴 استمتعوا الآن بحلقة جديدة من داخل آنفيلد 📹pic.twitter.com/EwtY0pM4uy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 12, 2021

أما في مركز خط الوسط، كلاً من: اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، سيلعب ثلاثي هجوم الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

غيابات ليفربول

كما سيغيب عن التشكيلة المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك”. وكذلك اللاعب الإنجليزي “جوردان هندرسون”. إلى جانب اللاعبين جو غوميز والكاميروني “جويل ماتيب” بسبب الإصابة.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه ليفربول الإنجليزي في مباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. ليصعب المهمة على منافسه “الريدز”، في العودة إلى أجواء المنافسة الشرسة. على ملعبه “الآنفيلد”.

طالع ما قاله @MoSalah بعد انتصار اليوم الرائع 👇🔴#ليفربول_فيلا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 10, 2021

نتائج الفريقين قبيل المواجهة

ونجح فريق ريال مدريد في مباراته الأخير في الدوري الإسباني” الليغا” من تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في قمة الكلاسيكو في منافسات الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز.

بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحتل وصافة الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

￼فالفيردي سيسافر مع الفريق الى ليفربول ، سيتم حقنه بمسكن، اللاعب قرر تحمل مخاطر ذلك لإعتبارها مباراة حاسمة و مصيرية "ساركض حتى تنفجر قدماي" قالها سابقًا وأكدها بأفعاله بالملعب ❤️ pic.twitter.com/2Rz9VVmRQI — سلطان (@su6an_1) April 12, 2021

كما وحقق فريق ليفربول الانتصار على منافسه أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة. بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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