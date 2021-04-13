صحيفة إسبانية تكشف عن شروط “زيدان” من أجل تجديد عقده مع الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية. بأن مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زيدن الدين زيدان 49 عامًا. قد طلب من إدارة الملكي الإسباني، شروط من أجل تجديد عقده مرة أخرى لقيادة تدريب الفريق.

شروط زيدان

كما وذكرت صحيفة “diariogol” الإسبانية. أن مدرب ريال مدريد زيدان. قد طلب ثلاثة لاعبين لتعاقد معهم قبل تجديد عقده للتدريب مع النادي.

ABC | سانتياغو برنابيو الجديد سيزيد دخل ريال مدريد ما بين 150 و 200 مليون يورو في السنة. pic.twitter.com/q7jYM9BDfK — Madridista World (@RMC_AH7) April 13, 2021

وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلة ً: ” زيدان أصبح في وضع رائع مع الفريق. من أجل التفاوض على تجديد عقده مع النادي الملكي الإسباني. لكنه يتوقع بعض الانتكاسات مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

الانتقالات الصيفية

كما وأضافت الصحيفة، ” المدرب الفرنسي زيدان. قدم لرئيس ريال مدريد قائمة تضم ثلاثة لاعبين يطالبه فيها بالتعاقد معهم. عند فتج سوق الانتقالات الصيفية القادمة خلال الأشهر القادمة.

اللاعبين الثلاثة

وبينت الصحيفة، أن اللاعبين الثلاثة الذين وضعهم زيدان. على طاولة رئيس ريال مدريد “بيريز”. كلاً من: النجم المتألق في فريق باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”.

🇪🇸 ABC | فلورنتينو بيريز سيكون رئيسًا، بعد عدم تقدم أى مرشح أخر لمنافسته لمدة 12 عامًا. • ريال مدريد لديه أربع انتخابات من دون إجراء تصويت. في الأعوام 2009، 2013، 2017 و2021 لم يجرؤ أي شخص على خوض الانتخابات الرئاسية. pic.twitter.com/H30DHAERhp — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 13, 2021

ومدافع فريق إشبيلية الإسباني جيوليس كوندي. إلى جانب مواطنه “إدوردو كامافينغا” لاعب خط الوسط في فريق رين الفرنسي.

كما واقترح اسم خيار اسم اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني. كبديل عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في حال تعثر التفاوض مع اللاعب. وإدارة ناديه من أجل التعاقد معه.

الطلبات الضرورية لزيدان

واستكملت الصحيفة، ” الطلبات الثلاثة ستكون ضرورية للمدرب الفرنسي زيدان. لتجديد عقده مع ريال مدريد الإسباني.

فلورنتينو بيريز، رئيساً لريال مدريد حتى عام 2025. #ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 13, 2021

من أجل التوقف عن الاغراءات المتقدمة له من قبل الاتحاد الفرنسي لتولي مهمة قيادة تدريب منتخب الديوك الفرنسي بعد نهائيات بطولة أمم أوروبا المقبلة. في كأس العالم 2022. وكذلك ترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي بدلاً من المدرب الحالي “أندريا بيرلو”.

عقد زيدان مع ريال مدريد

كما وينتهي عقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع إدارة فريق ريال مدريد الإسباني. في صيف عام 2022. رغم طرح إدارة النادي وتفكيرها في تجديد العقد مع المدرب “زيرزو”. في وقت مبكر لقطع الطريق أمام كافة الإغراءات التي تعرض على زين الدرين زيدان للتعاقد معه.

يسعى يورغن كلوب ولاعبيه جاهدين للاستفادة من طاقة المشجعين الذين سيدعمون ليفربول عن بعد عندما يواجهون ريال مدريد مساء الأربعاء 🔴💪 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 13, 2021

فيما أشارت تقارير إسبانية خلال الأسابيع الماضية، بأن المدرب زين الدين زيدان. يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الإسباني. لشعوره بالإرهاق النفسي والجسدي مع الفريق “المرينغي”.

متصدر قائمة التدريب مع الريال

كما ويحتل على عرش صدارة أكثر المدربين لفريق ريال مدريد. الراحل الإسباني “ميغيل مونيوز”، الذي توفي في السادس عشر من شهر يوليو عام 1990م. على عمر يناهز 68 عاماً. بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم المستديرة. برصيد 605 مباراة.

📊 تحت قيادة زيدان، ريال مدريد يحقق الفوز في 3 مباريات متتالية ضد برشلونة لأول مرة، منذ موسم 1977/78. pic.twitter.com/zhp7YYbwBV — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 10, 2021

تفاصيل مباريات زيدان مع الريال

وكما جاءت مباريات المدرب الفرنسي زيدان. على النحو التالي: (172) مباراة في الدوري الإسباني. (48) مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض مع الفريق في كأس الملك (16) مباراة.

فيما جاءت مبارياته في كأس السوبر الإسباني (5) مباريات. وكأس العالم للأندية (4) مباريات. بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر الأوروبي مباراتين.

مواجهة ليفربول القادمة

كما ويستعد زيدان وفريقه لخوض مواجهة الإياب أمام فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب “الآنفيلد”. في إياب دور الربع النهائي من دوري منافسات أبطال أوروبا 2020-2021. في ظل غيابات كثيرة لنجوم الفريق من أبرزهم هازارد. وسيرجيو راموس. وفاران. لوكاس فاسكيز.

آخر 11 كلاسيكو قبل زيدان: 3 انتصارات

تعادل وحيد

7 مباريات خسارة آخر 11 كلاسيكو بقيادة زيدان: 6 انتصارات

3 تعادلات

خسارتين فقط pic.twitter.com/sQidSlPNjO — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 10, 2021

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد فارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

في مثل هذا اليوم كسر ريال مدريد زيدان العقبة الأولى نحو ثلاثية الأبطال المتتالية بقيادة الأسطورة كريستيانو 👑💪

pic.twitter.com/eZ0HgEAAga — H A M Z A (@HamzaRMFC) April 12, 2021

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

صعود إشبيلية ومنافسه الكبار

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 61 نقطة في جدول الترتيب.

تساوي ريال بتيس وريال سوسيداد

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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