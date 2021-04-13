شروط زيدان لتجديد عقده مع ريال مدريد
شروط زيدان لتجديد عقده مع ريال مدريد
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صحيفة إسبانية تكشف عن شروط “زيدان” من أجل تجديد عقده مع الريال

كتب وطن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية. بأن مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زيدن الدين زيدان 49 عامًا. قد طلب من إدارة الملكي الإسباني، شروط من أجل تجديد عقده مرة أخرى لقيادة تدريب الفريق.

شروط زيدان

كما وذكرت صحيفة “diariogol” الإسبانية. أن مدرب ريال مدريد زيدان. قد طلب ثلاثة لاعبين لتعاقد معهم قبل تجديد عقده للتدريب مع النادي.

وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلة ً: ” زيدان أصبح في وضع رائع مع الفريق. من أجل التفاوض على تجديد عقده مع النادي الملكي الإسباني. لكنه يتوقع بعض الانتكاسات مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

 الانتقالات الصيفية

كما وأضافت الصحيفة، ” المدرب الفرنسي زيدان. قدم لرئيس ريال مدريد قائمة تضم ثلاثة لاعبين يطالبه فيها بالتعاقد معهم. عند فتج سوق الانتقالات الصيفية القادمة خلال الأشهر القادمة.

اللاعبين الثلاثة

وبينت الصحيفة، أن اللاعبين الثلاثة الذين وضعهم زيدان.  على طاولة رئيس ريال مدريد “بيريز”. كلاً من: النجم المتألق في فريق باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”.

ومدافع فريق إشبيلية الإسباني جيوليس كوندي. إلى جانب مواطنه “إدوردو كامافينغا” لاعب خط الوسط في فريق رين الفرنسي.

كما واقترح اسم خيار اسم اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني. كبديل عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في حال تعثر التفاوض مع اللاعب. وإدارة ناديه من أجل التعاقد معه.

الطلبات الضرورية لزيدان

واستكملت الصحيفة، ” الطلبات الثلاثة ستكون ضرورية للمدرب الفرنسي زيدان. لتجديد عقده مع ريال مدريد الإسباني.

من أجل التوقف عن الاغراءات المتقدمة له من قبل الاتحاد الفرنسي لتولي مهمة قيادة تدريب منتخب الديوك الفرنسي بعد نهائيات بطولة أمم أوروبا المقبلة. في كأس العالم 2022. وكذلك ترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي بدلاً من المدرب الحالي “أندريا بيرلو”.

عقد زيدان مع ريال مدريد

كما وينتهي عقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع إدارة فريق ريال مدريد الإسباني. في صيف عام 2022. رغم طرح إدارة النادي وتفكيرها في تجديد العقد مع المدرب “زيرزو”. في وقت مبكر لقطع الطريق أمام كافة الإغراءات التي تعرض على زين الدرين زيدان للتعاقد معه.

فيما أشارت تقارير إسبانية خلال الأسابيع الماضية، بأن المدرب زين الدين زيدان. يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الإسباني. لشعوره بالإرهاق النفسي والجسدي مع الفريق “المرينغي”.

متصدر قائمة التدريب مع الريال

كما ويحتل على عرش صدارة أكثر المدربين لفريق ريال مدريد.  الراحل الإسباني “ميغيل مونيوز”، الذي توفي في السادس عشر من شهر يوليو عام 1990م. على عمر يناهز 68 عاماً. بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم المستديرة. برصيد 605 مباراة.

تفاصيل مباريات زيدان مع الريال

وكما جاءت مباريات المدرب الفرنسي زيدان. على النحو التالي: (172) مباراة في الدوري الإسباني. (48) مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض مع الفريق في كأس الملك (16) مباراة.

فيما جاءت مبارياته في كأس السوبر الإسباني (5) مباريات. وكأس العالم للأندية (4) مباريات. بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر الأوروبي مباراتين.

مواجهة ليفربول القادمة

كما ويستعد زيدان وفريقه لخوض مواجهة الإياب أمام فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب “الآنفيلد”. في إياب دور الربع النهائي من دوري منافسات أبطال أوروبا 2020-2021. في ظل غيابات كثيرة لنجوم الفريق من أبرزهم هازارد. وسيرجيو راموس. وفاران. لوكاس فاسكيز.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد فارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

صعود إشبيلية ومنافسه الكبار

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 61 نقطة في جدول الترتيب.

تساوي ريال بتيس وريال سوسيداد

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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