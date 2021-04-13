“رامز عقله طار”.. شاهد أحمد سعد يعتدي على رامز جلال ويسبه بألفاظ خارجة بعدما خرج عن شعوره

استضاف الفنان المصري رامز جلال في أولى حلقاته من برنامج “رامز عقله طار”، عبر قناة إم بي سي مصر، الفنان المصري أحمد سعد، مساء اليوم الثلاثاء.

ضرب بلا هوادة

وقام الفنان المصري أحمد سعد، بالاعتداء بالضرب على رامز جلال بعد اكتشافه للمقلب، قبل أن يتدخل موظفو البرنامج للسيطرة على الموقف.

وسيطرت علامات الرعب على أحمد سعد خلال وجوده داخل الكبسولة “الهوب دروب”.

رامز عقله طار

واحتفل رامز جلال سابقا بتصدر الإعلان الدعائي لبرنامج رامز عقله طار، تصدر تريند موقع يوتيوب للفيديوهات في عدد من البلدان العربي.

ونشر رامز منشوراً عبر حسابه الشخصي بفي سبوك قال فيه: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذًا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. برومو رامز عقله طار، على الفيس بوك وصل لأكتر من 10 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة.. بسم الله ماشاء الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

ويشار إلى أن برنامج رامز عقله طار، تم تصويره في العاصمة السعودية الرياض.

وترعى البرنامج الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأثار برومو البرنامج إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما احتواه من مشاهد رعب. وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو الخاص ببرنامجه: “الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.

ويشهد برنامج «رامز عقله طار» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من. النجوم الذين يظهرون مع رامز.

وتدور فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال. ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

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