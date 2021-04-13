بعد 3 عمليات في أنفها .. شاهد ماذا حدث للفنانة المصرية حورية فرغلي!

أكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي أن الصحية جيدة حاليًا، بعدما أجرت ثلاث عمليات في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت حورية فرغلي إنه تتبقى لها عملية أخيرة ستجريها يوم الأربعاء المقبل، وسيحدد الطبيب المعالج لها متى يمكنها مغادرة المستشفى.

وعبرت فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، موضحة أنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، مشيرة إلى أنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

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يأتي حديث فرغلي لينفي الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بشأن تدهور حالتها الصحية في ظل انقطاع الأخبار عنها مؤخرا.

ثلاث عمليات معقدة

وكان الطبيب الأمريكي الُشرف على حالة فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري. ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام. في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

شائعة وفاة حورية فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية فرغلي من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

اختراق حساب حورية فرغلي

انتشرت صورة للفنانة المصرية حورية فرغلي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال متداولوها إنها تعود للفنانة بعد عمليتها الجراحية الثانية.

وظهرت فرغلي بالصورة المتداولة بآثار ندبة العملية، وبشكل مختلف تماماً، وأنف طبيعية.

من جهتها، نفت فرغلي أن تكون الصورة المتداولة بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا.

وكشفت فرغلي حقيقة الصورة، وقالت في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجريتها والتى كانت سببا في العمليات التى تلتها”.

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