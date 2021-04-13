آمال ماهر تغيظ تركي آل الشيخ بهذا الخبر الذي فاجأ الجميع!

فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر، جمهورها بإعلان خبر خطوبتها بشكل مباشر أثناء بث مباشر عبر “انستجرام”.

خطوبة آمال ماهر

ونشرت آمال ماهر فيديو عبر تقنية “اللايف” على حسابها عبر “انستجرام” أثناء إجراء لقاء معها، رفعت خلاله يدها لتستعرض دبلة الخطوبة، وتقول: “حصل”.

وتطلب المذيعة تفاصيل أكثر من آمال ماهر حول خطوبتها، فتجيب: “هو رجل أعمال مصري، خارج الوسط الفني، ونستعد للزفاف قريباً”.

وتابعت: “أشكر جداً اهتمام الجمهور أنهم يريدون أن يعرفوا آخر أخباري أولاً بأول”.

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هجوم بطرق غير شرعية

وقبل أسبوعين، تعرضت آمال ماهر لهجوم كبير بطرق غير شرعية، كشفت تفاصيله عبر بيان على صفحتها الرسمية بتطبيق “إنستجرام”.

وقالت آمال ماهر في البيان: “حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي”.

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وأوضحت أن سبب هذا الهجوم الكبير بغرض إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها، مؤكدة أنها. ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا.

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وسبق أن تفاجأ الجمهور قبل أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية لآمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. ولم تتضح حينها الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

وكان الإعلامي المصري محمد الغيطي قد كشف في عام 2018، أن المستشار بالديوان. الملكي السعودي “تركي آل الشيخ” قد تزوج سرا بآمال ماهر.

وقال “الغيطي” خلال تقديمه برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “LTC” حينها، إن ابتعاد ماهر عن. الغناء خلال الفترة الأخيرة، كان بسبب زواجها من تركي آل الشيخ.

وأوضح أن آل الشيخ كان يضع طائرة خاصة تحت تصرفها، كاشفا أن بعض المراقبين، شاهدوا آمال ماهر وهي. تغادر الطائرة الخاصة.

وذكر “الغيطي” أن أحد الملحنين المقريبين من “آل الشيخ”، ذكر له أن الأخير قال لـ”آمال”، أنه سيجعل أشهر. مطربي العالم العربي يغني لبرج الحوت، كون أن “آمال” من مواليد هذا البرج.

وأضاف: “هذا ما دفع عمرو دياب للغناء لبرج الحوت، في ألبومه الجديد، الذي كتب آل الشيخ معظم أغانيه. قبل أن ينتجه بحوالي مليون دولار و4 سيارات لدياب”.

يشار إلى أن آمال ماهر تعرضت للضرب على يد تركي آل الشيخ في نفس العام مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي. ضده لقسم شرطة المعادي.

وذكرت الفنانة في بلاغها أن “المسؤول السعودي قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وبحضور عدد. من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضًا”، بحسب قولها.

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