فيديو انتشر لمجموعة شبان في مصر يضعون طفل داخل فرن ضخم في المخبز
فيديو انتشر لمجموعة شبان في مصر يضعون طفل داخل فرن ضخم في المخبز
Videoحياتنا

وضع طفل داخل فرن ضخم في مصر من قِبَل 3 شبان لسبب صادم .. ومفاجأة عن الفاعلين!

كتب وطن
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة شبان في مصر، يضعون طفلاً داخل فرن ضخم في المخبز.

شتمه فقام بإشعال النار فيه!

ويظهر الطفل بالفيديو المتداول الذي تابعته “وطن”، وهو داخل الفرن ويستغيث ويبكي ويصرخ قائلاً: “يا لهوي”.

ثم يظهر ثلاثة شبان أمام الكاميرا ويقول أحدهم إن الطفل شتمه فقام بإشعال النار فيه، وإنه سيقوم بفعل نفس الشيء مع أي شخص يهدده بالسجن بسبب هذه الفعلة.

وأثار الفيديو الذي تبين أنه بمحافظة القليوبية شمالي مصر، غضب الناشطون الذين طالبوا بإلقاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم.

دعابة فقط!

وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية في مصر لاحقاً ملابسات الفيديو، وادعى الشاب أنه وضع الطفل داخل الفرن وإضرام النيران به على سبيل الدعابة.

اقرأ أيضاً: أصالة نصري تثير الحيرة بأول تعليق على أنباء زواجها من برلماني مصري!

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام.

وكشف الفريق قيام طالبان بالتعليم الفني، مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب، بتصوير المقطع ودعوة طفل لداخل أحد المخابز المتوقف عن العمل منذ 3 أشهر، وإدخال أحدهما الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول، وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلباته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طفل المنصورة

وقبل أيام، شهدت مصر حادثة مشابهة حين اعتدى رجل على طفل صغير، في إحدى المتاجر في مصر، ما أثار غضباً واسعاً بين الناشطين حينها.

ويوثق الفيديو المتداول الذي تابعته “وطن”، لحظة تفقد الرجل البضائع على الرفوف في أحد متاجر مدينة المنصورة. ثم يقترب منه طفل صغير يطلب منه تحريك سيارته التي تغلق مكان عمله، فيقوم الرجل بصفع الطفل على وجهه. ويسقط من شدة الضربة ويرتطم رأسه بالأرض.

وسادت حالة من الغضب بين المصريين بعد انتشار الفيديو، وطالبوا بحق الطفل الذي تعرض لوحشية لا تتناسب مع سنه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

في أول أيام رمضان.. المذيعة المصرية رانيا صفوت تقتل زوج شقيقتها !

الهدهد

هذا ما دار بين أمير قطر وابن سلمان بعد يوم واحد من اتصال مماثل للشيخ  تميم بالسيسي

الهدهد

هل تم حرمان سائق الحفار المصري الصغير من راتبه؟.. هيئة قناة السويس تحسم الجدل وتوضح

الهدهد

القاهرة تحتجز “إيفرغرين” وترفع مطالبها المالية والتي قد تزيد عن مليار دولار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More