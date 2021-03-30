مركز الفلك الدولي يحدد موعد ظهور هلال شهر رمضان 2021

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول في العالم، ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 12 إبريل ( 29 شعبان 1442هـ)، حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الإثنين 15 مارس 2021 في معظم الدول الإسلامية.

هلال شهر رمضان

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الدول هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران. وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن كل من العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس، وعليه ستتحرى. هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

وأوضح مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل. غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

رؤية هلال رمضان مستحيلة بعد هذا اليوم

وفسر المركز بأن ذلك يعني أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل. عدة شعبان 30 يوماً، وستبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل.

وحول الدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 إبريل، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، أشار مركز الفلك الدولي. إلى إن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.

بيد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة في أجزاء من كل من السودان وليبيا والجزائر. ومن المغرب وموريتانيا.

13 إبريل بداية رمضان

كما أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها. باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة. بحسب البيان.

وذكر محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وتابع عودة: “يتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأربعاء 14 إبريل بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة. فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي”.

الحسابات السطحية لهلال رمضان

وشرح عودة في البيان، الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس يوم الإثنين 12 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية.

وقال عودة: “في جاكرتا يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و06 دقائق. وفي أبو ظبي. يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و31 دقيقة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 23 دقيقة. من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و21 دقيقة. وفي عمّان يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و33 دقيقة”.

واستطرد: “في القاهرة يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و44 دقيقة. وفي الرباط يغيب. القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و39 دقيقة. وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و45 دقيقة”.

وأكد عودة أن رؤية الهلال يوم الإثنين من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة. ولا بالتلسكوب، في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة.

ونوه عودة في البيان إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، مختتماً: “رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده”.

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