فستان أنغام المفتوح من الأمام يضعها في موقف محرج أمام الجمهور .. شاهد كيف تصرفت!

تعرّضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج على مسرح مركز “المنارة” في القاهرة بسبب فستانها بسبب فتحته، ما عرّضها لإنتقادات لاذعة.

وظهرت الفنانة المصرية أنغام فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير.

كما جاء في التعليقات على فستان أنغام: ” طيب لبسته ليش؟” و”محد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟” و”ولو لبست ساتر ماكان صار كذا” و”مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟” و”تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟” و”طيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟”.

وأحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً منذ أيام ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية “الربيع”.

ويشار إلى أن الفنانة لم تتمكن من حبس دموعها أثناء أداء أغنية “طول ما أنت بعيد” واستقبل الجمهور ذلك بالهتاف والتصفيق لها.

ويشار إلى أن أنغام أطلقت مؤخراً أغنية “ودوني عند أمي” لمناسبة يوم الأم وظهرت في الكليب الخاص بها برفقة ابنيها عبد الرحمن وعمر.

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