“فراقك صعب ومؤلم”.. الموت يفجع جومانا مراد في رضيعتها

أعلنت الفنانة السورية جمانا مراد، عن وفاة طفلتها ديانا (6 أشهر) بسبب مشاكل صحية، ونعتها بطريقة مؤثرة.

فراقك صعب ومؤلم

ونشرت جمانا مراد صورة طفلتها ديانا عبر حساباتها على “انستجرام”، و”تويتر”، وأرفقتها بتعليق: ” لله ما اعطى. ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا. بالآخرة وللجنة يا روح قلب امك وأبوكي”.

وتابعت جمانا مراد: “فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انت بمكان أحسن بكتير يارب الهمنا الصبر والسلوان و برد على قلوبنا . لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي”.

الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان pic.twitter.com/yexaGPLCNq — Jumana Murad (@jumanamourad) March 29, 2021

و كانت ابنة جمانا مراد تعاني من مشاكل صحية منذ لحظة ولادتها، لكن حالتها تدهورت منذ أسبوع رغم الرعاية. الطبية إلى أن توفيت أمس الإثنين.

وذكرت مصادر مقربة منها أن جومانا مراد لم تكن تتحدث مع أحد عن طبيعة مرض ابنتها، وأنها كانت تتكتم على الأمر.

مشاكل صحية أثناء الحمل

وكانت جمانا مراد قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها رزقت بتوأم بعد أعوام من ولادتها لابنها الأكبر محمد.

وكشفت جمانا مراد آنذاك عن تعرضها لمشاكل صحية أثناء الحمل أدت إلى ولادة مبكرة، وذلك خلال لقائها. ببرنامج “The Insider بالعربي.

وقالت: “أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل خيانة عهد، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر. السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا، اعتذرت عن أعمال كثيرة. بس الحمدلله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا”.

ونشرت جمانا مراد مقطعاً من اللقاء وعلقت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا. أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده. الصالحين آمين آمين يا رب العالمين”.

تأخر الإنجاب

وسبق وتحدثت جمانا مراد عن تأخر الإنجاب وقالت في لقاء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي العام الماضي. “الواحد أمله بربنا كبير، أنا حاولت أكتر من مرة بس عمري ما تضايقت أنه محصلش أو يأست عمري ولا ثانية. واحدة كنت دايما شاكرة ربنا وحمداه وكان عندي يقين وعارفة أن ربنا هيكرمني واليقين حاجة مهمة أوي والحمد لله ربنا كرمني بمحمد”.

يشار إلى أن جمانا مراد انتهت الأسبوع الماضي من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل “مش هنفرح بيكي”، والذي. استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة في القاهرة.

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