صور شهاب ملح الإنستغرام تثير الجدل وتساؤلات عن تحوله
صور شهاب ملح الإنستغرام تثير الجدل وتساؤلات عن تحوله
Imageحياتنا

شهاب ملح انستقرام يثير الجدل بصور جدته الحامل بالشهر السابع

كتب وطن
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أثار المدون الشهير عبر مواقع التواصل شهاب غتوري، المعروف باسم شهاب ملح الاسنتقرام، موجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، بعد نشره صورة لجدته، وزعمه أنها حامل بالشهر السابع.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجدة التي نشرها شهاب ملح الانستقرام، معلقين بردود أفعال متباينة، حول ما يفعله المدون. من تصرفات مثيرة للجدل بين الحين والآخر، حيث لم تمضي أيام على نشره صور لجدته وهي عروس في فرحها.

والغالب بحسب تعليقات العديد من النشطاء أن شهاب يفبرك هذه القصص مع جدته، لأجل زيادة التفاعل لديه وكسب المتابعين.

زواج جدة شهاب

وقبل أيام، أثار شهاب ملح الانستقرام موجة من الجدل، بعد نشره صوراً ومقطع فيديو لجدته وهي ترتدي فستان زفاف، ويحتفلون بزواجها.

جدة شهاب ملح إنستقرام ظهرت خلال الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف الأبيض برفقة عريسها وهو رجل كبير بالسن.

ولاحظ الجمهور أن جدة شهاب انهارت وشعرت بالإجهاد بمجرد الدخول إلى القاعة ووقف بجانبها صديقة مقربة منها.

وأظهرت الصور والمقاطع جدة شهاب وهي ترقص برفقة الضيوف، وكأنها عروس حقيقية.

انتقادات وهجوم

كما لقي شهاب ملح الانستقرام، حالة من الهجوم والانتقادات الحادة من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، نظراً لما أسموه بالمتاجرة. في سيدة مسنة، من أجل جلب التفاعل والمتابعين عبر مواقع التواصل.

فيما ذهب بعض من الجمهور لاعتبار الأمر مجرد خدعة وعرضاً تمثيلياً لنفس هدف جمع الإعجابات وتحقيق نسب مشاهدة أعلى.

جدة شهاب تحتفل بعيد الحب

واحتفلت أيضاً جدة شهاب ملح الانستقرام بعيد الحب، المعروف بتاريخ 14 فبراير/شباط من كل عام.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لجدة شهاب مرتدية فستان أحمر، ونازلة من أعلى درجات سلم المنزل.

احتفال جدة شهاب ملح إنستقرام بعيد الحب لفت الأنظار وتفاعل معه عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

لتنهال التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها بعلاقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي مع جدته، وأخرى انتقدت الجدة واتهمتها بالتصابي.

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