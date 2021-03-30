شهاب ملح انستقرام يثير الجدل بصور جدته الحامل بالشهر السابع

أثار المدون الشهير عبر مواقع التواصل شهاب غتوري، المعروف باسم شهاب ملح الاسنتقرام، موجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، بعد نشره صورة لجدته، وزعمه أنها حامل بالشهر السابع.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجدة التي نشرها شهاب ملح الانستقرام، معلقين بردود أفعال متباينة، حول ما يفعله المدون. من تصرفات مثيرة للجدل بين الحين والآخر، حيث لم تمضي أيام على نشره صور لجدته وهي عروس في فرحها.

شهاب : جدتي حامل في الشهر .. ! pic.twitter.com/6KUsmwOgLr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 30, 2021

والغالب بحسب تعليقات العديد من النشطاء أن شهاب يفبرك هذه القصص مع جدته، لأجل زيادة التفاعل لديه وكسب المتابعين.

الانسان هاذا مريض ويحتاج مستشفى نفسي — تركي (@turki57867178) March 30, 2021

عائلة كلها على بعضها غريبين — 🤡 (@iBOSS_J) March 30, 2021

هذا الادمي مايستحي على وجهه — محمد (@11skill) March 30, 2021

زواج جدة شهاب

وقبل أيام، أثار شهاب ملح الانستقرام موجة من الجدل، بعد نشره صوراً ومقطع فيديو لجدته وهي ترتدي فستان زفاف، ويحتفلون بزواجها.

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جدة شهاب ملح إنستقرام ظهرت خلال الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف الأبيض برفقة عريسها وهو رجل كبير بالسن.

ولاحظ الجمهور أن جدة شهاب انهارت وشعرت بالإجهاد بمجرد الدخول إلى القاعة ووقف بجانبها صديقة مقربة منها.

وأظهرت الصور والمقاطع جدة شهاب وهي ترقص برفقة الضيوف، وكأنها عروس حقيقية.

انتقادات وهجوم

كما لقي شهاب ملح الانستقرام، حالة من الهجوم والانتقادات الحادة من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، نظراً لما أسموه بالمتاجرة. في سيدة مسنة، من أجل جلب التفاعل والمتابعين عبر مواقع التواصل.

فيما ذهب بعض من الجمهور لاعتبار الأمر مجرد خدعة وعرضاً تمثيلياً لنفس هدف جمع الإعجابات وتحقيق نسب مشاهدة أعلى.

جدة شهاب تحتفل بعيد الحب

واحتفلت أيضاً جدة شهاب ملح الانستقرام بعيد الحب، المعروف بتاريخ 14 فبراير/شباط من كل عام.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لجدة شهاب مرتدية فستان أحمر، ونازلة من أعلى درجات سلم المنزل.

احتفال جدة شهاب ملح إنستقرام بعيد الحب لفت الأنظار وتفاعل معه عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

لتنهال التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها بعلاقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي مع جدته، وأخرى انتقدت الجدة واتهمتها بالتصابي.

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