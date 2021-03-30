“جلسة القسم” بمجلس الأمة الكويتي تحولت إلى “معركة” حامية الوطيس في مشهد صادم!

شهدت جلسة “أداء القسم” للحكومة بمجلس الأمة الكويتي اليوم، الثلاثاء، شجاراً واشتباكاً بالأيدي وقع بين النائبين سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة وقعت بين النواب الكويتيين، لانقسام مواقفهم خلال الجلسة.

وبناء على ذلك قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، بعد وقوع الشجار بين النواب.

وأتمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، حلف اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة من أجل. مباشرة أعمالها، بحسب المادة 91 من الدستور.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنواب الكويتيين داخل مجلس الأمة، خلال العراك والاشتباك الذي حصل.

#صور📸| جلسة مجلس الأمة في #الكويت تشهد تشابكاً بالأيدي بين النائبين #سلمان_الحليلة و #صالح_المطيري فيما قرر الرئيس #مرزوق_الغانم رفع الجلسة على إثرها لمدة ربع ساعة. pic.twitter.com/idMhB45Gjl — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 30, 2021

وبينت الصور حالة الاحتقان والغضب التي كانت واضحة على النواب، وسط محاولات من نواب آخرين أن يفضوا الشجار.

تأجيل أقساط القروض

هذا ووافق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار. وباء كورونا وتداعياته.

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته ويحيله إلى الحكومة #جلسة pic.twitter.com/ssdvopQQNV — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 30, 2021

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور. البالغ عددهم 33 عضوا.

وعلق مرزوق الغانم رئيس مجلي الأمة الكويتي على القرار، وقال: “نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين”.

وأكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، على بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت.

كما ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون دعم وضمان من أجل تمويل البنوك المحلية للعملاء الذين أضرتهم جائحة كورونا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

كما وقدم النائبان أحمد مطيع وسعود أبو صليبن استجواب إلى وزير الصحة الشيخ باسل الحمود.

وتكون الاستجواب من 3 محاور هي عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية. في التعاون مع السلطة التشريعية.

وأوضح النائبان في صحيفة الاستجواب أنه وفقاً لأحكام المادتين (100، 101) من الدستور ولأحكام المواد (133، 134, 135). من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالاستجواب المرفق، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

كما وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن الأغلبية الخاصة بالتصويت على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة تحققت وسأوضح. تفاصيلها بالجلسة القادمة.

تجمع نواب المعارضة

ويشار إلى أن نواب المعارضة الكويتية تجمعوا أمام مبنى مجلس الأمة، الثلاثاء، قبيل انعقاد جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية.

وكان النائب بدر الداهوم أطلق دعوة لمقاطعة جلسة اليوم، اعتراضا على شطب المحكمة الدستورية عضويته من المجلس.

وأعلن 32 نائبا مقاطعتهم الجلسة بينما تحتاج المعارضة 33 نائبا لكي تتمكن من عدم اكتمال نصاب هذه الجلسة.

مجلس الأمة الكويتي

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لدورة برلمانية تستمر 4 سنوات.

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