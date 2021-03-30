الفاشينستا الكويتية روان بن حسين تثير جدلاً بفيديو رقص مع فتاة!

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً بسبب فيديو رقص على أنغام أغنية أجنبية عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت فيه مع فتاة آخرى .

وانتقد متابعون روان بن حسين في المقطع، وعلق أحدهم: “روان ما تعرف ترقص على طول نفس الحركات في اكثر المقاطع لها وجسمها كبير ضخم ماهو مرن”.

فيما علق آخر: “ما عندها اي لياقه للرقص. بس اللي جنبها واضح عندها لياقه للرقص”.

وكتب متابع ثالث: “اللي جمبها احلى وانعم صدق القصر حلو بصراحه”.

براءة روان بن حسين

ومؤخراً، أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكم البراءة، للفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

جاء ذلك عن تهمة الإساءة لمهنة المحاماة في الكويت، والتي تم توجيهها لروان بن حسين، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، براءة روان بن حسين في منشور عبر “انستجرام”.

وكتبت مي العيدان: ” براءة روان بن حسين من تهمة الإساءة لمهنة المحاماة بقضية رفعتها عليها المحامية مريم البحر”.

وتابعت العيدان: “مبروك روان ومبروك لمحاميك سعود العبيدان”.

روان تسيء للمحاميين

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين ظهرت روان بفيديو تتهم فيه المحاميين بإنهم أنصب أشخاص في الدنيا.

وذلك بعدما واجهت روان العديد من الانتقادات والاتهامات بشأن شراء شهادتها الجامعية من لندن بالأموال.

وقالت روان ردًا على هذه الاتهامات: “الجامعات الإنجليزية لا تبيع شهاداتها، ومعروف عنها مصداقيتها، وأغلب المحاميين نصابين”.

ووجهت المحامية مريم البحر حينها رسالة إلى روان بن حسين عبر مقطع فيديو في حسابها بسناب شات.

وقالت مريم البحر بالفيديو: “كل إنسان يمثل نفسه، لا يمكنك تعميم ما قلتيه على جميع المحاميين”.

وتابعت مريم: “ثانياً نحن لا نقول يامسيح، نحن مسلمين نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأننا مسلمين، الله يهديك”.

هذا ولا تزال روان بن حسين تواجه محاكمة في بريطانيا بتهمة مطاردة وضرب زوجها السابق في لندن.