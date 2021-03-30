أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً بسبب فيديو رقص على أنغام أغنية أجنبية عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت فيه مع فتاة آخرى .
وانتقد متابعون روان بن حسين في المقطع، وعلق أحدهم: “روان ما تعرف ترقص على طول نفس الحركات في اكثر المقاطع لها وجسمها كبير ضخم ماهو مرن”.
فيما علق آخر: “ما عندها اي لياقه للرقص. بس اللي جنبها واضح عندها لياقه للرقص”.
وكتب متابع ثالث: “اللي جمبها احلى وانعم صدق القصر حلو بصراحه”.
براءة روان بن حسين
ومؤخراً، أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكم البراءة، للفاشينستا الكويتية روان بن حسين.
جاء ذلك عن تهمة الإساءة لمهنة المحاماة في الكويت، والتي تم توجيهها لروان بن حسين، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة.
وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، براءة روان بن حسين في منشور عبر “انستجرام”.
وكتبت مي العيدان: ” براءة روان بن حسين من تهمة الإساءة لمهنة المحاماة بقضية رفعتها عليها المحامية مريم البحر”.
وتابعت العيدان: “مبروك روان ومبروك لمحاميك سعود العبيدان”.
روان تسيء للمحاميين
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين ظهرت روان بفيديو تتهم فيه المحاميين بإنهم أنصب أشخاص في الدنيا.
وذلك بعدما واجهت روان العديد من الانتقادات والاتهامات بشأن شراء شهادتها الجامعية من لندن بالأموال.
وقالت روان ردًا على هذه الاتهامات: “الجامعات الإنجليزية لا تبيع شهاداتها، ومعروف عنها مصداقيتها، وأغلب المحاميين نصابين”.
ووجهت المحامية مريم البحر حينها رسالة إلى روان بن حسين عبر مقطع فيديو في حسابها بسناب شات.
وقالت مريم البحر بالفيديو: “كل إنسان يمثل نفسه، لا يمكنك تعميم ما قلتيه على جميع المحاميين”.
وتابعت مريم: “ثانياً نحن لا نقول يامسيح، نحن مسلمين نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأننا مسلمين، الله يهديك”.
هذا ولا تزال روان بن حسين تواجه محاكمة في بريطانيا بتهمة مطاردة وضرب زوجها السابق في لندن.
“مطاردة واعتداء”
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قبل أيام، أن محاكمة روان بن حسين (24 عاماً)، تتم بتهمة الاعتداء. على طليقها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف.
وبحسب الدعوى التي رفعها المقريف، فقد قامت روان بن حسين بإتلاف قميصه بقيمة 200 جنيه إسترليني (مايقارب 273 دولار أمريكي).
وذكرت الصحيفة أن روان التي كانت تمول دفاعها من مالها الخاص، نفت الاعتداء بالضرب ومطاردة زوجها السابق.
كورونا حال دون المحاكمة
ولم تتمكن بن حسين من حضور جلسة استماع الشهر الماضي في بريطانيا بسبب تواجدها واصابتها بفيروس (كورونا) في دبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعفاء بن حسين من حضور جلسة إدارة القضية الأخيرة أمس في محكمة وستمنستر الابتدائية.
وقالت محامية الدفاع عن روان: ” موكلتي تعيش في دبي ، وهي حالياً في دبي مع طفلتها الصغيرة”.
منع روان من الاقتراب من طليقها
وأضافت: “مع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد يكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد للمحاكمة”.
بينما رأى المدعي أنه ليس هناك ما يمنع بن حسين من القدوم من دبي، إلا أنه يتعين عليها عزل نفسها لمدة عشرة أيام. مضيفاً: “لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي”.
هذا وقد أُمرت المحكمة البريطانية روان بالالتزام بشروط الكفالة وعدم الاتصال بطليقها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حضور منزله.
“طلاق روان”
وكانت بن حسين قد صدمت جمهورها قبل أشهر بإعلانها انفصالها عن “المقريف”.
كما كشفت روان حينها أسباب انفصالها الصادمة عنه بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي. بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت
وكشفت روان أن زوجها يوسف المقريف قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.
وكتبت حينها: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.
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