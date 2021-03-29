ماذا دار بين محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد في اتصال هاتفي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مباحثات ثنائية

وجاء الاتصال الهاتفي، في إطار مباحثاته حول مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري، لحماية الأرض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الاثنين، إن ولي العهد السعودي، هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. واستعرض معه مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن الاتصال تضمن أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية. التي تمر بها المنطقة منذ عقود.

خارطة طريق إقليمية

وأضافت: “تم خلال المكالمة التطرق إلى أهمية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي. لها من كافة النواحي”.

وبينت أن ذلك يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضاً كبيراً في الانبعاثات. الكربونية والمحافظة على التنوع الأحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

ووفقاً للوكالة السعودية، عبَّر أمير دولة قطر عن تقديره لهذه المبادرة ودعم بلاده لجميع الجهود التي تحقق أهدافها.

وأمس الأحد، أجرى ولي العهد السعودي اتصالين بأمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح. وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث سبل تحقيق هذه المبادرة.

بدر العساكر

من جهته نشر بدر عساكر، مدير مكتب ولي العهد تغريدة، رصدتها “وطن”، بصورة للأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد.

وعلق على الصورة قائلاً: “سمو ولي العهد يجري اتصالاً بأمير قطر استعرضا خلاله مبادرة السعودية الخضراء. ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: “وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة. وأمير قطر يقدم تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها”.

سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً بأمير #قطر استعرضا خلاله مبادرة #السعودية_الخضراء ومبادرة #الشرق_الاوسط_الاخضر وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة، وأمير قطر يقدم تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها. pic.twitter.com/bymlAn5uK3 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 29, 2021

وكان آخر اتصال بين الأمير تميم بن حمد، وولي العهد السعودي عقب إجراء الأخير عملية جراحية قبل عدة أسابيع.

مبادرة ولي العهد السعودي

وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء السبت، مبادرتين قال إنهما سترسمان. توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

كما قال بن سلمان إن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” سترسمان توجه المملكة والمنطقة. في حماية الأرض والطبيعة.

ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية”، وفق قوله.

وأضاف: “بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ”.

كما تابع: “مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة”.

ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية.

وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

تأثير عالمي

وشدد على أن “المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي”.

وأشار إلى أنها ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج. العربية والشرق الأوسط.

وأضاف أن المملكة قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، “ونفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة. وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية”.

وتُعد المملكة العربية السعودية التي تغطيها الصحراء أكبر بلد في الشرق الأوسط جغرافياً.

وأصبحت القضايا البيئية تمثل تحدياً حقيقياً للبلاد، ويرتبط هذا الأمر بعدم وجود سياسة بيئية نتيجة الاعتماد. الكبير على النفط، والاستخدام المكثف للوقود الأحفوري.

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