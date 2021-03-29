لأول مرة .. 6 منتخبات تثبت وجودها في كأس أمم أفريقيا 2022

حققت المنتخبات العربية إنجازًا تاريخيًا بالحضور في منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022.كان أخرهم تأهل المنتخب السوادني “صقور الجديان”.

بعد نجاحه في إقصاء منتخب جنوب أفريقيا عن البطولة وتسجيل هدفين نظيفين. في مباراة حملت الإثارة والقوة والشراسة من المنتخب السوداني.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇸🇩 Sudan 2-0 South Africa 🇿🇦 The Falcons of Jediane score twice, maintain a clean sheet, and qualify to the #TotalAFCON ✅#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/2gwFA5ylF4 — CAF (@CAF_Online) March 28, 2021

المنتخبات العربية الستة

حيث تأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون. والذي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل، بطل النسخة الماضية “الجزائر”، ومصر “الفراعنة”. المغرب “أسود الأطلس”.

صقور الجديان

وتونس “نسور قرطاج”. السودان ” صقور الجديان” بعد غياب طويل عن البطولة. كما وتأهل جزر القمر في أول مرة في تاريخه الكروي. من أجل المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وخطف المنتخب السوداني تأهلهم على حساب الجنوب الأفريقي في مباراة جمعت كلا المنافسين على ميدان ملعب الهلال السوداني. الذي استضاف المباراة.

في حضور المئات من الجماهير السودانية التي شاركت فرحة تأهل بلادهم للحضور في منافسات بطولة الكاميرون 2022.

السودان والغياب الطويل

كما وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

برفقة متصدر الترتيب منتخب غانا الذي فاز في مباراة مع نظيره ساوتوميه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. لتودع برفقة جنوب أفريقيا منافسات البطولة.

هدفي التأهل

كما وجاء الهدف الأول لأصحاب الأرض المنتخب السوداني “صقور الجديان”. عن طريق لاعب “سيف تيري” 27 عاماً. مهاجم فريق المريخ السوادني في الدقيقة الخامسة من بدء انطلاق المباراة بين المنتخبين.

قبل أن ينجح اللاعب ” محمد عبد الرحمن يوسف” 27 عاماً. مهاجم فريق البرج الجزائري في الدقيقة ال32. بتسديدة قوية سكنت شباك مرمى مضيفه الجنوب الأفريقي. لينتهي منتصف اللقاء بهدفين سجلهما المنتخب السوداني في اللقاء.

مجريات الشوط الثاني

كما وحاول فريق الضيف الجنوب الأفريقي من العودة إلى المباراة. وصولاً إلى الدقائق الأخيرة التي شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين.

لكن المنتخب السوداني “صقور الجديان”، في تحصين مرماه وإنهاء مباراته المثيرة أمام فريق تعود على الانتصارات والتأهل إلى منافسات أمم أفريقيا 2022م.

ترتيب المجموعة بعد فوز السودان

وبهذا الفوز يحتل المنتخب السوداني وصافة الترتيب بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع المتصدر غانا.

الذي يتربع على صدارة الترتيب بنفس النقاط مع فارق عدد الأهداف للمنتخبين. ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دولة الكاميرون.

فيما جاء الفريق الخاسر الذي فقد تأهله بالعبور للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 10 نقطة. فيما جاء في ذيل الترتيب الذي خسر في جميع منافسه، مع عدم حصوله على أي من النقاط ساو توميه وبرنسيب.

العودة بعد سنوات عجاف

كما وخطف المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى منافسات الكاميرون 2022م، حيث غاب عن البطولة 10 سنوات. في النسخ 2013. 2015.2017. 2019.

حصد "صقور الجديان" في التصفيات 11 نقطة في المجموعة الثالثة والتي ضمت غانا وجنوب أفريقيا وساوتومي ومثل الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة أمام غانا 1-0 وساوتومي 2-0 وجنوب أفريقيا 2-0 "كلمة السر" في التأهل التاسع pic.twitter.com/ErIM4FYhml — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 28, 2021

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

برفقة متصدر الترتيب منتخب غانا الذي فاز في مباراة مع نظيره ساوتوميه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. لتودع برفقة جنوب أفريقيا منافسات البطولة.

وداع منتخب ليبيا

فيما ودع المنتخب الليبي بعد خسارته أمام منتخب تونس بخماسية ثمينة مقابل هدفين في الجولة الخامسة. كما وخسره مرة أخرى أمام منتخب تنزاينا بهدف نظيف دون رد.

أكبر تمثيل عربي في أمم إفريقيا في التاريخ .. السودان سادس منتخب عربي يتأهل للبطولة 😍 🇪🇬مصر ✅

🇹🇳تونس ✅

🇩🇿الجزائر ✅

🇲🇦المغرب ✅

🇸🇩السودان ✅

🇰🇲جزر القمر ✅ pic.twitter.com/AmcyIvPJwp — Yallakora (@Yallakoranow) March 28, 2021

ويبقى المنتخب التنزاني له لقاء وحيد في المنافسة مع المراكز الثالثة في المجموعة من الترتيب. من أجل حسم تأهله والمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

كما أن العدد مرشح ليصل إلى 7 منتخبات عربية، في حال تأهل المنتخب الموريتاني الذي يملك الفرصة والحظوظ فيث التأهل. رغم خسارته في مباراته مع منتخب تونس بهدفين مقابل هدف وحيد.

البطولة الأخيرة 2019

في النسخة الأخيرة بطولة الأمم الافريقية والتي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضاً مشاركة عربية قياسية، بتأهل 5 منتخبات.

وهي كلاً من: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا، والذي انتهت بتتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”. الذي يقدم الأداء الجيد في تصفيات مباريات أمم أفريقيا 2022م.

المتأهلين إلى الكاميرون

وتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية . كلاً من: الكاميرون المستضيف لتلك المواجهة. غانا. السنغال. والجابون.

💥 منتخب السودان يطيح بجنوب إفريقيا ويتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة ال9 في تاريخه 🔥🔥#السودان_جنوب_افريقيا pic.twitter.com/p5fC6LaEsJ — Eye Al-Ahly For news (@EyeAlAhly) March 28, 2021

كما وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. السودان. جامبيا. مالي. زيمبابوي. غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. نيجيريا. الكاميرون. زيمباوي. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

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