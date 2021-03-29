توفيت الفنانة الكويتية عبير خضر، اليوم الإثنين؛ إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية اليوم.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر الوفاة.

وقالت “العيدان” عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر“: ”‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت“.

وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021

عبير خضر

يذكر أن عبير خضر دخلت عالم التمثيل عام 2006 من خلال دور ”زوجة الأب الشريرة“ في مسلسل ”الإمبراطورة“، للمنتجة والإعلامية فجر السعيد، واستمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية.

مشاري البلام

وقبل أسابيع، توفي الفنان الكويتي مشاري البلام داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه..

وقال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

وزارة الصحة الكويتية

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة مشاري البلام بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة. وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نفت خلاله تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.