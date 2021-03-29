عودة الشاعر أحمد العريمي إلى سلطنة عمان بعد عفو خاص من السلطان هيثم

عاد الشاعر العماني أحمد العريمي، إلى سلطنة عمان، وذلك بعد عفو سلطاني عام من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. في خطوة حازت إشادة العمانيين بسياسة سلطان عمان وحكمته وحرصه على احتواء أبناء الوطن.

أحمد العريمي يعود إلى سلطنة عمان

وفي هذا السياق نشر فهد العريمي شقيق الشاعر العماني أحمد العريمي، تغريدة حول حسابه الشخصي بتويتر، ٌقال فيها: “الحمد لله. عودة شقيقي إلى أرض الوطن ربي يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد”.

الحمد لله

عودة شقيقي الى أرض الوطن

ربي يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد pic.twitter.com/JXGInI7WmG — فهد العريمي (@fahadwaad1) March 29, 2021

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: “ألف الحمد لله ع سلامته الأخ والصديق العزيز احمد العريمي عفوا كريما من أب كريما حفظ الله جلاله السلطان”.

الف الحمد لله ع سلامته الأخ والصديق العزيز احمد العريمي

عفوا كريما من أب كريما حفظ الله جلاله السلطان — Mohammed Al araimi (@MohammedAlarai4) March 29, 2021

كما دون أحد النشطاء: “الحمدلله رب العالمين بعد غياب لسنوات من الزمن وألف الحمدلله على سلامة الوصول لأخينا أحمد”.

الحمدلله رب العالمين بعد غياب لسنوات من الزمن والف الحمدلله على سلامة الوصول لاخينا أحمد . — عبدالرزاق العريمي (@abdulrazaq71a) March 29, 2021

وهنأه أحد ناشط بالعودة: “عودًا حميدًا أحمد يستاهل كل الخير والعودة لحضن الوطن والأهل لا تقدر بثمن.”

عودًا حميدًا

أحمد يستاهل كل الخير والعودة لحضن الوطن والأهل لا تقدر بثمن. وأخلص العرفان لمقام العفو جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق ابقاه الله

ولجهدكم الحثيث اخوي ابو وعد https://t.co/W1aMoXwOI7 — جهاد آل فنه (@JehadAlFanna) March 29, 2021

كما تابع مشيدا بسياسة السلطان هيثم بن طارق:”وأخلص العرفان لمقام العفو جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق ابقاه الله ولجهدكم. الحثيث اخوي ابو وعد”.

وقدم مغرد آخر الشكر للسلطان هيثم بن طارق، وقال في تغريدة له حول عودة العريمي: “شكرا جزيلا مولانا السلطان هيثم حفظه الله. ورعاه على السماح للأخ احمد ود سنان العريمي للعودة إلى ربوع الوطن العماني. قرة عيون الأهل والأصدقاء بمدينة صور /. نعمه برجوع احمد وعائلته بخير وعافيه وصحة والحمد لله على السلامة”.

@haitham__tariq@OmanNewsAgency@RoyalOmanFamily@OmaniaaCo شكرا جزيلا

مولانا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه

على

السماح للاخ احمد ود سنان العريمي

للعوده الى ربوع الوطن العماني

قرة عيون الاهل والاصدقاء

بمدينة صور / نعمه

برجوع احمد وعائلته

بخير وعافيه وصحه

والحمد لله على السلامة pic.twitter.com/hrsdMa0CIE — الحَوَّات (@Al7awat1970) March 29, 2021

عفو عن المعارضين في الخارج

ويشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي من العام 2020، أصدر السلطان هيثم بن طارق قرارا بالعفو، عن عدد من المعارضين العمانيين في المهجر.

كما قوبلت هذه الخطوة بتفاعل واسع داخل أسر المعارضين ولدى العمانيين، وهو ما كشف عنه التجاوب الكبير على مواقع التواصل. من العمانيين وقتها.

والذين رأوا فيه خطوة مهمة تحسب للسلطان الجديد كونها تقوي مناخ الثقة في المستقبل وتساعد مسقط على خوض الإصلاحات. الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وحينها قالت أوساط عمانية متطابقة إن سلطان عمان عفا عن معارضين مقيمين في لندن لسنوات، وقد عرفوا بمواقفهم ضد السلطنة ورموزها.

وأن البعض من هؤلاء قاموا، بمجرد وصول خبر العفو إليهم، بفسخ تغريدات وفيديوهات ناقدة للسلطنة وسياساتها.

معاوية الرواحي وسعيد جداد

وشمل العفو معاوية الرواحي، ونبهان الحنشي، ومظاهر العجمي، وسعيد جداد الذي نشر مقطعا مصورًا وقتها يعلن فيه مبايعة. السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو عنه.

وأشارت المصادر وقتها إلى دور ملموس للسفير العماني في لندن الشيخ عبدالعزيز الهنائي، الذي أدار ملف الانفتاح على المعارضين. وتأكيد حرص السلطان هيثم على إغلاق هذا الملف بشكل كامل.

سياسة السلطان هيثم بن طارق

كما يرى متابعون للشأن العماني أن العفو عن عدد من المعارضين ممن دأبوا على نقد السلطنة وأدائها السياسي يظهر أن السلطان. هيثم بن طارق يفكر بأسلوب مغاير.

يهدف من خلاله إلى تجميع العمانيين صفا واحدا في مواجهة ظروف استثنائية تمر بها البلاد. من أجل صياغة إستراتيجية وطنية للخروج. من أزمة كورونا التي زادت في تعقيدها أزمة تراجع أسعار النفط وتأثيرها على المشاريع التي كانت البلاد تستعد لتنفيذها.

وتريد القيادة السياسية العمانية، التي ستكون مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية تخص التقشف ومراجعة نظام الوظائف. والعلاوات، أن تشرك الجميع في هذه القرارات، بعيدا عن المكابرة والمزايدات وترصّد الأخطاء.

كما تظهر هذه الخطوة أن السلطان هيثم يعمل على تهدئة كل المسارات الداخلية والخارجية التي تحيط بالسلطنة والاستفادة من مناخ. الثقة للانطلاق في العمل والتغيير.

وتزامن الانفتاح الداخلي على شخصيات مقيمة في الخارج مع خطوات لبناء الثقة مع الجيران الخليجيين. وإظهار أن سلطنة عمان تتحرك. وفق عمقها الخليجي وتضعه كأولوية في مواقفها وتحركاتها خاصة في العلاقة مع إيران.

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