عاد رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، إلى الحديث عنها مرة أخرى.

سعودية أباً عن جد

وظهر محمد الحمود هذه المرة عبر فيديو على حسابه عبر تطبيق “سناب شات”، وحاول الرد على أسئلة المتابعين حول مودل روز وعلاقتهما وسبب حديثه في هذا التوقيت.

وقال محمد الحمود: “مودل روز سعودية أباً عن جد وليست مجنسة كما يقول البعض، وأقفلوا على الموضوع واطلعوا من هذه السيرة”.

وحول سبب خروجه الآن والحديث عن نفسه أو زوجته مودل روز، قال الحمود: “ظهرت في شهر نوفمبر وتحدثت لإحدى المجلات عن أعمالي، وهويتي، ولم أتحدث الآن من أجل الاستعراض أو الشهرة، بل حماية لروز، حتى لا ينتسب مجهودها لشخص آخر”.

عصامية ومجتهدة

وعن سبب تواجده في الكواليس طوال ثمان سنوات، أكد زوج مودل روز بأنه كان يحاول تحقيق حلمها، وكان من الأفضل لها أن تظهر لوحدها بأنها عصامية ومجتهدة.

وتابع: “هذا الأمر يدعم البراند الخاص بها، وكنت أنظر للأمر من ناحية تجارية، فكانت هذه الفكرة أفضل لها ولشهرتها”.

زوج مودل روز ” محمد الحمود ” يوضح سبب ظهوره ويؤكد أن جنسية روز سعودية اب عن جد .. pic.twitter.com/RqQPOuqbh1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 28, 2021

عند الشك استحم!

من جهتها، لا تزال مودل روز تتجاهل تصريحات زوجها، ونشرت صورة جديدة وجريئة عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت مودل روز بالصورة في حوض الاستحمام، وتكشف جسدها بطريقة فاضحة كما اعتادت، وعلقت: “عند الشك، استحم”.

View this post on Instagram A post shared by 𝑀𝑜𝒹𝑒𝓁 𝑅𝑜𝓏 (@model_roz)

هذا وقد سبق أن رد محمد الحمود على المشككين بصحة روايته حول زواجه من روز.

ونشر محمود الحمود فيديو عبر “سناب شات”، ظهر خلاله وهو يقود دراجة بينما مودل روز تجلس خلفه. وتقول: “هذا محمد يسوق فينا، تكفى محمد لا لا، لا تستعرض قد نسقط”.

وعلق زوج روز على الفيديو قائلاً: “للأسف في بعض الناس ما يؤمنون بشيء إلا بدليل، وأنا فقط تكلمت عن الجزء المتعلق فيني”.

"محمد الحمود" ينشر فيديو ليؤكد أنه فعلا زوج مودل "روز"#قضيه_محمد_الحمودvsمودل_روز pic.twitter.com/FzZwj5q0gt — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) March 21, 2021

فضيحة مودل روز

وسبق أن كشف محمد الحمود معلومات صادمة عن زوجته روز، بعدما ساعدها لتصبح عارضة أزياء. لكنها قابلت ذلك بالخيانة ومحاولة سرقته.

وكشف الحمود في سلسلة منشورات عبر “سناب شات”، أنه خلال تواجده مع روز في لوس أنجلوس. تواصل مع عدد من المجلات العالمية والبراندات لوضعها في بداية الطريق ومساعدتها في هذا المجال.

وأشار محمد الحمود أنه وروز كانا يستعدان لإعلان زواجهما في نهاية 2020 وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع. الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي.

لكن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعدما حضرت مودل روز حفلة مع أصدقائها في شهر فبراير 2020، وتعرفت. على شخص يدعى نيكولاس.

شاذ ومدمن كوكايين

وقال زوج مودل روز: “منذ أن تعرفت عليه روز وهي عصبية ومشتتة، وحاولت التفاهم معها وزرنا معاً دكتور مختص. بالأمور الزوجية، إلا أنها استمرت بجعلي أشعر أنها لا تطيقني، وقلت ربما الكورونا والحجر السبب”.

وكشف الحمود المزيد عن شخصية نيكولاس الذي تسبب بانفصاله عن مودل روز، وقال: “هو شاب من بلد فقير . ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من سيدة أمريكية بعمر الـ 50 من أجل الحصول على الجنسية، ويعمل في بار، ومدمن كوكايين، كما أنه مزدوج الميول الجنسية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وسيئ”.

وأكد الحمود أن روز بدأت سرقة أمواله من أجل تلميع اسم نيكولاس، ما دفعه للبدء بمعاملات الطلاق فوراً.

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