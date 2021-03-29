السفينة الجانحة في قناة السويس
السفينة الجانحة في قناة السويس
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الإعلان عن استئناف العمل في قناة السويس رغم أنباء عن عودة السفينة إلى وضعها العالق

كتب وطن
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة، بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة في القناة منذ أيام، والتي تسببت بعرقلة حركة النقل على مستوى العالم.

وجاء استئناف العمل بالقناة المصرية بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال منشورات على حساباته. الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

عودة السفينة العالقة إلى الوضع السابق

ولكن وكالة رويترز قالت بناء على مصادرها بأن السفينة العالقة في قناة السويس تعود إلى وضعها الأول بعرض القناة، بسبب الرياح الشديدة، قبل محاولة القطر التالية.

وبحسب مصادر رويترز قالت إن مقدمة السفينة لا تزال في المياه رغم تغير موقعها وأنها ليست على الأرض.

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية قد تستمر 48 ساعة.

وبحسب بيان صادر عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إنه تم البدء بتعويم السفينة بنجاح بعد استجابة. السفينة لمناورات الشد والقطر.

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ومنذ فجر ساعات اليوم الاثنين، شاركت عشرة قاطرات على شد السفينة الضخمة العالقة وسط القناة، كان منها قاطرة هولندية. بقوة شد بلغت 285 طناً.

وفجر الثلاثاء الماضي، تعرضت سفينة الحاويات طقساً سيئاً خلال مرورها تجاه الشمال عبر قناة السويس، قادمة من الصين إلى مدينة. روتردام الهولندية، الأمر الذي أدى لجنوحها وسد القناة.

السفينة التي لقيت شهرة واسعة حول العالم، مملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، وهي مسجلة في بنما.

وتستأجر السفينة شركة إيفرجرين التايوانية،ويبلغ  طولها 400 متراً، وحمولتها أكثر من 220 ألف طنا.

وتؤمن قناة السويس عبور نحو 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وفق خبراء.

ومرت القناة التي افتتحت عام 1869 بمراحل عدة من التوسع والتحديث بهدف مواكبة التطورات التي تلحق بالتجارة البحرية.

وأدى إنشاؤها إلى تقليص المسافات بشكل كبير بين آسيا وأوروبا. وعلى سبيل المثال، تقلصت المسافة بين سنغافورة وروتردام. بـ6000 آلاف كيلومتر.

وأغلقت القناة في الماضي خصوصاً خلال أزمة السويس في العام 1956، حين أغرقت عشرات السفن والقطعات البحرية في المجرى.

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