أفنان النملة تثير غضب السعوديين بسبب ما قالته عن جسد عارضة أزياء!

تصدرت مشهورة “سناب شات” السعودية، أفنان النملة، قائمة التريندات الأعلى عبر “تويتر”، وذلك بعد سخريتها من عارضة أزياء.

جسمها خايس

وظهرت أفنان النملة بفيديو تابعته “وطن”، وهي تتجول في أحد المولات التجارية، واستوقفها فستان طويل بأكمام طويلة، وبجانبه عارضة أزياء تم استخدامها ليشاهد الزبون كيف يبدو الفستان حين ارتدائه.

وأشادت أفنان النملة بالفستان وتفصيلته، لكنها سخرت من شكل عارضة الأزياء قائلة: ” شوفوا هذا كيف طالع في اللبس. مع إن الموديل جسمها ترى مرة عادي وخايس تقريبًا”، ثم أطلقت ضحكة ساخرة.

ضايفينها وتسبونها وتترزق على ظهوركم لو فيكم خير احذفوها وانتهى

ملاحظه اخذت المقطع من تويتر لا احد يسوي قافط 😂

#افنان_النمله pic.twitter.com/D1Jn7xTm3W — ولد وايل (@zom_75) March 28, 2021

السعوديون غاضبون

وأثار سلوك أفنان النملة، غضباً بين المغردين الذين اتهموها بالتنمر، وانتقدوا تصرفها، فكتب أحدهم: ” عيب يا أفنان عيب، وبعدين المودل هي اللي محلية فستانهم المبهذل والمقرف بس انتي عشان الفلوس ما عندك مشكلة تقولين اي شي المهم العارضة جسمها حلو بس انتي عندك نقص ثقة بنفسك عالجي مشكلتك واتركي خلق الله بحالهم”.

#افنان_النمله

عيييييب يا أفنان عيببب وبعدين المودل هي الي محلية فستانهم المبهذل والمقرف بس انتي عشان الفلوس ما عندك مشكلة تقولين اي شي المهم العارضة جسمها حلو بس انتي عندك نقص ثقة بنفسك عالجي مشكلتك واتركي خلق الله بحالهم — غيمة (@ghaym10) March 29, 2021

وعلق آخر: ” اذا في شيء خايس فهي أخلاقك”.

اذا في شيء خايس فهي اخلاقك #افنان_النمله — ألشمري ☪︎. (@dbvr7) March 29, 2021

وسخر آخر من ذوق أفنان النملة، وكتب: ” شكل ذوقها مثل حقين الثمانيات اذا ماكانت مربربه يشوفونها خايسه حتى لو كانت رشيقه”.

#افنان_النمله شكل ذوقها مثل حقين الثمانيات اذا ماكانت مربربه يشوفونها خايسه حتى لو كانت رشيقه — LY.j (@Aljohara7a) March 29, 2021

واقترح آخر أن يكون للهاشتاج اسم آخر، وعلق: ” المفروض حاطين قبل اسمها المتنمرة”.

المفروض حاطين قبل اسمها "المتنمره" #افنان_النمله — 〆 (@l9llr_) March 29, 2021

وطالب آخر بمحاسبتها على سخريتها من شكل عارضة الأزياء، وكتب: “طبعا دي اشكال المشاهير الي تشهروهم المفروض يتم معاقبتها على تعليقها دا طبعا لو احد قال عليها كدا تقوم الدنيا عليهم بس عشان البنت ما تفهم عربي سكتت لها لا تجعلوا الاغبياء مشاهير”.

طبعا دي اشكال المشاهير الي تشهروهم 🤮 المفروض يتم معاقبتها على تعليقها دا

طبعا لو احد قال عليها كدا تقوم الدنيا عليهم بس عشان البنت ما تفهم عربي سكتت لها

لا تجعلوا الاغبياء مشاهير #افنان_النمله — Rashed ☤ (@XxRash) March 29, 2021

وأكدت أخرى أنها سبق ورأت شكل أفنان النملة، وكتبت: “مرة شفتها جمالها أقل من عادي ما أدري من وين كل هالثقة لتستهزئ بغيرها”.

#افنان_النمله مرة شفتها جمالها أقل أقل أقل من عادي مادري من وين كل هالثقة لـ تستهزئ بـ غيرها — جنـا التميمي🇸🇦 (@jaana2000) March 29, 2021

زواج أفنان النملة

وسبق أن نشرت أفنان النملة قصة خطوبتها، مثيرة لها حزن وتعاطف المتابعين، وتصدرت حينها أيضاً التريند عبر “تويتر”.

ونشرت حينها أفنان النملة فيديو يوضح أن زوجها خطط لإقامة حفل عقد قرانهما في باريس، وبدأ جولته في محل المجوهرات الشهير “كارتير” ليشتري خاتم الخطوبة ثم إصطحبها بواسطة عربة خيل كانت تنتظرهما، وأخذها في جولة في الشانزليه ثم برج إيفل، وبعدها قدم لها خاتم الخطوبة، واستكملا احتفالهما مع أقاربهما.

#افنان_النمله تنشر مقطع لقصة حفل زفافها الفاخر ومفاجأة زوجها لها في باريس 💍🇫🇷. pic.twitter.com/yCF5i99R7F — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 13, 2019

وذكر زوج أفنان بالفيديو أن دافع زواجه بها عندما إنتقل والدها إلى رحمة الله أصر على الزواج منها.

وتعاطف حينها بعض المتابعين معها، بينما شكك البعض بحقيقة القصة والفيديو، ورجحوا أنه مجرد إعلان عطر.

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