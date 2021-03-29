أفنان النملة
أفنان النملة
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أفنان النملة تثير غضب السعوديين بسبب ما قالته عن جسد عارضة أزياء!

كتب وطن
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تصدرت مشهورة “سناب شات” السعودية، أفنان النملة، قائمة التريندات الأعلى عبر “تويتر”، وذلك بعد سخريتها من عارضة أزياء.

 جسمها خايس

وظهرت أفنان النملة بفيديو تابعته “وطن”، وهي تتجول في أحد المولات التجارية، واستوقفها فستان طويل بأكمام طويلة، وبجانبه عارضة أزياء تم استخدامها ليشاهد الزبون كيف يبدو الفستان حين ارتدائه.

وأشادت أفنان النملة بالفستان وتفصيلته، لكنها سخرت من شكل عارضة الأزياء قائلة: ” شوفوا هذا كيف طالع في اللبس. مع إن الموديل جسمها ترى مرة عادي وخايس تقريبًا”، ثم أطلقت ضحكة ساخرة.

السعوديون غاضبون

وأثار سلوك أفنان النملة، غضباً بين المغردين الذين اتهموها بالتنمر، وانتقدوا تصرفها، فكتب أحدهم: ” عيب يا أفنان عيب، وبعدين المودل هي اللي محلية فستانهم المبهذل والمقرف بس انتي عشان الفلوس ما عندك مشكلة تقولين اي شي المهم العارضة جسمها حلو بس انتي عندك نقص ثقة بنفسك عالجي مشكلتك واتركي خلق الله بحالهم”.

وعلق آخر: ” اذا في شيء خايس فهي أخلاقك”.

وسخر آخر من ذوق أفنان النملة، وكتب: ” شكل ذوقها مثل حقين الثمانيات اذا ماكانت مربربه يشوفونها خايسه حتى لو كانت رشيقه”.

واقترح آخر أن يكون للهاشتاج اسم آخر، وعلق: ” المفروض حاطين قبل اسمها المتنمرة”.

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وطالب آخر بمحاسبتها على سخريتها من شكل عارضة الأزياء، وكتب: “طبعا دي اشكال المشاهير الي تشهروهم المفروض يتم معاقبتها على تعليقها دا طبعا لو احد قال عليها كدا تقوم الدنيا عليهم بس عشان البنت ما تفهم عربي سكتت لها لا تجعلوا الاغبياء مشاهير”.

وأكدت أخرى أنها سبق ورأت شكل أفنان النملة، وكتبت: “مرة شفتها جمالها أقل من عادي ما أدري من وين كل هالثقة لتستهزئ بغيرها”.

زواج أفنان النملة

وسبق أن نشرت أفنان النملة قصة خطوبتها، مثيرة لها حزن وتعاطف المتابعين، وتصدرت حينها أيضاً التريند عبر “تويتر”.

ونشرت حينها أفنان النملة فيديو يوضح أن زوجها خطط لإقامة حفل عقد قرانهما في باريس، وبدأ جولته في محل المجوهرات الشهير “كارتير” ليشتري خاتم الخطوبة ثم إصطحبها بواسطة عربة خيل كانت تنتظرهما، وأخذها في جولة في الشانزليه ثم برج إيفل، وبعدها قدم لها خاتم الخطوبة، واستكملا احتفالهما مع أقاربهما.

وذكر زوج أفنان بالفيديو أن دافع زواجه بها عندما إنتقل والدها إلى رحمة الله أصر على الزواج منها.

وتعاطف حينها بعض المتابعين معها، بينما شكك البعض بحقيقة القصة والفيديو، ورجحوا أنه مجرد إعلان عطر.

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