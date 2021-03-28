فضح الفنان محمود حميدة برنامج مقالب رامز جلال المنوي عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، مؤكداً أن كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب.
وقال “حميدة” إنّ هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.
وتابع على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله”.
وقال: “قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال”.
وتابع: “قلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.
فيديو يكشف مكان تصوير مقالب رمضان 2021
انتشر فيديو مسرب منسوب للفنان المصري رامز جلال، يكشف كيف سيظهر في برنامج مقالبه الجديد المقرر عرضه في رمضان 2021.
ويظهر بالفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تطبيق “تيك توك” في السعودية رامز جلال، وهو يمشي في موقع تصوير برنامجه، وبرفقته عدد من العاملين معه.
وأشار صاحب الفيديو إلى أن رامز جلال في الرياض، وعلق، وحاول تقريب الصورة باستخدام “الزوم”، وعلق قائلاً: “رامز جلال نجم اليوتيوب، شاهدوا لقد صبغ شعره بالأحمر والأصفر”.
مدينة ملاهي
وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.
وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.
ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.
الضيف يقفز في الماء
ويظهر رامز بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.
وأشارت المصادر إلى أن رامز يعتمد في برنامجه الجديد على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.
وعلى الرغم من أن شبكة “إم بي سي” نفت أن يكون برنامج رامز الجلال الجديد يحمل اسم “رامز مريض نفسي”. إلا أن المصادر المقربة أكدت عكس ذلك.
رامز مريض نفسي
وسبق أن كشف برنامج “إي تي بالعربي” نقلا عن مصادر في البرنامج، أن رامز يصور برنامج في السعودية. عبر الإيقاع بضحاياه هذه المرة في أحد الفنادق .
ويتواجد رامز جلال في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسعودية من أجل تصوير البرنامج.
وذكرت المصادر حينها أن رامز جلال أوقع بعدد من نجوم الكرة والفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو.
وخلال الفترة الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مزعوم لبرنامج رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي”.
وقال مصدر في قناة mbc ،في تصریحات صحافیة إن “هذا الملصق مزیف ولیس حقیقیا، وبالطبع لیس الملصق. الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شھر رمضان المقبل”.
وقالت mbc في بیان لھا: لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي، ووصف كلمات مطرب المھرجانات علي قدورة بأنھا غیر صحیحة ولا تخرج عن كونھا “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بھدف لفت الأنظار وركوب التریند، خصوصاً أن برنامج رامز جلال یتصدر اهتمام المشاهدین في كل أنحاء الوطن العربي.
كما لفتت إلى أن جمیع ضیوف برنامج رامز جلال، والذي یعرض في موسم رمضان یحصلون على كامل حقوقھم المادیة. بخلاف الاتفاق المبرم دائماً مع ضیوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كوالیس أو تفاصیل تخص البرنامج. بعد التصویر إلى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صریحة من الضیوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.
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