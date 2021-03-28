فنان مصري شهير يفضح مقالب رامز جلال التي ستعرض في رمضان المقبل

فضح الفنان محمود حميدة برنامج مقالب رامز جلال المنوي عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، مؤكداً أن كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب.

وقال “حميدة” إنّ هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.

وتابع على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله”.

وقال: “قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال”.

وتابع: “قلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.

فيديو يكشف مكان تصوير مقالب رمضان 2021

انتشر فيديو مسرب منسوب للفنان المصري رامز جلال، يكشف كيف سيظهر في برنامج مقالبه الجديد المقرر عرضه في رمضان 2021.

ويظهر بالفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تطبيق “تيك توك” في السعودية رامز جلال، وهو يمشي في موقع تصوير برنامجه، وبرفقته عدد من العاملين معه.

وأشار صاحب الفيديو إلى أن رامز جلال في الرياض، وعلق، وحاول تقريب الصورة باستخدام “الزوم”، وعلق قائلاً: “رامز جلال نجم اليوتيوب، شاهدوا لقد صبغ شعره بالأحمر والأصفر”.

مدينة ملاهي

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.

وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.

ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.

الضيف يقفز في الماء

ويظهر رامز بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.