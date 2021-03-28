مستغلة أزمة البوليساريو.. الجزائر تُغضب المغرب في خطوة استفزازية جديدة

في خطوة استفزازية جديدة من قبل الجزائر تجاه المغرب في ظل الأزمة القائمة بين البلدين، واصلت وسائل إعلام جزائرية رسمية ترويجها لمعارك وهجمات وهمية لجبهة البوليساريو على الجيش المغربي.

وذلك في عدد من المناطق الحدودية، على رأسها منطقة لعكد بالمحبس.

هجمات استهدفت الجيش المغربي

ووفق ما ذكره تقرير لصحيفة “هسبريس” المغربية، فقد خرجت جبهة البوليساريو الانفصالية، عبر ذراعها الإعلامية، للحديث. عن تنفيذ “جيشها” هجمات استهدفت الجيش المغربي.

كما ورد في البلاغ العسكري رقم 135 الصادر عما يسمى “وزارة الدفاع الوطني”.

ونشرت ما يسمى “وكالة الأنباء”، التابعة للجبهة الانفصالية، بناء على البلاغ العسكري المذكور، مجموعة من المواقع قالت إن “الجيش”. استهدفها أمس الجمعة.

وذكرت القصاصة الخبرية وفق ما نقلت “هسبريس” أن هذا الهجوم ينضاف إلى مجموعة من الهجمات التي تستهدف الجيش المغربي.

مشيرة إلى أن هذا الأخير تكبد خسائر في الأرواح والمعدات.

وفي تصريحات للصحيفة المغربية المحلية، اعتبر عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”، عبد الفتاح نعوم، أن ما تذهب إليه الآلة. الإعلامية للجزائر والبوليساريو لا يعدو “مجرد ترهات”.

وأضاف، في تصريحاته: “كما هو معلوم، فإن المراسلين الحربيين لأهم الوكالات ووسائل الإعلام الدولية يملؤون كل مناطق التوتر. بإفريقيا من الساحل وليبيا حتى القرن الإفريقي.”

وأوضح:”مما يعني أن كل المناطق التي بها نزاعات تتوفر على العشرات ممن يوثقون الأحداث والوقائع”.

وتابع نعوم قائلا: “من السذاجة أن ينطلي هذا الكلام حتى على الطفل الصغير، فلا يعقل أن تتحدث الجبهة الانفصالية والإعلام. الجزائري والصفحات “الفيسبوكية” للجبهة عن ذلك دون وسائل الإعلام الدولية”.

من جانبه قال عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”: “إذا ما افترضنا أن الأمر يتعلق بحرب، فيجب التذكير بأن جبهة البوليساريو. في سنوات الحرب، منذ سنة 1975 إلى غاية 1991، كان يقف بجانبها الاتحاد السوفياتي وتحظى بتمويل سخي من قبل معمر القذافي . ومع ذلك لم تصمد أمام القوات المسلحة الملكية، وأمام الشعب المغربي والحقيقة والحق”.

وأضاف “كل ما تروجه جبهة البوليساريو حول إقبالها على حرب مع القوات المسلحة الملكية ليس سوى تسويق وبروباغندا لطرفين.”

وأوضح:”هما الشريحة الداعمة للجبهة داخل المخيمات، وهي فئة قليلة، والنظام الجزائري وداعموه، وهؤلاء يسوقون لهذا الوهم”.

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