محمد عساف يكشف لأول مرة كيف قابل زوجته.. ولهذا رفضته في البداية!

خرج الفنان الفلسطيني محمد عساف عن صمته لأول مرة، وكشف تفاصيل ارتباطه بفتاة تدعى ريم عودة، وذلك بعد مرور 7 أشهر على زواجهما.

“شقيقها عرفني عليها”

وقال محمد عساف خلال استضافته في برنامج “بصراحة مع”، على فضائية mbc، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية. أنابيلا هلال: “تعرفت عليها صدفة عن طريق شقيقها الذي شاهدني وصافحني فوراً وطلب مني التقاط صورة”.

وتابع عساف: “مجرد أن رأيتها شعرت بانجذاب نحوها، وبحثت عنها بعد ذلك حتى استطعت الوصول إليها وبدأت. بيننا محادثات عادية دون أي حديث حول الزواج، ثم بعد فترة شعرت بالحب نحوها”.

وقعت في حبها لهذا السبب

وأوضح محمد عساف أنه تقابل مع زوجته بعد ذلك عدة مرات في لندن، وزار منزل عائلتها وشعر بالألفة والحميمية. التي تجمعهم، فقرر الزواج بعد وقوعه في حبها وحب عائلتها.

وكشف محمد عساف أن زوجته ريم عودة كانت خائفة من الارتباط به في البداية، وقالت له إن حياة المشاهير. مخيفة بينما هي تريد الاستقرار في حياتها.

وأضاف: “استطعت طمأنتها، وما يجذبني بها هدوءها ورزانتها وعقلها وطيبة قلبها”.

موقف طريف قبل الشهرة

وتحدث محمد عساف عن الفترة التي سبقت وصوله للشهرة، من خلال برنامج “أراب أيدول”، واصفاً إياها أنها. من أجمل أيام حياته، برغم صعوبات تلك المرحلة.

وروى عساف موقفاً طريفاً وقال: “كنت أغني في أفراح الشارع مع فرقة موسيقية من أصدقائي، ست أو سبع ساعات. مقابل شيء لا يذكر، لكن لم أكن مقتنعا بذلك، وكان طموحي أكبر لولا الظروف المادية”.

وتابع عساف: “كنت سعيدا بالتضامن بيننا، وحدثت معنا أحيانا مواقف طريفة. ذات مرة أمطرت الدنيا علينا. ونحن في حفل عرس، وخاف الشباب على الآلات الإلكترونية، فقلت لأصحاب الفرح إلى هنا ينتهي الحفل، لكنهم اعترضوا ورفضوا أن يدفعوا لنا أجرنا”.

زواج محمد عساف

وتفاجأ محبو الفنان الفلسطيني محمد عساف في شهر أغسطس الماضي بإعلان زفافه على فتاة فلسطينية. من خارج الوسط الفني. فيما انتشرت لقطات من الحفل الذي اقيم في دبي على نطاقٍ ضيق بسبب تفشي فيروس كورونا .

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وكان اول من كشف خبر زفاف محمد عساف، المغني الشعبي الفلسطيني قاسم النجار.

ونشر “النجار” صورة جمعته بـ”عساف” وهنأه بالزواج، وقال في تعليقه: ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

يُشار إلى أن محمد عساف انفصل عن الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي بعد خطبة استمرت لأشهر قليلة، حينما كانت تقدم برنامجاً على قناة فلسطينية محليّة.

ولاحقاً، انضمت لينا القيشاوي إلى قناة الجزيرة القطرية لتقدم برنامج “هذا الصباح” .

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