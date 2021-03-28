ساسي والأزمة بتجديد عقده مع الزمالك
ساسي والأزمة بتجديد عقده مع الزمالك
Imageرياضة

فرجاني ساسي يثير أزمة في الزمالك بشأن عقده الجديد

كتب وطن
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تصدرت أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي 29 عاماً. لاعب الوسط في صفوف فريق الزمالك المصري، الترند عبر البحث على شبكة الانترنت “جوجل”.

بعد رفض اللاعب التوقيع على العقود الجديدة بتمديد تعاقده لموسمين قادمين، فيث إطار المفاوضات التي تقوم بها الذي أبرمه معه إدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

الخلاف مع الزمالك

كما واضطرت اللجنة المكلفة في التفاوض مع اللاعب التونسي ساسي في ظل رفض اللاعب التجديد مع الزمالك والتوقيع على العقود الجديد مع القلعة البيضاء.

لتأجيل ملف تجديد اللاعبين إلى ما بعد انتهاء خوض مبارياته مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا 2021م. بالإضافة إلى أن الخلاف بين مسؤولي الزمالك واللاعب ساسي ووكيله على ثلاثة محاور أساسية تقف العائق أمام تجديد عقده مرة أخرى.

 مدة التعاقد مع ساسي

كما ورفض وكيل أعمال اللاعب ساسي التوقيع لموسمين قادمين في نهاية عام 2024م، وتمسكه بضرورة أن يكون العقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وليس لموسمين.

حتى يعطي الأمر مزيد من الاستقرار المعنوي والمادي. أمام موسمين سيجعله أقل استقراراً خلال الفترة القليلة القادمة. وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المصرية.

 العرض الخليجي

وتلقى اللاعب التونسي فرجاني ساسي، عرض مغري من قبل أحد الأندية الخليجية من أجل التعاقد مع اللاعب. خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

في ظل تألق اللاعب مع فريق الزمالك المصري، ومنتخب بلاده تونس التي يشارك في صفوفه. ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2021م.

كما وتلقى في وقت سابق عرض من نادي الدحيل القطري قبل بطولة كأس العالم للأندية نهاية شهر يناير الماضي. لكنه لم يكن جدي وبشكل فعلي مع اللاعب فرجاني ساسي. من أجل ضمه في صفوف الفريق.

العقد الجديد والضرائب المفروضة

فيما يواجه في ثالث العراقيل التي تواجه أمام تجديد العقد بين إدارة الزمالك المصري واللاعب فرجاني ساسي. هي الرغبة من اللاعب من نسبة الضرائب. وهو ما ترفضه إدارة الزمالك. الذي يسعى إلى أن يجعل بنود عقده مع ساسي واضحة وغير مخالف لقوانين انتقاله في الاتفاق.

كما وتشهد الأيام القادمة حسم الموقف النهائي بين إدارة الزمالك واللاعب فرجاني ساسي. من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان الرسمي.  فإما أن تنجح الزمالك في التوصل أو الفشل ورحيل اللاعب عن صفوف فريق الزمالك المصري.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 24 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.  الذي يحتل المركز السادس.

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

هدافي الدوري المصري

كما ويحتل اللاعب حسام حسن الذي يلعب في صفوف فريق سموحة المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري. برصيد 8 أهداف.

بفارق نقطة وحيدة عن صاحب وصافة الترتيب مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. برصيد 7 أهداف.

متساوياً بذلك مع اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي. كما ويأتي اللاعب أحمد ياسر ريان المهاجم في صفوف فريق سيراميكا في رابع الترتيب برصيد 6 أهداف.

متساوياً مع عمرو جمال في صفوف طلائع الجيش. والأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري. واللاعب شريف دابو ورزاق سيسه الذي يلعب في صفوف فريق الاتحاد السكندري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في المرتبة ما قبل الأخيرة من الترتيب مع فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. متساوياً مع لاعب إنبي رامي صبري بنفس عدد الأهداف.

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