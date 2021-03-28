مفاجآت بعد إعادة تشريح جثمان الطفلة سماح الهادي التي قتلت على يد والدها في السودان!

أعلنت النيابة العامة في السودان نتائج إعادة تشريح جثمان الطفلة سماح الهادي، التي قتلت على يد والدها قبل عدة أيام في قضية أثارت جدلاً واسعاً.

تقرير الطب الشرعي

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته صحيفة “التغيير” السودانية، إن تقرير الطب الشرعي كشف وفاة سماح بعدد من الطلقات النارية اخترقت الصدر وهتكت الرئة اليسرى. وتسببت بنزيف دموي شديد.

وأشار رئيس النيابة العامة ـ رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام- ، محمد عبد العظيم محمد صلاح في تصريح صحفي، إلى أنه تم نبش الجثمان وتشريحه. بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين للطب العدلي بأمر وكيل النيابة المختص.

كما أضاف رئيس النيابة العامة، أنه بناء على الطب الشرعي قيّدت دعوى جنائية تحت أحكام المادة 130 من القانون الجنائي “القتل العمد”. وتم القبض على 6 متهمين.

إعادة تشريح الجثمان

وأوضح رئيس النيابة العامة أنه تم الإبلاغ عن حادثة وفاة الطفلة سماح الهادي لدى نيابة الصالحة ام درمان. بتاريخ 19 من شهر مارس الجاري، من قبل عم المجني عليها.

كما تم تسجيل الحادثة حينها أن الضحية كانت تعبث بسلاح ناري يخص والدها ثم أصابت نفسها به، مما أدى إلى وفاتها، وتم دفن الجثمان دون تشريح.

وبعد اتهام والدها بقتلها، وجه النائب العام بإعادة تشريح الجثمان.

مركز حماية المرأة يتدخل

وفي هذا السياق، قالت ناهد جبرالله مدير مركز سيما لحماية المرأة والطفل إن جهودا قوية قادتها منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان. نجحت في دفع السلطات العدلية على نبش مقبرة الطفلة سماح وإعادة تشريح جثمانها.

وعبرت جبرالله في تصريحاتها لموقع “سكاي نيوز“، عن استغرابها الشديد من التناقض الذي لازم التصريحات الرسمية التي صدرت عن أجهزة الشرطة عقب الحادثة.

كما أشارت ناهد جبرالله إلى أن شكوكا كبيرة صاحبت الحادثة منذ وقوعها. مما أثار العديد من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الحادثة. التي تعبر عن تحول كبير في المجتمع السوداني.

وفي وقت سابق، أثارت قصة مقتل طفلة سودانية تدعى سماح الهادي، على يد والدها. موجة غضب في منصات التواصل السودانية، وتعدتها لتصل إلى المنصات العربية.

كما ونادى النشطاء بسن قوانين رادعة للحد من ظواهر الاعتداء على الفتيات والنساء.

وأطلق آخرون عريضة إلكترونية مطالبين بتشريح جثة الضحية للكشف عن حقيقة مقتلها. وسط تضارب الروايات المتداولة عن الحادثة حتى الآن.

وتعددت الروايات التي تم تناقلها، واختلفت في سبب القتل بالسجلات الرسمية على اعتباره قتلا عن طريق الخطأ.

كما وذكر الناشط قرشي يوسف، أن سبب الجريمة وفقا لرواية وصلته. هو أن الأب قتل ابنته بعد أن أصرت على الذهاب لمدرسة خاصة عوضا عن الحكومية.

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