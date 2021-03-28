تداول ناشطون كويتيون نبأ انتحار شاب من “البدون” يعمل كبائع خضروات، وُجد معلقاً على غصن شجرة في منطقة الشبرة التابعة لمنطقة كبد بمحافظة الجهراء بالكويت.

معلقاً على شجرة

وذكرت صفحات إخبارية كويتية أن الشاب البدون الذي انتحر يدعى يعقوب مفرح عبد الله (26 عاما)، ووجد صباح اليوم الأحد معلقا نفسه في شجرة قرب الخيمة التي يقطنها مع شقيقه.

انتحار #بدون يبلغ من العمر 26 عاماً على "غصن شجرة".. المنتحر يسكن في خيمة مع أخيه ويبيع خضار على الشارع.#انتحار_بدون_الصليبية pic.twitter.com/NujcIXxyz1 — الــكـــويـــت KWT (@kwt_ns) March 28, 2021

وتصدر هاشتاغ #انتحار_بدون_الصليبية موقع تويتر في الكويت، جدد خلاله المغردون تعبيرهم عن استياءهم وأسفهم مما وصلت إليه فئة البدون التي زادت حالات الانتحار في أوساطها في الآونة الأخيرة.

#انتحار_بدون_الصليبية كل هالاىْتحارات الي صارت هالسنه يمكن فوق ١٠+ اىْتحار واغلبها من البدون وانتم قاعدين على كراسيكم ماتسون شي ، جم شخص تبونه يمو/ت بعد؟عشان تقدرون تتحركون؟؟ pic.twitter.com/NemIVvmD2X — أمير 〄 (@2frax) March 28, 2021

اللهم اني أعوذ بك من قساوة القلب و ابرأ إليك مما يُصنع بهؤلاء فانت اعلم بأن لا حول لنا ولا قوة الا بك. #انتحار_بدون_الصليبية — معاك / ريـم المـطـيري (@Almutairi_reeem) March 28, 2021

يا الله راحوا الشباب وتدمر مستقبل الاحياء منهم

. كثير يعانون من امراض نفسية ومنهم من هاجر ومنهم في السجون والسبب نفس عنصري بغيض لا يمت للانسانية ولا لدين الاسلام

#انتحار_بدون_الصليبية — abdul aziz ALrawi (@freshcoffee4) March 28, 2021

ان تكون بدون في الكويت افضل من ان تكون مواطن بدولة اخرى ( مرزوق الغانم )

برقبتك ان شاءالله #انتحار_بدون_الصليبية pic.twitter.com/DhiDUTTVNC — مساعد (@Don_Musaed) March 28, 2021

والله قهر كل كم يوم تسمع خبر انتحار "إنسان" ولا يهز فيكم شعره يا اخي اتقوا الله في انفسكم اقسم بالله العلي القدير ستُسألون عما كنتم تفعلون بعباد الله من ظلم واضطهاد

عاااااااار !#انتحار_بدون_الصليبية https://t.co/i7sIQLHqFS — يوسف علي العدواني (@usfadwani) March 28, 2021

https://twitter.com/Noasadf/status/1376091110347575298

كان غصن الشجرة ، أحن من فسحة الأرض ..

#انتحار_بدون_الصليبية pic.twitter.com/KEKm7dmDNc — ملك . (@umlok_) March 28, 2021

انتحار ابن الـ11 عاماً

وفي فبراير الماضي، أقدم طفل من البدون على الانتحار، وتصدر حينها وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم “انتحار طفل بدون”.

وذكر مصدر أمني في حينها، أن عمليات الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بانتحار طفل. (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

وذكر المصدر أن مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل، ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق. الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، حين طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد، وهو الأمر الذي دفع ذويه إلى. كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقاً في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائية، فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

معلقاً بأسلاك في السقف

وفتح رجال الأمن تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب. الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة.

بدون يحرق نفسه

وفي منتصف الشهر الماضي، تصدر هاشتاغ (#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية) موقع تويتر في الكويت بعدما قام. شاب “بدون” يبلغ من العمر 27 عاما، بمحاولة الانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

كما عبّر مغرّدون حينها أيضاً عن استيائهم وأسفهم مما وصل إليه حال هؤلاء، مشيرين إلى ارتفاع محاولات الإنتحار في. صفوف أبناء هذه الفئة في البلاد.

بدون يهدد بالانتحار

وفي ديسمبر الماضي، أشعل شاب بدون يُدعى” حمد” النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، ما تسبب. بصدمة في الكويت.

كما أثار فيديو لشاب من بدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة؛ ليؤمن لقمة العيش لأهله تعاطفا كبيرا.

كما تم تداول فيديو يوثق لحظة محاولة شاب “بدون” الانتحار، بعد مصادرة “بسطته” العشوائية من قبل البلدية والشرطة.

ويظهر الشاب بالفيديو وهو يمسك بسكين، وزجاجة تحتوي على “بنزين”، ويهدد بحرق نفسه، ويصرخ بأن هذه الأغراض. ماله وحلاله، وأن والده توفي حديثاً وهو المعيل الوحيد لأسرته.

محاولة انتحار لشاب من البدون في الكويت بآلة سكين وحاول أن يحرق نفسه ببنزين لولا تدخل بعض الخييرين الموجودين أثناء حملة للبلدية بإزالة بقالته :

الشاب يصرخ : والدي متوفي وانا المعيل لاسرتي لماذا تصادرون بقالتي وحلالي .. 😔 pic.twitter.com/sE0o8ESCPG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 13, 2021

ويعود مصطلح البدون في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961. ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون. الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.