الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
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“بدون بالصليبية” وضع حداً لحياته على شجرة وفاض الكيل بالكويتيين تجاه المسؤولين!

كتب وطن
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تداول ناشطون كويتيون نبأ انتحار شاب من “البدون” يعمل كبائع خضروات، وُجد معلقاً على غصن شجرة في منطقة الشبرة التابعة لمنطقة كبد بمحافظة الجهراء بالكويت.

معلقاً على شجرة

وذكرت صفحات إخبارية كويتية أن الشاب البدون الذي انتحر يدعى يعقوب مفرح عبد الله (26 عاما)، ووجد صباح اليوم الأحد معلقا نفسه في شجرة قرب الخيمة التي يقطنها مع شقيقه.

وتصدر هاشتاغ #انتحار_بدون_الصليبية موقع تويتر في الكويت، جدد خلاله المغردون تعبيرهم عن استياءهم وأسفهم مما وصلت إليه فئة البدون التي زادت حالات الانتحار في أوساطها في الآونة الأخيرة.

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https://twitter.com/Noasadf/status/1376091110347575298

انتحار ابن الـ11 عاماً

وفي فبراير الماضي، أقدم طفل من البدون على الانتحار، وتصدر حينها وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم “انتحار طفل بدون”.

وذكر مصدر أمني في حينها، أن عمليات الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بانتحار طفل. (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

وذكر المصدر أن مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل، ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق. الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، حين طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد، وهو الأمر الذي دفع ذويه إلى. كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقاً في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائية، فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

معلقاً بأسلاك في السقف

وفتح رجال الأمن تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب. الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة.

بدون يحرق نفسه

وفي منتصف الشهر الماضي، تصدر هاشتاغ (#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية) موقع تويتر في الكويت بعدما قام. شاب “بدون” يبلغ من العمر 27 عاما، بمحاولة الانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

كما عبّر مغرّدون حينها أيضاً عن استيائهم وأسفهم مما وصل إليه حال هؤلاء، مشيرين إلى ارتفاع محاولات الإنتحار في. صفوف أبناء هذه الفئة في البلاد.

بدون يهدد بالانتحار 

وفي ديسمبر الماضي، أشعل شاب بدون يُدعى” حمد” النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، ما تسبب. بصدمة في الكويت.

كما أثار فيديو لشاب من بدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة؛ ليؤمن لقمة العيش لأهله تعاطفا كبيرا.

كما تم تداول فيديو يوثق لحظة محاولة شاب “بدون” الانتحار، بعد مصادرة “بسطته” العشوائية من قبل البلدية والشرطة.

ويظهر الشاب بالفيديو وهو يمسك بسكين، وزجاجة تحتوي على “بنزين”، ويهدد بحرق نفسه، ويصرخ بأن هذه الأغراض. ماله وحلاله، وأن والده توفي حديثاً وهو المعيل الوحيد لأسرته.

ويعود مصطلح البدون في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961. ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون. الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

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