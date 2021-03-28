مهاجم فريق ريال مدريد السابق جاريث بيل
مهاجم فريق ريال مدريد السابق جاريث بيل
Imageرياضة

الويلزي بيل يفجر مفاجأة بالعودة إلى ريال مدريد ووكيله يوضح ؟!

كتب وطن
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خرج المهاجم المعار في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي جاريث بيل، ليفجر مفاجأة من جديد. بعد حديثه عن قرب عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد. الذي خرج منه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال اللاعب بيل في تصريح صحفي له عبر شبكة “إسبن” الرياضية، قائلاً: ” في الحقيقة أود العودة إلى فريق ريال مدريد بقوة، بعد انتهاء إعارتي في فريق توتنهام الإنجليزي”.

مستقبل اللاعب

وأردف بيل، ” هذا هو المستقبل الذي أخطط له في المرة المقبلة بالعودة إلى ريال مدريد، كما أن وجودي هنا هذا العام مع توتنهام، هو رغبتي في لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء”.

واستكمل بيل حديثه، ” عقدي مع إدارة فريق ريال مدريد لم ينتهي بعد، وتبقى له عام إضافية مع النادي الملكي”.

توضيح وكيله بارنت

ورد وكيل اللاعب الويلزي “جوناثان بارنت”، في تصريحات له عبر وسائل الاعلام، بشأن عودته إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مع نهاية فترة إعارته في صفوف فريق توتنهام “السيبرز” الإنجليزي.

كما وطالب وكيله “بارنت”، الجماهير بألا تفهم تصريحات موكله بشأن العودة إلى ريال مدريد بصورة مغلوطة وأنها خرجت عن سياقها تماماً. مضيفاً: ” أنه لم يتم تقرير أي شيء بعد. فهو الآن يركز على اللحظة الحالية فقط، مع فريق توتنهام الإنجليزي”.

عقد الويلزي بيل

كما ويمتد عقد اللاعب الويلزي المهاجم السابق جاريث بيل. مع فريق ريال مدريد. والذي أثار الجدل الواسع داخل القلعة البيضاء، الموسم الماضي مع الفريق، والجلوس كثيراً على دكة البدلاء وعدم مشاركته مع صفوف فريق ريال مدريد، إلى صيف عام 2022م.

تهديد خزينة الريال

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو كراتب سنوي في عقده مع ريال مدريد الإسباني، مع دفع إدارة الفريق مبلغ مثله من أجل الضرائب. ليصل المبلغ الذي تدفعه إدارة فريق ريال مدريد. جراء هذا العقد إلى 30 مليون يورو.

الأزمة مع زيدان

كما أن اللاعب أثار أزمته وصراعه مع مدرب فريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، وعدم الاستجابة لتعليماته.

كما أن الصحف الإسبانية منذ ذلك الحين، لم تتوقف عن مهاجم اللاعب الويلزي بيل وتصرفاته الغير اللائقة مع إدارة ومدرب نادي ريال مدريد. ليلاحق مرة أخرى في فريقه توتنهام بأنه يفعل مثل ذلك.

أهداف بيل مع توتنهام

واستطاع المهاجم الويلزي جاريث بيل المعار من فريق ريال مدريد إلى توتنهام الإنجليزي، تسجيل 10 أهداف مع الفريق. بعد مشاركته في 25 مباراة، كما وصنع 3 أهداف أخرين.

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على الرغم من مشاركته القليلة مع الفريق وجلوسه كذلك على دكة البدلاء. وأزمته مدربه البرتغالي جوزيه مورنيو.

كما أنها خرجت كثيراً عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتساؤل الصحفيين خلال الحوارات مع مدرب فريق توتنهام مورينيو عن سبب عدم مشاركة اللاعب، ليرد عليهم: ” أنه في إطار الاستعداد والتجهيز، وإذا عاد لمستواه في التدريب، سأقوم بمشاركته مع صفوف الفريق”.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية وريال سوسيداد

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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