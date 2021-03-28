الويلزي بيل يفجر مفاجأة بالعودة إلى ريال مدريد ووكيله يوضح ؟!

خرج المهاجم المعار في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي جاريث بيل، ليفجر مفاجأة من جديد. بعد حديثه عن قرب عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد. الذي خرج منه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال اللاعب بيل في تصريح صحفي له عبر شبكة “إسبن” الرياضية، قائلاً: ” في الحقيقة أود العودة إلى فريق ريال مدريد بقوة، بعد انتهاء إعارتي في فريق توتنهام الإنجليزي”.

📸💬 Jonathan #Barnett (agent de Bale) "Les propos de Gareth Bale ont été sortis de leur contexte. Il est encore trop tôt pour savoir où il sera la saison prochaine. Il n'y a rien de décidé." @espn pic.twitter.com/3wa0O2Cvk2 — Peña Madridista Sénégal (@PM_Senegal221) March 27, 2021

مستقبل اللاعب

وأردف بيل، ” هذا هو المستقبل الذي أخطط له في المرة المقبلة بالعودة إلى ريال مدريد، كما أن وجودي هنا هذا العام مع توتنهام، هو رغبتي في لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء”.

واستكمل بيل حديثه، ” عقدي مع إدارة فريق ريال مدريد لم ينتهي بعد، وتبقى له عام إضافية مع النادي الملكي”.

توضيح وكيله بارنت

ورد وكيل اللاعب الويلزي “جوناثان بارنت”، في تصريحات له عبر وسائل الاعلام، بشأن عودته إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مع نهاية فترة إعارته في صفوف فريق توتنهام “السيبرز” الإنجليزي.

جاريث بيل من تدريبات المنتخب الويلزي 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/YXdmTFdErD — Yallakora (@Yallakoranow) March 22, 2021

كما وطالب وكيله “بارنت”، الجماهير بألا تفهم تصريحات موكله بشأن العودة إلى ريال مدريد بصورة مغلوطة وأنها خرجت عن سياقها تماماً. مضيفاً: ” أنه لم يتم تقرير أي شيء بعد. فهو الآن يركز على اللحظة الحالية فقط، مع فريق توتنهام الإنجليزي”.

عقد الويلزي بيل

كما ويمتد عقد اللاعب الويلزي المهاجم السابق جاريث بيل. مع فريق ريال مدريد. والذي أثار الجدل الواسع داخل القلعة البيضاء، الموسم الماضي مع الفريق، والجلوس كثيراً على دكة البدلاء وعدم مشاركته مع صفوف فريق ريال مدريد، إلى صيف عام 2022م.

Gareth Bale plans on being back at Real Madrid next season 👀

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جاريث بيل يخطط للعودة إلى ريال مدريد الموسم القادم pic.twitter.com/XBobZjmYct — Omar Momani (@omomani) March 24, 2021

تهديد خزينة الريال

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو كراتب سنوي في عقده مع ريال مدريد الإسباني، مع دفع إدارة الفريق مبلغ مثله من أجل الضرائب. ليصل المبلغ الذي تدفعه إدارة فريق ريال مدريد. جراء هذا العقد إلى 30 مليون يورو.

الأزمة مع زيدان

كما أن اللاعب أثار أزمته وصراعه مع مدرب فريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، وعدم الاستجابة لتعليماته.

جاريث بيل صرح بأن السبب الأساسي في انتقاله لتوتنهام هو ان يكون جاهزًا لبطولة اليورو و من ثم العودة لريال مدريد pic.twitter.com/eJ5SLKakon — E P L W O R L D (@EPLworld) March 24, 2021

كما أن الصحف الإسبانية منذ ذلك الحين، لم تتوقف عن مهاجم اللاعب الويلزي بيل وتصرفاته الغير اللائقة مع إدارة ومدرب نادي ريال مدريد. ليلاحق مرة أخرى في فريقه توتنهام بأنه يفعل مثل ذلك.

أهداف بيل مع توتنهام

واستطاع المهاجم الويلزي جاريث بيل المعار من فريق ريال مدريد إلى توتنهام الإنجليزي، تسجيل 10 أهداف مع الفريق. بعد مشاركته في 25 مباراة، كما وصنع 3 أهداف أخرين.

الويلزي جاريث #بيل يؤكد عودته إلى #ريال_مدريد عقب انتهاء إعارته إلى #توتنهام لاستكمال آخر موسم في عقده مع النادي "الملكي" pic.twitter.com/2KBs8LRLN1 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 23, 2021

على الرغم من مشاركته القليلة مع الفريق وجلوسه كذلك على دكة البدلاء. وأزمته مدربه البرتغالي جوزيه مورنيو.

كما أنها خرجت كثيراً عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتساؤل الصحفيين خلال الحوارات مع مدرب فريق توتنهام مورينيو عن سبب عدم مشاركة اللاعب، ليرد عليهم: ” أنه في إطار الاستعداد والتجهيز، وإذا عاد لمستواه في التدريب، سأقوم بمشاركته مع صفوف الفريق”.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

🗣 جاريث بيل: "أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعلني أتيت إلى توتنهام هذا العام هو لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء. كانت الخطة الأصلية هي القيام بموسم مع توتنهام وبعد اليورو لا يزال هناك عام متبقي في ريال مدريد. خطتي هي العودة ، هذا هو الحد الذي خططت له." pic.twitter.com/BfCZdUHytN — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 23, 2021

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية وريال سوسيداد

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

#جاريث_بيل: أخطط للعودة إلى #ريال_مدريد حتى ينتهي عقدي بعد انتهاء فترة الإعارة مع #توتنهام pic.twitter.com/2GoNkOZ3MV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 23, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

🔴 SER | إذا استمر زيدان ، جاريث بيل لن يدخل الفالديبيباس للتدريب" • ريال مدريد مستعد لدفع 80٪ من مستحقاته ليتخلص منه. 💰 • محيط بيل يقول إنه يفتقد مدينة مدريد كثيرًا pic.twitter.com/1MjQuZp3TU — Madridista World (@RMC_AH7) March 24, 2021

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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