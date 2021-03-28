الفنان السعودي سعيد القحطاني يحسم أنباء ارتباطه بـ”زارا البلوشي”

حسم الفنان السعودي سعيد القحطاني، الأنباء المتداولة حول ارتباطه وطلاقه بالفنانة العمانية زار البلوشي.

وجب التنويه!

وقال سعيد القحطاني بفيديو نشره عبر خاصية الستوري على حسابه بـ”انستجرام”: “وجب التنبيه، لأن الموضوع صار مبالغاً فيه”.

وتابع:”أنا لا تربطني أي علاقة بالأخت زارا البلوشي سوى علاقة عمل، عمل واحد، وحتى مشاهدنا كانت قليلة”.

وحول ذكر زارا البلوشي اسم عائلة “القحطاني”، قال سعيد: “تتكلم عن شخص آخر لا أعلم من هو، ولا أريد أن أعلم من هو، فأرجوكم لماذا تطلقون علي هكذا شائعات”.

اتركوني وشأني

واستطرد: “يتابعني في انستجرام فقط 2000، فلن تستفيدوا مني مشاهدات أبدا، لا أحد يعلم عنكم، أرجوكم اتركوني وشأني”.

جاء رد سعيد القحطاني بعد تغريدة نشرتها زارا البلوشي، وأثارت فيها الجدل حول هوية طليقها الذي انفصلت عنه بعد زواج دام نحو شهر.

وغرّدت زارا البلوشي عبر حسابها على تويتر:“اللهم عوضني بالخير و ليس برجل لأنه يحسب قلوب النساء من مطاط. يجلس يكسر ويكسر فيه ثم يقول هذه قسمة ونصيب. ترا القلب إذا نكسر ما يطلّع صوت لأنه مو صحن. الله يصلحك يا قحطاني“.

اللهم عوضني بالخير و ليس بالرجل لانهم يحسبون قلوب النساء من مطاط 😣يجلس يكسر يكسر فيه ثم يقول هذه قسم ونصيب 💔 ترا القلب لانكسر ما يطلع صوت موب صحن الله يصلحك يا قحطاني — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) March 26, 2021

سعيد القحطاني

وأثارت تغريدة زارا البلوشي التكهنات حول كون زوجها الأخير الذي انفصلت عنه مؤخرًا هو زميلها الممثل السعودي سعيد القحطاني.

وكان معلقون تداولوا اسم سعيد القحطاني سابقًا وقت الإعلان عن زواجها الثاني.

وتحفظت زارا البلوشي على كشف هوية زوجها الذي ارتبطت به بعد نحو عامين من انفصالها عن زوجها الأول المخرج السعودي سمير عارف بعد زواج استمر 5 سنوات.

انفصال زارا البلوشي

وقبل أيام، فاجأت زارا البلوشي، جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”: “لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك”.

كما وتابعت زارا البلوشي: “لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا”.

وشرحت زارا البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: “جميعكم ستتساؤلون لماذا نشرت الخبر. لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي”.

وتابعت: “أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر“.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: “الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن”.

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