الفنان أحمد سعد يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج رامز جلال.. هل هو أحد الضحايا؟

أثار الفنان المصري أحمد سعد شكوكاً بين الجمهور حول مشاركته في برنامج مقالب الفنان المصري رامز الجلال الجديد، والذي سيعرض في رمضان 2021.

أحمد سعد: لا يمكنني الحديث!

وقال أحمد سعد في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية حول مشاركته في برنامج “رامز مريض نفسي”.: “لا يمكنني الإدلاء بأي تصريحات تخص هذا الموضوع، لأنه من المهنية عدم الحديث عن ذلك، سواء كنت سأشارك أم لا”.

وأوضح أحمد سعد أنه لم يشارك من قبل في برامج رامز جلال خلال الأعوام السابقة، وأنه يتفاءل بالخير هذا العام. وطلب من جمهوره انتظاره في شهر رمضان.

وبرر أحمد سعد زيارته إلى السعودية، بأنه توجه لأداء فريضة العمرة، مؤكداً أنه دعا لكل محبيه والمواطنين. أجمعين، وعبر عن سعادته بقضائه أحلى أيام في حياته.

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أحمد سعد في السعودية

بينما توقع الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات أحمد سعد تؤكد على مشاركته في برنامج. رامز جلال لرمضان 2021.

وسبق أن كشف أحمد سعد عن زيارته لرامز جلال في مكان تصويره الخاص بمسلسل “ضل راجل” لأنه سيشارك. في تقديم أغنية ضمن أحداث المسلسل.

رامز جلال في الرياض

هذا وقد انتشر قبل يومين فيديو مسرب منسوب لرامز جلال، يكشف كيف سيظهر في برنامج مقالبه الجديد. المقرر عرضه في رمضان 2021.

ويظهر بالفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تطبيق “تيك توك” في السعودية رامز جلال، وهو يمشي في موقع. تصوير برنامجه، وبرفقته عدد من العاملين معه.

وأشار صاحب الفيديو إلى أن رامز جلال في الرياض، وعلق، وحاول تقريب الصورة باستخدام “الزوم”، وعلق قائلاً: .“رامز جلال نجم اليوتيوب، شاهدوا لقد صبغ شعره بالأحمر والأصفر”.

رامز جلال: مدينة ملاهي

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.

وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.

ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.

برنامج رامز جلال: الضيف يقفز في الماء

ويظهر رامز بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وأشارت المصادر إلى أن رامز يعتمد في برنامجه الجديد على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.

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