العمانيون يناشدون السلطان هيثم بن طارق لتأجيل القروض الشخصية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بحملة مطالب ثانية، لتأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية. بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية2” تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة. منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

🔴 #تاجيل_القروض_الشخصية_العمانية2 يتصدر الترند وسط مطالبة بتأجيل القروض الشخصية لكثرة المصاريف التى تترتب على البعض في ظل الأوضاع الراهنة دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية والعمل على إعادة جدولة القروض إن تطلب الأمر. — شبكة عُمان | Oman Network 🍥 (@OMN_4) March 28, 2021

تأجيل القروض الشخصية العمانية

وعلل المغردون عبر الوسم هذه الحملة من المطالبات بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي خلفتها جائحة كورونا في البلاد.

هناك من تم تخفيض رواتبهم الشهرية والمسرحون عن العمل وأصحاب المشاريع والقروض السكنية الشخصية والتمويل لذا وجب ضرورة #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه2 وبدون فوائد في ظل هذه الظروف الراهنه — لمار البلوشيه 💅 (@OM_Prestige) March 28, 2021

إضافة إلى حالة الركود الاقتصادي والبطالة التي لا تزال في ارتفاع في الأوساط المختلفة.

إلى أصحاب القرارات، إلى أصحاب السمو، والسادة من يرى ويتابع هاشتاقات العمانيين، وصلوا كلامنا ومعاناتنا إلى مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله، أصبحنا لا حول منا ولا قوة، الديون تلاحقنا، والغلاء يلاحقنا، والقرارات التعسفيه… #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه2 — وطني الغالي (قابوس نبض قلوبنا) (@Fatima999oman) March 28, 2021

وكتب أحد المغردين حول الوسم قائلاً: “في ظِل الظروف الحاليّة للمواطنين، فإن تأجيل القروض الشخصية العمانيه لإشعارٍ آخر مطلب. إنساني ووطني مع تجميد الفوائد طوال فترة التأجيل لمن يرغب في ذلك.”

في ظِل الظروف الحاليّة للمواطنين، فإن #تأجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه2 لإشعارٍ آخر مطلب إنساني ووطني مع تجميد الفوائد طوال فترة التأجيل لمن يرغب في ذلك. البنوك العُمانية استفادت في سنوات الرخاء من المواطن وزادت من أرباحها وأصولها، فكيف لا ترد الجميل للوطن والمواطن في هذه الأوضاع! — راشِـــــدْ | 𝕽𝖆𝖘𝖍𝖎𝖉 (@rashed_saidi7) March 28, 2021

وتابع موجها حديثه لبنوك السلطنة:”البنوك العُمانية استفادت في سنوات الرخاء من المواطن وزادت من أرباحها وأصولها، فكيف. لا ترد الجميل للوطن والمواطن في هذه الأوضاع!”.

فيما دون أحد النشطاء: “إلى أصحاب السمو، والسادة، هل يرضيكم من يحصل للمواطن، وهل يرضيكم قرارات هذه اللجنة، التي بسبب. قراراتها الغير مدروسة، تحمل المواطن أخطاءها.”

إلى أصحاب السمو، والسادة، هل يرضيكم من يحصل للمواطن، وهل يرضيكم قرارات هذه اللجنة، التي بسبب قراراتها الغير مدروسة، تحمل المواطن اخطاءها، فلماذا لا تعترف بأخطاء بعض القرارات، والله،الوزراء السابقين ارحم من هؤلاء، في قراراتهم بالرغم من الفساد. #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه2 — وطني الغالي (قابوس نبض قلوبنا) (@Fatima999oman) March 28, 2021

وأكمل:”فلماذا لا تعترف بأخطاء بعض القرارات، والله،الوزراء السابقين ارحم من هؤلاء، في قراراتهم بالرغم من الفساد.”.

وحذر مغرد آخر من رفع نسبة الفائدة: “رفع نسبة الفائدة من البنوك بسبب أزمة كورونا وتجاوبا مع خطة التوازن المالي مما سيولد. ضغط هائل على المقترضين.”

رفع نسبة الفائدة من البنوك بسبب أزمه #كورونا وتجاوبا مع خطة التوازن المالي

مما سيولد ضغط هائل على المقترضين

بات ضروريا جدا أن تساير البنوك هذا التغيير

بحلول تسمح بعدم الضغط على زبائنهم

وذلك بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر

مما سيتوافق مع النهج الجديد #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه2 — 𝓪𝓫𝓸_𝓪𝓵𝓲_33 (@abo_ali__33) March 28, 2021

وتابع مناشدا البنوك:”بات ضروريا جدا أن تساير البنوك هذا التغيير بحلول تسمح بعدم الضغط على زبائنهم وذلك بتأجيل الأقساط. لمدة 6 أشهر مما سيتوافق مع النهج الجديد”.

تأجيل القروض الشخصية

وكانت سلطنة عمان قد شهدت قبل أسابيع حملة مماثلة للمطالبة بتأجيل القروض الشخصية في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعصف بها، وكانت الحملة تحت نفس الوسم “تأجيل القروض الشخصية العمانية”.

تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الشهر الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية. لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

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