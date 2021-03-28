عمانيون يطالبون بتأجيل القروض الشخصية
عمانيون يطالبون بتأجيل القروض الشخصية
الهدهد

العمانيون يناشدون السلطان هيثم بن طارق لتأجيل القروض الشخصية

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بحملة مطالب ثانية، لتأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية. بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية2”  تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة. منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

 

 

 

تأجيل القروض الشخصية العمانية

وعلل المغردون عبر الوسم هذه الحملة من المطالبات بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي خلفتها جائحة كورونا في البلاد.

إضافة إلى حالة الركود الاقتصادي والبطالة التي لا تزال في ارتفاع في الأوساط المختلفة.

وكتب أحد المغردين حول الوسم قائلاً: “في ظِل الظروف الحاليّة للمواطنين، فإن تأجيل القروض الشخصية العمانيه لإشعارٍ آخر مطلب. إنساني ووطني مع تجميد الفوائد طوال فترة التأجيل لمن يرغب في ذلك.”

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وتابع موجها حديثه لبنوك السلطنة:”البنوك العُمانية استفادت في سنوات الرخاء من المواطن وزادت من أرباحها وأصولها، فكيف. لا ترد الجميل للوطن والمواطن في هذه الأوضاع!”.

فيما دون أحد النشطاء: “إلى أصحاب السمو، والسادة، هل يرضيكم من يحصل للمواطن، وهل يرضيكم قرارات هذه اللجنة، التي بسبب. قراراتها الغير مدروسة، تحمل المواطن أخطاءها.”

وأكمل:”فلماذا لا تعترف بأخطاء بعض القرارات، والله،الوزراء السابقين ارحم من هؤلاء، في قراراتهم بالرغم من الفساد.”.

وحذر مغرد آخر من رفع نسبة الفائدة: “رفع نسبة الفائدة من البنوك بسبب أزمة كورونا وتجاوبا مع خطة التوازن المالي مما سيولد. ضغط هائل على المقترضين.”

وتابع مناشدا البنوك:”بات ضروريا جدا أن تساير البنوك هذا التغيير بحلول تسمح بعدم الضغط على زبائنهم وذلك بتأجيل الأقساط. لمدة 6 أشهر مما سيتوافق مع النهج الجديد”.

تأجيل القروض الشخصية

وكانت سلطنة عمان قد شهدت قبل أسابيع حملة مماثلة للمطالبة بتأجيل القروض الشخصية في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعصف بها، وكانت الحملة تحت نفس الوسم “تأجيل القروض الشخصية العمانية”.

تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الشهر الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية. لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

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