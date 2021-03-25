علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بشكل غير مباشر على المبادرة السعودية والمساعي السياسية المبذولة من أجل وقف الحرب المستعرة في اليمن، منذ سنوات، والتي كان لسلطنة عمان دور الوساطة من أجل التوصل إليها.

وقال مفتي سلطنة عمان خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، دونها قبل يومين تزامنا مع المبادرة السعودية: “السلم. راحة ورحمة، والحرب نكد وعذاب، ولن يستطيع أحد أن يتحكم في الحرب بعد أن يشتد سعيرها، ويمتد ضرامها. فقد يكون مسعرها أول من يصلاها”.

السلمُ راحةٌ ورحمةٌ، والحربُ نكدٌ وعذابٌ، ولن يستطيعَ أحدٌ أن يتحكمَ في الحربِ بعد أن يشتدَّ سعيرُها، ويمتدَّ ضرامُها، فقد يكونُ مُسعِّرُها أولَ من يصلاها، لذلك كان السلمُ غايةَ مطلبِ العقلاء، ونهايةَ مسعى الحكماء. pic.twitter.com/5PnhKfrIvO — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 23, 2021

وتابع أحمد الخليلي مشددا على أنه “لذلك كان السلم غاية مطلب العقلاء، ونهاية مسعى الحكماء، والعجب من أمة أوتيت. القرآن الداعي إلى السلم والوفاق، المحذر من الفتنة والشقاق.”

وأكمل مفتي سلطنة عمان متسائلا:”فكيف تنسى عهد الله إليها، وتسارع إلى الاستجابة لداعي الفتنة، وتتصامم عن نداء الحكمة، فينقلب. بأسها بينها شديداً، كأنما لم يطرق مسامعها صوت الموعظة من ندائه، فلم تهتد للتمييز بين مصلحتها ومضرتها.”

وختم الشيخ أحمد الخليلي بيانه بقول الله تعالى: “يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين”.

ردود فعل واسعة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المفتي العماني، مؤكدين على حاجة العالم العربي والإسلامي لمثل هذه. التوجهات والآراء الحكيمة والرزينة، والتي تخدم الشعوب العربية والإسلامية وتخرجهم من شبح الحرب الذي دمر حياتهم.

وقال أحد المغردين معلقاً: ” كلمات مباركة منكم شيخنا الجليل ما أحوجنا في هذا العصر للغة السِلم والسلام، والشفقة لبني الإنسان.”

كلمات مباركة منكم شيخنا الجليل

ما أحوجنا في هذا العصر للغة السِلم والسلام، والشفقة لبني الإنسان، فكم دمرت تلك الحروب من أوطان، وقتلت آلاف الأبرياء، وشردت الملايين من البشر بدون ذنب ارتكبوه.. فالسلام فعلا هو لغة العقلاء والحكماء. pic.twitter.com/scmVp0ihiv — أبو حفص عبدالله الحوسني (@Abuhafsalhosni) March 23, 2021

وتابع:”فكم دمرت تلك الحروب من أوطان، وقتلت آلاف الأبرياء، وشردت الملايين من البشر بدون ذنب ارتكبوه. فالسلام فعلا هو لغة العقلاء والحكماء”.

أما مغرد آخر فعلق قائلاً: “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.. لقد أمر الله بالجنوح للسلم مع العدو شريطة. أن يجنح العدو لذلك السلم .. والسلم ليس قولاً مجرداً من الأفعال فإن لم تدعم القولَ أفعالٌ كان هذا ” السلام. ” مكراً وكيداً ودخناً على المُعندىٰ عليهم”.

" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله .."

لقد أمر الله بالجنوح للسلم مع العدو شريطة أن يجنح العدو لذلك السلم ..

والسلم ليس قولاً مجرداً من الأفعال

فإن لم تدعم القولَ أفعالٌ كان هذا " #السلام " مكراً وكيداً ودخناً على المُعندىٰ عليهم — سهل بن صعب (@Sahl_ibn_saab) March 23, 2021

مبادرة السعودية لليمن

وفي وقت سابق، كشفت مصادر يمنية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك. بعد إعلان الرياض من جانبها وقف إطلاق النار.

وقال حساب “اليمن حصري”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجهت السعودية بوقف كافة الجبهات في اليمن. وأصدرت أوامر لوزير الدفاع اليمني بالوقف الفوري للمعارك في مأرب وتعز وحجة”.

وأضاف الحساب اليمني: “كان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي قد أبلغ الوزير اليمني بذلك في اتصال هاتفي فور إعلان المبادرة السعودية”.

الجيش اليمني يرفض وقف المعارك

وتابع: “مصادر عسكرية في مأرب أكدت رفض الجيش اليمني وقف المعارك واعتبرت ذلك خيانة للتضحيات التي قدمها الجيش. والمقاومة للدفاع عن المدينة واليمن”.

وأكمل: “تعز هي الأخرى رفضت وقف المعارك ووجه الجيش الليلة نداء لأبناء المحافظة بإمداد الجيش والمقاومة لمواصلة الانتصارات”.

توقف الإمدادات العسكرية

واستكمل: “اليوم وفي اتصال مع أحد ضباط الجيش في #تعز، أكد لنا توقف الامدادات العسكرية عن تعز من قبل التحالف. منذ بداية فبراير الماضي وانقطاع مرتبات افراد الجيش منذ ثلاثة أشهر”.

واستطرد: “شهود عيان في مناطق تهامة (محافظة #الحديدة) أكدوا قيام #الحوثيين نقل معدات عسكرية لتعزيز معاركها في #تعز”.

قوات طارق عفاش

وأضاف: “هذه التعزيزات لم يتم اعتراضها من قبل طارق عفاش وقواته المتواجدة في الساحل الغربي حسب شهود العيان”.

مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن. تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن وقف إطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب. مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم. المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

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