ما حقيقة تحول اللاعب “رودويغيز” إلى امرأة وتغيبه عن منتخب كولومبيا ؟!

أثارت صورة للنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تداولها بشكل كبير عبر تطبيق “الوتسـأب” في دولة إنجلترا.

موجة من السخرية والغضب. لدى عشاق وجماهير الكرة الإنجليزية. وكذلك فريق إيفرتون الذي يلعب في صفوفه اللاعب ” خاميس رودريغيز”.

If the James Rodriguez story were true… I mean it wouldn't be the worst move he ever made pic.twitter.com/aFAp5hKrcq — Jed Williamson (@TheGreatLummox) March 24, 2021

شائعة التحول إلى امرأة

بعد انتشار شائعة بحق نجم فريق إيفرتون الإنجليزي “خاميس رودريغيز” 29 عاماً. الذي يلعب في مركز الجناح وصناع الألعاب في الفريق.

📸🇨🇴: خاميس رودريغيز بـقميص كولومبيا الجديد لــكوبا امريكا. pic.twitter.com/zEvApEmnJX — محمد. (@_M0h4) March 23, 2021

كما جاء مفادها بأن غياب اللاعب عن منافسات تصفيات كأس العالم كع منتخب بلاده كولومبيا. والذي من المقرر أن تقام في 2022م. داخل دولة قطر. هو تعاطيه عقاقير هرمونية ليتحول إلى امرأة.

حقيقة الأمر

كما وأن حقيقة الأمر وغياب نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق. والنجم الحالي مع فريق إيفرتون “التوفيز” الإنجليزي الكولومبي “رودريغيز”. في الأسابيع الأخيرة الماضية.

16- 🇩🇪 ستيفن هوفمان 128 هدف في 541 مباراة

17- 🇧🇪 كيفن دي بروين 128 هدف في 555 مباراة

18- 🇨🇴 خاميس رودريغيز 122 هدف في 439 مباراة

19- 🇳🇱 ويسلي شنايدر 122 هدف في 504 مباريات

20- 🇸🇪 اولا تويفونين 117 هدف في 397 مباراة pic.twitter.com/zmyt1Q6KGX — Mido Hellani (@HellaniMido) March 19, 2021

بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مع فريق ليفربول ” الريدز” حامل اللقب السابق لدوري الإنجليزي “البريميرليج” في يوم ال 20 من شهر فبراير الماضي.

تخلص ريال مدريد من اللاعب

كما وتداولت التقارير الصحفية. بأن سبب تخلص ريال مدريد” الملكي” من اللاعب يعود إلى هذا الأمر. والذي يسبب له ضعفاً في الجسد.

📸| خاميس رودريغيز يعود إلى تدريبات ايفرتون pic.twitter.com/SY5VMlsItx — إيفرتون العرب (@Arab_EFC) March 25, 2021

وبالتالي كثرة الإصابات للاعب. وانتقاله إلى صفوف متصدر الدوري الألماني ” البايرن ميونيخ” البافاري. وحامل لقب كأس العالم للأندية. كما احتل البطل السابق لدوري أبطال أوروبا 2019-2020م.

الخضوع لعملية جراحية

وبالعودة إلى رسائل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والشائعة التي أخذت الصدى الواسع عبر تطبيق “واتساب”.

وكما تحدثت على أن اللاعب الكولومبي “رودريغيز”. قرر الخضوع لجراحة في الأسابيع المقبلة للتحول نهائياً إلى امرأة ولن يلعب كرة القدم مجدداً.

السخرية في الوسط الإعلامي

كما ولاقت تلك الرسائل من قبل النشطاء المجهولين في دولة انجلترا. السخرية عبر بعض وسائل الإعلام الانجليزية التي تداولت الخبر.

إلى جانب تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الشائعة. كما واستخدم صور مدبلجة للاعب “رودريغيز” والتلاعب فيها. ليبدو على شكل هيئة امرأة.

قبل 3 سنوات : – الصحفي: هل تعلمت اللغة الألمانية؟

– خاميس رودريغيز : مولر علمني الكلمات الألمانية البذيئة و قال لي إن كنت تريد تعلم اللغة الألمانية بأدب اذهب إلى نوير . pic.twitter.com/Y0siRgKe0D — IN SPORT (@Celebrities_wo1) March 25, 2021

فيما تحدث البعض على أنها مجرد مزحة ثقيلة من باب كسر حالة الملل في أوساط الجماهير نتيجة توقف اللاعب وغيابه عن المشاركة الدولية مع منتخب بلاده كولومبيا.

المطالبة بحذفها

كما ودعا العديد من النشطاء في دولة انجلترا إلى اعتبار تلك صورة مهينة بحق اللاعب “رودريغيز” مطالبين بعدم تداولها وكما نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. والقيام بحذفها. حتى لو كان الأمر مجرد مزحة.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. وكما خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

وكما بفارق هدف وحيد. يأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

رسمياً | رابطة البريميرليغ أعلنت عن بداية موسم 2021/22 سيكون في يوم 14 أغسطس 2021 ونهاية الموسم 22 مايو 2022. pic.twitter.com/eLOzhhnSaJ — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 25, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وكما يتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة. كما بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

📊 – فقط مانشستر سيتي (94%، 15 من أصل 16) حقق نسبة فوز في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في 2021 أفضل من برشلونة (92%، 12 من أصل 13). pic.twitter.com/dm3AjKC3DC — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 22, 2021

وكما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

كما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

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