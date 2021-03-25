حقيقة شائعة اللاعب خاميس رودريغيز
حقيقة شائعة اللاعب خاميس رودريغيز
Imageرياضة

ما حقيقة تحول اللاعب “رودويغيز” إلى امرأة وتغيبه عن منتخب كولومبيا ؟!

كتب وطن
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أثارت صورة للنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تداولها بشكل كبير عبر تطبيق “الوتسـأب” في دولة إنجلترا.

موجة من السخرية والغضب. لدى عشاق وجماهير الكرة الإنجليزية. وكذلك فريق إيفرتون الذي يلعب في صفوفه اللاعب ” خاميس رودريغيز”.

شائعة إلى امرأة

بعد انتشار شائعة بحق نجم فريق إيفرتون الإنجليزي “خاميس رودريغيز” 29 عاماً. الذي يلعب في مركز الجناح وصناع الألعاب في الفريق.

كما جاء مفادها بأن غياب اللاعب عن منافسات تصفيات العالم كع منتخب بلاده كولومبيا. والذي من المقرر أن تقام في 2022م. داخل دولة قطر. هو تعاطيه عقاقير هرمونية ليتحول إلى امرأة.

حقيقة الأمر

كما وأن حقيقة الأمر وغياب نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق. والنجم الحالي مع فريق إيفرتون “التوفيز” الإنجليزي الكولومبي “رودريغيز”. في الأسابيع الأخيرة الماضية.

بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مع فريق ليفربول ” الريدز” حامل اللقب السابق لدوري الإنجليزي “البريميرليج” في يوم ال 20 من شهر فبراير الماضي.

تخلص ريال مدريد من اللاعب

كما وتداولت التقارير الصحفية. بأن سبب تخلص ريال مدريد” الملكي” من اللاعب يعود إلى هذا الأمر. والذي يسبب له ضعفاً في الجسد.

وبالتالي كثرة الإصابات للاعب. وانتقاله إلى صفوف متصدر الدوري الألماني ” البايرن ميونيخ” البافاري. وحامل لقب كأس العالم للأندية. كما  احتل البطل السابق لدوري أبطال أوروبا 2019-2020م.

الخضوع لعملية جراحية

وبالعودة إلى رسائل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  والشائعة التي أخذت الصدى الواسع عبر تطبيق “واتساب”.

وكما تحدثت على أن اللاعب الكولومبي “رودريغيز”. قرر الخضوع لجراحة في الأسابيع المقبلة للتحول نهائياً إلى امرأة ولن يلعب كرة القدم مجدداً.

السخرية في الوسط الإعلامي

كما ولاقت تلك الرسائل من قبل النشطاء المجهولين في دولة انجلترا. السخرية عبر بعض وسائل الإعلام الانجليزية التي تداولت الخبر.

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إلى جانب تداول النشطاء عبر التواصل الاجتماعي الشائعة.  كما واستخدم صور مدبلجة للاعب “رودريغيز” والتلاعب فيها. ليبدو على شكل هيئة امرأة.

فيما تحدث البعض على أنها مجرد مزحة ثقيلة من باب كسر حالة الملل في أوساط الجماهير نتيجة توقف اللاعب وغيابه عن المشاركة الدولية مع منتخب بلاده كولومبيا.

المطالبة بحذفها

كما ودعا العديد من النشطاء في دولة انجلترا إلى اعتبار تلك صورة مهينة بحق اللاعب “رودريغيز” مطالبين بعدم تداولها وكما نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. والقيام بحذفها. حتى لو كان الأمر مجرد مزحة.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. وكما خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

وكما بفارق هدف وحيد. يأتي في المركز الثالث الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وكما يتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة. كما بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس.  بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

كما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

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