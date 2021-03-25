أمل الشهراني
أمل الشهراني
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“قاتلينهم في بيت الله في أرض الله”.. “شاهد” أمل الشهراني تنهار باكية بسبب قتل الكلاب

كتب وطن
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شنت الناشطة السعودية أمل الشهراني، هجوماً لاذعاً على حملة “تسميم ” المنتشرة في ، للتخلص من الكلاب الضالة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بمقطع الذي صورته الشهراني لنفسها متحدثة حول هذا الموضوع، وهي في حالة انهيار وبكاء شديد.

أمل الشهراني: ماني قادرة استوعب

وقالت الشهراني بالمقطع المتداول والذي أثار موجة من التفاعل ورصدته “وطن”: “ماني قادرة أستوعب كمية الكلاب. اللي تنقتل، يعني حرام والله حرام، قاعدين في مكة في بيت الله، كيف”.

وتابعت: “ياخي أنا متأكد أن هذه التصرفات تصرفات فردية، لأنه الأمير محمد بن سلمان مستحيل يرضى بهذا الشيئ.”

وتابعة مشيدة بابن سلمان:”هذا أمير انسانية، لو يدري رح ينتفهم واحد واحد، مستحيل هالشي يصير في بلدنا، بلد . والدين، شوهتوا البلد الله يشوهكم، شوهتوه بأفعالكم الفردية، كيف قتلتوه، ياخي سوولهم محمية، ما في تعبير”.

تعليقات واسعة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الناشطة السعودية، التي أكدت على أنها تريد للموضوع أن يصبح “تريند”. في المملكة، من أجل التوصل إلى حل بهذا الموضوع.

وقال أحد المغردين موجهاً حديثه للناشطة الشهراني: “ادفعي فلوس مع غيرك الحساسين ونأسس جمعيات لفصيلتك غيره ابقي ابكي لين تتعبين”.

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أما ناشط آخر فعلق قائلاً: “ما أكلوا ولدك ولا بنتك عشان تقولين هالكلام ياليتك تنطمين و تخلين شؤون دولتنا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة قد شهدت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يوثق نفوق عدد من الكلاب. الضالة بعد تسميمها من قبل بلدية “خليص” التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد يوم السبت الماضي.

وذلك في إطار حملة على الكلاب الضالة والمسعورة في الشوارع والطرقات، بعد مقتل طفلة بسبب الكلاب الضالة في الرياض.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء السعوديين مع المقطع الذي وثق قتل الكلاب في الطريق، وتصويرهم بعد ذلك. معتبرين بأن الأمر فيه خروج عن الإنسانية ومبالغ فيه.

فيما اعتبر آخرون بأن ذلك من أجل مصلحة المواطنين، نظراً لأن تلك الكلاب سبق وأن هاجمت أشخاصاً عديدين فيما قبل.

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