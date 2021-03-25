“قاتلينهم في بيت الله في أرض الله”.. “شاهد” أمل الشهراني تنهار باكية بسبب قتل الكلاب

شنت الناشطة السعودية أمل الشهراني، هجوماً لاذعاً على حملة “تسميم الكلاب” المنتشرة في المملكة، للتخلص من الكلاب الضالة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بمقطع فيديو الذي صورته الشهراني لنفسها متحدثة حول هذا الموضوع، وهي في حالة انهيار وبكاء شديد.

امل الشهراني منهارة تبكي : ماني قادرة استوعب .. حرام والله حرام pic.twitter.com/rgFRGRz32K — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 24, 2021

أمل الشهراني: ماني قادرة استوعب

وقالت الشهراني بالمقطع المتداول والذي أثار موجة من التفاعل ورصدته “وطن”: “ماني قادرة أستوعب كمية الكلاب. اللي تنقتل، يعني حرام والله حرام، قاعدين في مكة في بيت الله، كيف”.

وتابعت: “ياخي أنا متأكد أن هذه التصرفات تصرفات فردية، لأنه الأمير محمد بن سلمان مستحيل يرضى بهذا الشيئ.”

وتابعة مشيدة بابن سلمان:”هذا أمير انسانية، لو يدري رح ينتفهم واحد واحد، مستحيل هالشي يصير في بلدنا، بلد الإسلام. والدين، شوهتوا البلد الله يشوهكم، شوهتوه بأفعالكم الفردية، كيف قتلتوه، ياخي سوولهم محمية، ما في تعبير”.

تعليقات واسعة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الناشطة السعودية، التي أكدت على أنها تريد للموضوع أن يصبح “تريند”. في المملكة، من أجل التوصل إلى حل بهذا الموضوع.

وقال أحد المغردين موجهاً حديثه للناشطة الشهراني: “ادفعي فلوس مع غيرك الحساسين ونأسس جمعيات لفصيلتك غيره ابقي ابكي لين تتعبين”.

ادفعي فلوس مع غيرك الحساسين ونأسس جمعيات لفصيلتك غيره ابقي ابكي لين تتعبين — نون🎭 (@sf_nony) March 24, 2021

أما ناشط آخر فعلق قائلاً: “ما أكلوا ولدك ولا بنتك عشان تقولين هالكلام ياليتك تنطمين و تخلين شؤون دولتنا”.

ما اكلوا ولدك ولا بنتك عشان تقولين هالكلام

ياليتك تنطمين و تخلين شؤون دولتنا — pop (@Ebrrru96) March 25, 2021

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة قد شهدت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يوثق نفوق عدد من الكلاب. الضالة بعد تسميمها من قبل بلدية “خليص” التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد يوم السبت الماضي.

ويتم تصوير جثة 38 كلب تم تسميمها بكل برود وكأن الوضع طبيعي؟! وفي أطهر بقاع الدنيا؟ أتساءل دائماً: إذا امرأة دخلت النار في قطة حبستها ، ما مصير هؤلاء؟! الله المستعان pic.twitter.com/q6AZVH67kH — بدر الطريّف (@llbadrll) March 23, 2021

وذلك في إطار حملة على الكلاب الضالة والمسعورة في الشوارع والطرقات، بعد مقتل طفلة بسبب الكلاب الضالة في الرياض.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء السعوديين مع المقطع الذي وثق قتل الكلاب في الطريق، وتصويرهم بعد ذلك. معتبرين بأن الأمر فيه خروج عن الإنسانية ومبالغ فيه.

فيما اعتبر آخرون بأن ذلك من أجل مصلحة المواطنين، نظراً لأن تلك الكلاب سبق وأن هاجمت أشخاصاً عديدين فيما قبل.

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