صورة: مطربة مصرية تحرج اتحاد كرة القدم بعد صورتها مع محمد صلاح

أثارت المطربة المصرية الشابة نوران خليل، عبر النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي. بعد نشرها صورة على حسابها الشخصي على منصة “الانستغرام” داخل صالة الجيم التدريب. تجمعها بالنجم المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول “الريدز” محمد صلاح.

كما وعلقت الفنانة المصرية نوران على تلك الصورة من داخل معسكر تدريب المنتخب المصري “الفراعنة”. قائلةً: ” صورة القرن”.

جاء البيان عقب الصورة التي انتشرت خلال معسكر الفراعنة وتجمع نجم المنتخب المصري الدولي #محمد_صلاح مهاجم #ليفربول والمطربة نوران خليل داخل صالة "الجيم" الخاصة بفندق إقامة المنتخب المصري والتي نشرتها المطربة وتسببت في إحراج للاتحاد المصري. pic.twitter.com/exZpcPCjjn — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 23, 2021

غضب الجماهير

وبعد نشر المغنية نوران صورتها مع محمد صلاح، الذي أخذت الصدى الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. والجدل كذلك لدى الجماهير. وحديثهم عن الإجراءات الاحترازية للمنتخب داخل معسكر التدريب المغلق. في فندق إقامة المنتخب.

صورة المغنية نوران خليل مع اللاعب محمد صلاح عبر حسابها على الانستغرام

لمنع انتشار وباء فيروس كورونا. والتعامل مع أي من النزلاء من قبل لاعبي لاعب منتخب “الفراعنة”. الذي لمباريات مهمة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

الاتحاد المصري لكرة القدم

كما وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي له في وقت سابق، منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى دولة كينيا لمواجهته ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وبين الاتحاد لكرة القدم، أن ذلك القرار يأتي في أعقاب إجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، وكما تفادياً لأي اختلاط وتجنباً لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم. تمنعهم من الالتحاق والمشاركة مع صفوف المنتخب المصري.

رد الفنانة نوران

وقد خرجت الفنانة المصرية نوران خليل بعد صورتها المثيرة للجدل مع اللاعب المصري محمد صلاح. في حوار تلفزيوني لها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

قائلةً: ” إنني لم أخترق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأنني التقت محمد صلاح بالصدفة في صالة اللياقة البدنية التي تتدرب فيها منذ سنتين”.

وأردفت الفنانة المصرية نوران، ” أنها ليست الوحيدة التي التقطت صورة مع صلاح في ذلك اليوم”.

مواجهات منتخب الفراعنة القادمة

كما ويواجه المنتخب المصري مساء اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت مصر وفلسطين والسابعة بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وقطر والبحرين واليمن.

🔴 📸 المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى نيروبي بمشاركة تريزيجيه والنني …..⬇️⬇️ التفاصيل :https://t.co/b3UGmIEO2r#EFA pic.twitter.com/UBp7yzA9E2 — EFA.eg (@EFA) March 23, 2021

مضيفه المنتخب الكيني في العاصمة نيروبي وبعدها بأيام سيواجه منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقبلة.

•أصدر الاتحاد المصري بياناً رسمياً اعلن فيه غلق معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، ومنع الزيارات عن اللاعبين.

جاء البيان عقب انتشار صورة تجمع محمد صلاح والمطربة نوران خليل داخل صالة الجيم الخاصة بفندق إقامة المنتخب المصري والتي نشرتها المطربة وتسببت في إحراج للاتحاد المصري pic.twitter.com/mStkZxmvsr — ابو ايلينا (@a_a8532d) March 23, 2021

حيث أن النجم المصري قد وصل إلى مصر يوم الأحد الماضي. في إطار تصفيات الجولة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2021م.

ليست الصورة الأولى

ولم تكن هذه الصورة فقط التي أثارت الجدل للنجم المصري محمد صلاح. منذ التحاقه للمشاركة في صفوف منتخب بلاده “الفراعنة” في الآونة الأخيرة. إلا أن صورة كرش اللاعب أخذت الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية للاعب.

تصريحات نوران خليل ال اتصورت مع صلاح داخل جيم المنتخب، وليها صوره مع الشناوي

وال بتاكد فيه ان المنتخب بيدرب ف صاله عامه وفوضى ولا فيه إجراءات احترازيه ولا نيله، وأن كان ف عدد كبير يتصور كمان مع باقي اللاعيبه والخ الخ وان مفيش فرد أمن بيمنع حد من الدخول ابدا#محمد_صلاح#منتخب_مصر pic.twitter.com/08bkncu3JH — Meroahmed (@Meroahmed60yah1) March 23, 2021

بعد ظهوره في تدريبات معسكر تدريب المنتخب المصري “الفراعنة”، للنجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي. من خلال نشر عدد من الصور عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم. عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كما وأثار ظهور المصري “صلاح” في المران الأول مع منتخب بلاده. الجدل الكبير بين أوساط النشطاء عبر منصات التواصل. بعد حديثهم على كرش اللاعب عن اختلاف شكل بطنه. الجدل والسخرية من ذلك.

الموجة الواسعة من السخرية

كما وبعد نشر عدد من الصور من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. لاحظ الكثير من المتابعين ومحبين النجم المصري محمد صلاح البطن المنتفخ للاعب. بشكل مرتفع قليلاً عن معدله الطبيعي. ليثير بذلك الأسباب بشأن ذلك.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

وبفارق هدف وحيد. يأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

حركة حلوة بس للشهرة للفنانه المبتدعة نوران خليل يا الاتحاد المصري 😉 — ابو ناصر 🎨 (@h3jmi10) March 23, 2021

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وفي المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

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