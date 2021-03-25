“شاهد” منتخب “الفراعنة” يتعادل مع كينيا لكنه يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا

في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخب المصري “الفراعنة” أمام منافسه المضيف لتلك المواجهة منتخب كينيا. منذ انطلاق أحداث اللقاء بين المنافسين. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ليتأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة 2012م.

هدف قفشة

ونجح المنتخب المصري منذ انطلاق صافرة اللقاء مع نظيره المنتخب الكيني، من خطف هدف في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي قفشة لاعب خط الوسط في منتخب الفراعنة المصري.

مبروك للمنتخب المصري التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 🇪🇬🏆🌍 #منتخب_مصر pic.twitter.com/heaGhvn7P9 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 25, 2021

بعد تمريرة جماعية من مصطفى محمد ومحمد صلاح. مع محاولة منتخب الكيني من تقليص الفارق في أحداث الشوط الأول. لكنه فشل في ذلك. لينتهي منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد.

هدف التعادل

كما مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بين منتخب مصر وكينيا الذي جمع كلا الفريقين في العاصمة نيروبي على ملعب ” نيايو ناشيونال”. نجح منتخب كينيا في العودة إلى أجواء المباراة بهدف تقليص الفارق عن طريق لاعب وسط عبد الله حسن. في الدقيقة ال71.

منتخب #مصر يحجز بطاقة التأهل إلى بطولة #كأس_أمم_أفريقيا المقررة بالكاميرون عن المجموعة السابعة بصحبة جزر القمر بتعادله مع كينيا 1 / 1 ليرفع رصيده إلي 9 نقاط في الصدارة pic.twitter.com/KPFuTGl5gB — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 25, 2021

فيما مارس المنتخب المصري الذي قدم الأداء المتواضع ضد منافسه الكيني. في الربع ساعة الأخيرة من أجواء اللقاء. لكنه فشل في خطف الفوز وتسجيل الهدف الثاني. لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي. مع تأهل فريق مصر إلى بطولة كأس أمم أفريقيا.

فيما لم يحسم بعد تأهل منافسه الكيني للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا. وبحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة له. من أجل التأهل إلى منافسات على كأس أمم أفريقيا عام 2021م.

طرد لاعب منتخب كينيا

وشهد اللقاء طرد مدافع المنتخب الكيني إيتنينا هومورا بعد اعتداءه على مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد في الدقيقة ال 75 من اللقاء بين المنافسين.

حكم اللقاء بين منتخب مصر وكينيا

ويقود طاقم تحكيم اللقاء بين المنتخبين الجنوبي الأفريقي، حيث سيكون حكم الساحة ثاندوهيلبس ندزاندزيكا، والحكم المساعد زاكيلي سيويلا.

أما الحكم المساعد الثالث سيكون أثينكوسي ندونجيني. والحكم الرابع للقاء وتوم أبونجيلي الجنوبي الأفريقي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة 🇪🇬📊 pic.twitter.com/m2dq7etlB5 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 25, 2021

قميص المنتخب المصري

كما وأسفر الاجتماع للاتحاد المصري لكرة القدم. وبعثة المنتخب. الذي يتواجد في العاصمة نيروبي، عن ارتداء المنتخب المصري، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء، والزي الأصفر بالكامل لحارس المرمى، فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل، ويرتدى حارس المرمى الزي الأخضر.

يتواجد مدافع #الاتحاد ( احمد حجازي ) ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده مصر في لقائه اليوم أمام منتخب كينيا pic.twitter.com/SSwESOvBjM — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 25, 2021

إلى جانب تأكيد الاتحاد في بيان رسمي له، نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. على سلبية جميع لاعبي المنتخب المسحات الطبية لبعثة المنتخب. قبيل مواجهته المنتخب الكيني.

تشكيلة المنتخب المصري

كما ولعب المدير الفني للمنتخب المصري المدرب حسام البدري 61 عاماً. في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي.

بينما في خط دفاع المنتخب كلاً من: أحمد حجازي. محمود الونش. محمد هاني. بالإضافة إلى إشراك أحمد أيمن منصور.

تشكيل منتخب مصر 🇪🇬 🔴 صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد في قيادة هجوم المنتخب لمواجهة كينيا pic.twitter.com/Iii3DwzinI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 25, 2021

وكما في خط الوسط سيكون كلاً من: طارق حامد. حمدي فتحي. إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة.

كما سيكون في هجوم الفريق، كلاً من: النجم المصري محمد صلاح. مصطفى محمد. محمود تريزيجية.

بينما غاب عن مباراة المنتخب كلاً من: اللاعب عبد الله السعيد. وأحمد أبو الفتوح بسبب الإصابة.

إشارة القيادة للمنتخب

كما وحمل إشارة القيادة اللاعب أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي. ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في لقائه اليوم أمام منتخب الكيني. في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر لم يخسر مع حسام البدري في أي مباراة حتى الآن 🇪🇬 👏 – بوتسوانا 1- 0 ✔

– ليبريا 1-0 ✔

– كينيا 1-1 ⛔

– جزر القمر 0-0 ⛔

– توجو 1-0 ✔

– توجو 3-1 ✔

– كينيا 1-1 ⛔ pic.twitter.com/01YfppYgd7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 25, 2021

ويحتل المنتخب المرتبة السادسة على قارة أفريقيا السمراء. والتاسعة وأربعين على مستوى العالم. بينما يحتل منافسه منتخب كينيا مرتبة الرابعة بعد المائة على العالم.

هداف منتخب مصر

كما ويحتل النجم المصري محمد صلاح هداف المنتخب المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م. والمؤهلة لكأس العالم برصيد 41 هدفاً. رغم غيابه عن الأداء والتهديف أمام منافسه المنتخب الكيني.

تشكيلة منتخب كينيا

فيما لعب منتخب كينيا بقيادة المدير الفني للمنتخب جاكوب مولي 53 عاماً أمام منافسه منتخب مصر. في حراسة المرمى إيان أوتينو.

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: دانييل ساكاري. إريك أوما. جونستون أوماروا. إلى جانب مشاركة جوشوا أونيانجو.

🔴 تشكيل كينيا – أولونجا وجوما يقودان الهجوم أمام منتخب مصر pic.twitter.com/jzlwqHl2sT — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 25, 2021

وكما في خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب أنتوني أكومو. كينيث موجونا. لورانس جوما. وكذلك عبد الله حسن.

أما اعتمد المدرب على ثنائي خط الهجوم كلاً من: اللاعب مسعود جوما. مايكل أولونجا.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة القوية

كما لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض أربع مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا.

وائل جمعة🎙: محمود الونش هو أفضل لاعب في منتخب مصر أمام كينيا pic.twitter.com/YLyHIPySqV — Yallakora (@Yallakoranow) March 25, 2021

بينما منتخب كينيا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

المواجهة القادمة للمنتخب الفراعنة

كما وسيخوض المنتخب المصري بعد مباراته مساء اليوم مع نظيره منتخب كينيا. بأيام قليلة. منتخب جزر القمر في ال 29 من شهر مارس/ أذار الجاري.

في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا من دوري المجموعات الجولة الخامسة بين المنتخبات، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م.

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