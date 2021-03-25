مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
Videoرياضة

“شاهد” منتخب “الفراعنة” يتعادل مع كينيا لكنه يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا

كتب وطن
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في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخب المصري “الفراعنة” أمام منافسه المضيف لتلك المواجهة منتخب كينيا. منذ انطلاق أحداث اللقاء بين المنافسين. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ليتأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة 2012م.

هدف قفشة

ونجح المنتخب المصري منذ انطلاق صافرة اللقاء مع نظيره المنتخب الكيني، من خطف هدف في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي قفشة لاعب خط في منتخب الفراعنة المصري.

بعد تمريرة جماعية من مصطفى محمد ومحمد . مع محاولة منتخب الكيني من تقليص الفارق في أحداث الشوط الأول. لكنه فشل في ذلك. لينتهي منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد.

هدف التعادل

كما مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بين منتخب مصر وكينيا الذي جمع كلا الفريقين في العاصمة نيروبي على ملعب ” نيايو ناشيونال”.  نجح منتخب كينيا في العودة إلى أجواء المباراة بهدف تقليص الفارق عن طريق لاعب وسط عبد الله حسن. في الدقيقة ال71.

فيما مارس المنتخب المصري الذي قدم الأداء المتواضع ضد منافسه الكيني. في الربع ساعة الأخيرة من أجواء اللقاء. لكنه فشل في خطف الفوز وتسجيل الهدف الثاني. لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي. مع تأهل فريق مصر إلى بطولة كأس أمم أفريقيا.

فيما لم يحسم بعد تأهل منافسه الكيني للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا. وبحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة له.  من أجل التأهل إلى منافسات على كأس أمم أفريقيا عام 2021م.

 طرد لاعب منتخب كينيا                               

وشهد اللقاء طرد مدافع المنتخب الكيني إيتنينا هومورا بعد اعتداءه على مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد في الدقيقة ال 75 من اللقاء بين المنافسين.

حكم اللقاء بين منتخب مصر وكينيا

ويقود طاقم تحكيم اللقاء بين المنتخبين الجنوبي الأفريقي، حيث سيكون حكم الساحة ثاندوهيلبس ندزاندزيكا، والحكم المساعد زاكيلي سيويلا.

أما الحكم المساعد الثالث سيكون أثينكوسي ندونجيني. والحكم الرابع للقاء وتوم أبونجيلي الجنوبي الأفريقي.

قميص المنتخب المصري

كما وأسفر الاجتماع للاتحاد المصري لكرة القدم. وبعثة المنتخب. الذي يتواجد في العاصمة نيروبي، عن ارتداء المنتخب المصري، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء، والزي الأصفر بالكامل لحارس المرمى، فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل، ويرتدى حارس المرمى الزي الأخضر.

إلى جانب تأكيد الاتحاد في بيان رسمي له، نشره عبر حسابه على التواصل الاجتماعي. على سلبية جميع لاعبي المنتخب المسحات الطبية لبعثة المنتخب. قبيل مواجهته المنتخب الكيني.

تشكيلة المنتخب المصري

كما ولعب المدير الفني للمنتخب المصري المدرب حسام البدري 61 عاماً. في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي.

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بينما في خط دفاع المنتخب كلاً من: أحمد حجازي. محمود الونش. محمد هاني. بالإضافة إلى إشراك أحمد أيمن منصور.

وكما في خط الوسط سيكون كلاً من: طارق حامد. حمدي فتحي. إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة.

كما سيكون في هجوم الفريق، كلاً من: النجم المصري محمد صلاح. مصطفى محمد. محمود تريزيجية.

بينما غاب عن مباراة المنتخب كلاً من: اللاعب عبد الله السعيد. وأحمد أبو الفتوح بسبب الإصابة.

إشارة القيادة للمنتخب

كما وحمل إشارة القيادة اللاعب أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي. ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في لقائه اليوم أمام منتخب الكيني. في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويحتل المنتخب المرتبة السادسة على قارة أفريقيا السمراء. والتاسعة وأربعين على مستوى العالم. بينما يحتل منافسه منتخب كينيا مرتبة الرابعة بعد المائة على العالم.

هداف منتخب مصر

كما ويحتل النجم المصري محمد صلاح هداف المنتخب المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م. والمؤهلة لكأس العالم برصيد 41 هدفاً. رغم غيابه عن الأداء والتهديف أمام منافسه المنتخب الكيني.

تشكيلة منتخب كينيا

فيما لعب منتخب كينيا بقيادة المدير الفني للمنتخب جاكوب مولي 53 عاماً أمام منافسه منتخب مصر. في حراسة المرمى إيان أوتينو.

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: دانييل ساكاري. إريك أوما. جونستون أوماروا. إلى جانب مشاركة جوشوا أونيانجو.

وكما في خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب أنتوني أكومو. كينيث موجونا. لورانس جوما. وكذلك عبد الله حسن.

أما اعتمد المدرب على ثنائي خط الهجوم كلاً من: اللاعب مسعود جوما. مايكل أولونجا.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة القوية

كما لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض أربع مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا.

بينما منتخب كينيا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

المواجهة القادمة للمنتخب الفراعنة

كما وسيخوض المنتخب المصري بعد مباراته مساء اليوم مع نظيره منتخب كينيا. بأيام قليلة. منتخب جزر القمر في ال 29 من شهر مارس/ أذار الجاري.

في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا من دوري المجموعات الجولة الخامسة بين المنتخبات، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م.

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